Joaquín Levinton continúa internado: cuándo le podrían dar el alta

Turf emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud actual de su cantante

Joaquín Levinton evoluciona favorablemente tras el infarto de miocardio sufrido durante un show en Palermo

Después de un primer día cargado de emociones, en el que la angustia y el miedo invadieron a los amigos y seres queridos de Joaquín Levinton, todo parece cambiar. Conforme pasan las horas, el cantante evoluciona, ilusionando a sus fans con recibir el alta en los próximos días. En ese marco, la recuperación del artista fue confirmada por Turf, mediante un comunicado, a través de sus redes sociales.

“Queremos informar que Joaquín Levinton continúa evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández, donde está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico y el personal de la institución”, comienza diciendo el posteo compartido por la banda, destacando la recuperación del líder del grupo.

En la segunda parte de la publicación, Turf se refiere al círculo íntimo que acompaña a Levinton en este sensible momento: “Actualmente se encuentra acompañado por su familia y de muy buen ánimo. De continuar con esta evolución positiva, en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar. Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que hemos recibido en este tiempo. Muchas gracias por todo el amor que nos envían”.

El nuevo comunicado de Turf sobre la evolución de Joaquín Levinton

Así las cosas, la figura del rock argentino busca pasar la página tras sufrir un infarto de miocardio durante una presentación en un bar de la Avenida Dorrego. El hecho ocurrió en el barrio de Palermo, en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025. El músico fue atendido de urgencia y trasladado al Hospital Fernández, donde permanece internado bajo observación médica. Según informaron fuentes médicas, allegados y la propia banda a Teleshow y LAM (América), Levinton evoluciona favorablemente tras la colocación de un stent.

El episodio ocurrió cerca de las 00:45, cuando Levinton experimentó un dolor intenso en el pecho mientras actuaba en el local. De acuerdo con el relato de Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), recogido por Teleshow, el músico “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración”, lo que motivó la intervención inmediata del personal del bar y la activación del protocolo de emergencias. Crescenti destacó que la ambulancia llegó en siete minutos, lo que resultó determinante para el traslado y la atención oportuna del artista.

El mozo que asistió a Levinton, entrevistado por LAM (América), relató que el cantante es cliente habitual y que, esa noche, llegó descompensado, afligido y con un fuerte dolor en el pecho. “Vino a pedir ayuda porque lo conocemos, pidió agua porque se sentía mal. Lo vimos muy mal, transpiraba muchísimo”, describió el trabajador, quien junto a sus compañeros decidió llamar de inmediato al SAME.

En un primer momento, el equipo médico del Hospital Fernández realizó un chequeo completo y determinó la necesidad de colocarle un stent tras confirmar el diagnóstico de infarto de miocardio. Según el primer comunicado oficial difundido por Turf y citado por Teleshow, “el procedimiento se realizó con éxito y Joaquín fue estabilizado, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”.

El estado de salud actual de Levinton es alentador. Allegados al músico informaron a Teleshow que “está consciente, está bien” y que la evolución es positiva. Las autoridades sanitarias precisaron que, de no surgir complicaciones, el alta médica podría producirse próximamente. La banda y el entorno del artista mantienen la expectativa de una pronta recuperación, en sintonía con la información proporcionada por el Ministerio de Salud.

La noticia del infarto generó una inmediata reacción en el ambiente musical y entre los seguidores de Levinton, quienes expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales. El episodio ocurre en un momento de intensa actividad profesional para el músico y Turf, que tienen programada una gira por Europa en abril y un concierto especial el 9 de mayo para celebrar los 30 años de la banda. Además, el grupo acaba de lanzar el álbum recopilatorio Polvo de estrellas, con colaboraciones de reconocidos artistas, y Levinton ha incrementado su presencia mediática en televisión y plataformas digitales.

En este contexto, la recuperación de Levinton se vive con expectativa y gratitud por el acompañamiento recibido, reflejando el impacto de las muestras de afecto y aliento que continúan llegando durante su proceso de recuperación.

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Incautaron un iPhone oculto en un termo que intentaron entregar a la pareja del narco Sebastián Marset en una cárcel militar de Paraguay

