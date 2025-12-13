La sorpresiva reacción de Fabiana Cantilo cuando le nombraron a Andrés Calamaro: “Me da bronca”

La fuerte reacción de Fabiana Cantilo al escuchar el nombre de Andrés Calamaro (Video: Otra vuelta más. TN)

La reciente aparición de Fabi Cantilo en el programa Otra vuelta más generó un momento que rápidamente atrajo la atención del público: la cantante reaccionó con visible incomodidad cuando el conductor, Diego Sehinkman, mencionó a Andrés Calamaro. Cantilo, una de las figuras más emblemáticas del rock argentino, no solo evitó hablar del músico, sino que expresó abiertamente su deseo de cambiar de tema, dejando entrever la complejidad de su vínculo personal y profesional con el creador de Alta suciedad.

Durante la entrevista en el piso del programa de TN, Cantilo abordaba el peso de su trayectoria y la percepción pública de sus canciones a partir de uno de sus hits más reconocidos. “Tengo catorce discos de los cuales un montón no se conocen y no se conocen mis mejores temas. ‘Mi enfermedad’ habla de un pasado que ya pasó. Siendo usted psicólogo, lo importante es el presente, ¿no es cierto? Lo único que es el presente”, afirmó la artista, marcando distancia con su historia y enfocándose en su actualidad.

La conversación tomó un giro cuando Sehinkman sugirió resignificar el pasado, algo con lo que la cantante no estuvo de acuerdo: “No quiero resignificar nada el pasado. Aparte, nunca me quise repetir. Eso fue lo que los reventó a las discográficas, me he peleado con un par y me hice mala fama”. En este momento, el conductor comparó lo dicho por Cantilo con algo similar que había sugerido Calamaro sobre su canción más reconocida, “Mil horas”, en detrimento de otras que consideraba mejores.

Las imágenes de Lágrimas de Fuego, la nueva película de Fabiana Cantilo

Y allí ocurrió lo inesperado. Al escuchar el nombre de Calamaro, la cantante no ocultó su molestia: “No lo sigo más a Calamaro, no tengo ni idea. Sacame otro artista, por favor. Spinetta, por ejemplo. Porque era muy amiga, pero el pelotudo no me llamó más. No hablemos de Calamaro. Porque encima es el autor de ‘Mi enfermedad’”, esgrimió.

La incomodidad de Cantilo se profundizó al referirse a diferencias personales con el músico, especialmente en torno a temas éticos y la reconocida postura de El Salmón a favor de la tauromaquia: “Me da bronca que me hablen de Calamaro. Estoy completamente en desacuerdo con las corridas de toros, me enoja esa parte. Y lo conozco desde muy chiquito”, expresó en el mismo programa.

El vínculo entre Cantilo y Calamaro, que fue tanto sentimental como profesional, ya había sido tema de conversación en 2021 durante su paso por Los Mammones. En esa ocasión, la artista abordó su pasado amoroso con un tono entre la ironía y la nostalgia. “Yo salía con todos músicos de rock, ¿con quién no salí?”, comentó con picardía. Ante la pregunta de Jey Mammon sobre si le saldría de garante a Calamaro, Cantilo respondió: “¡Qué pregunta rara y me gustó! Ni en pedo, primero. Hace años que no me llama... ¡Llamá, Andrés”. Luego, reveló detalles hasta entonces poco conocidos: “Yo fui novia... Fui amante de Andrés”.

Al recordar aquellos años, Cantilo compartió una anécdota sobre su juventud y la relación con el cantante de Los Rodríguez: “Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mí, no... Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos. Y me acuerdo que lo pisábamos a su hermano Javier cuando salíamos a la noche, porque Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir”.

Más allá de su historia con Calamaro y las canciones propias y ajenas que forman parte del repertorio clásico del rock nacional, el presente de Cantilo está marcado por el estreno de Lágrimas de Fuego, su primera película como autora y protagonista, que llegó a los cines argentinos el 9 de octubre. En reiteradas oportunidades, la artista compartió su entusiasmo por este nuevo proyecto, que la llevó a escribir y protagonizar una comedia dramática con tintes autobiográficos, dirigida por Gabriel Grieco.

La película narra la historia de Laura, una mujer que, tras salir de una clínica psiquiátrica y enfrentar su fobia al fuego, busca reconstruir su vida y reencontrarse con su hija, apoyada en la espiritualidad, la música y las amistades. El elenco de Lágrimas de Fuego incluye a Inés Estévez, Viviana Saccone, Andrea Rincón, Julia Zenko, Magui Bravi, Sergio Boris, Dan Breitman, Claudia Puyó, Pipo Cipolatti y Gastón Pauls, entre otros. Cantilo no solo encarna a la protagonista, sino que también aportó parte de la banda sonora, integrando su música al relato cinematográfico.

Con este paso al cine, Cantilo amplía su ya extensa carrera artística, que abarca catorce discos y una presencia constante en los escenarios del rock nacional. El estreno de su ópera prima representa la concreción de un proyecto gestado desde 2016, inspirado en vivencias personales y en la creatividad como herramienta de sanación.