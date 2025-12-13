La evolución de la salud de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cuándo podría recibir el alta

Joaquín Levinton fue internado de urgencia tras sufrir un infarto de miocardio durante un show en Palermo

En un clima de angustia y confusión, este viernes, Joaquín Levinton debió ser atendido de urgencia al sufrir un infarto de miocardio. Rápidamente, el músico fue trasladado al Hospital Fernandez, donde permanece en observación. Según pudo saber Teleshow, el líder de Turf se encuentra consciente y evoluciona favorablemente.

“Había tenido un dolor en el pecho, llamaron al SAME, lo llevaron al hospital, le colocaron un stent porque tenía una vena tapada y ya se la destaparon. Ahora está evolucionando favorablemente. Se quedó en observación para ver cómo evoluciona. El resultado es favorable y la evolución es buena. Si todo sigue así es posible que le den el alta muy pronto. Joaquín está consciente, está bien”, relataron allegados al artista a este medio respecto a su evolución.

El líder de Turf permanece en observación en el Hospital Fernández y evoluciona favorablemente tras la colocación de un stent

En esa misma línea, el último comunicado de la banda destacaba que la figura del rock argentino se encuentra estable y fuera de peligro. Según información recabada por Teleshow, el músico permanece en proceso de recuperación bajo monitoreo médico luego de recibir atención de urgencia y someterse a un procedimiento exitoso.

El episodio que motivó la internación ocurrió en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025, cuando Levinton experimentó un dolor intenso en el pecho mientras participaba de un show en un bar del barrio de Palermo. De acuerdo a lo detallado por Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración a las 00:45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”. Crescenti precisó, en declaraciones recogidas por Teleshow, que el llamado de emergencia al 107 permitió la llegada de una ambulancia en siete minutos, lo que facilitó el traslado inmediato del artista al Hospital Fernández para descartar un infarto.

El comunicado de Turf tras el incidente que sufrió Joaquín Levinton (Instagram)

Horas después del incidente, la banda Turf difundió un comunicado oficial en el que relató: “Durante la noche de ayer, Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”. El texto, publicado en las redes sociales del grupo, agregó que en el centro de salud se le realizó un chequeo completo y los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. “El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, informó la banda.

Desde el departamento de prensa del ministerio de Salud porteño confirmaron que, por el momento, no se emitirá un parte médico oficial. “El paciente llegó al Hospital Fernández trasladado por el SAME con signos compatibles con un problema cardíaco. Quedó internado donde lo trataron, le hicieron diferentes análisis hasta determinar que tenía un infarto de miocardio”, señalaron a Teleshow, en sintonía con lo comunicado por la banda y Crescenti. Las autoridades sanitarias precisaron que “le pusieron un stent y lo estabilizaron. Se encuentra fuera de peligro, estable. De no mediar inconvenientes podría recibir el alta entre hoy y mañana”.

La noticia sobre el estado de salud de Levinton se difundió rápidamente y generó una ola de preocupación entre seguidores y colegas, que fue cediendo a medida que se conocieron detalles alentadores sobre su evolución. Desde el entorno de Turf y a través de las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de apoyo y buenos deseos para el músico, quien atraviesa un momento de alta exposición pública y actividad profesional.

En el plano artístico, la banda mantiene una agenda cargada: además de su participación habitual en festivales de verano, Turf tiene programada una gira por Europa en abril y un concierto especial el 9 de mayo para celebrar sus 30 años de trayectoria. Recientemente, el grupo lanzó el álbum recopilatorio Polvo de estrellas, con colaboraciones de artistas como Lali Espósito, Fito Páez, Miranda! y Milo J, reafirmando su vigencia en la escena musical argentina. La presencia mediática de Levinton también se incrementó en los últimos tiempos, impulsada por su participación en la tercera edición de MasterChef Celebrity y sus frecuentes apariciones en televisión y plataformas de streaming.

En este contexto, la recuperación de Levinton se vive con expectativa y gratitud por el acompañamiento recibido. El reconocimiento al afecto del público refleja el impacto de los mensajes de aliento que continúan llegando al músico en este proceso.