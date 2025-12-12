Guillermina Valdés habló de su relación con Pampita: “Yo la re quiero, ella no me quiere a mí”

Guillermina Valdés habló de su relación con Pampita (Video: Ángel Responde- Bondi Live)

Guillermina Valdés, cuando estaba en pareja con Marcelo Tinelli, fue parte del jurado del Bailando, donde comenzó como reemplazo a Pampita. Sin embargo, por razones que nunca se hicieron públicas quedó como miembro estable del jurado en el año 2021 y tuvo varios cruces públicos con Carolina. Durante una entrevista en Ángel Responde (Bondi Live), Valdés fue consultada por Ángel de Brito sobre la verdadera dinámica entre modelos cuando ambas coincidieron en el jurado y el motivo del supuesto malestar entre ellas.

De Brito arrancó directo: “¿Por qué no se bancaban con Pampita?” Guillermina no dudó en responder: “Yo a Pampa la requiero, ella no me quiere a mí”. Ángel insistió sobre la tensión inicial: “Ella no te quería al principio”. Guillermina, algo sorprendida, repreguntó: “¿No me quería?” El conductor reafirmó: “Me parece, no sé. Porque chocaban cuando te sentaste en el jurado…”. Valdés asumió que las diferencias podrían haber sido superficiales: “No le gustaban mis vestidos, capaz”. Entre risas y guiños, De Brito añadió: “Algo pasaba ahí”.

La charla siguió en tono de complicidad, con Ángel observando que, “de modelo a modelo”, tal vez existía cierta competencia o mirada crítica. Guillermina replicó con humor: “Vos sabés más que yo, te hacías el amigo y te andaba ahí codeando con ella y me miraba muy mal los dos. No me vengas a pinchar”. Ángel, fiel a su estilo filoso, acotó: “Siempre me tira la pelota a mí porque es más fácil que tirarse a la Pampita”.

Ante la pregunta de si todo era “guerra de minitas”, Valdés afirmó: “Yo no soy tan minita, yo soy más chongo”, diferenciándose del clásico estereotipo y dejando en claro que no le interesa la competencia femenina ni el drama superficial. “No, a mí el tema de minitas me hace un embole. Sí, a mí no me pasa”.

La charla no esquivó el tema Tinelli y los rumores sobre posibles vínculos entre Tinelli y Pampita en una de las separaciones públicas de Valdés: “Mientras que estábamos separados pueden haber salido, pero pregúntenselo a los protagonistas… No, la verdad no le dije ‘Saliste con Pampita’. ¿Decís que sí? Bueno, puede ser. Yo estuve separada varias veces, sí, capaz” Y de Brito señaló: “Es sospecha, no lo sé”. “Es linda, así que...”, sumó Guillermina, entre risas.

Finalmente, la actriz subrayó que hubo muchos momentos de separación pública y privada con Marcelo Tinelli: “Tuve muchos momentos que la gente no supo de separación con Marcelo. Entonces, ahí estábamos los dos libres para hacer nuestra historia”.

Guillermina Valdés habló sobre los prejuicios de ser la ex de (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

Con la mente puesta en sus próximos proyectos, Guillermina visitó la mesa de Mirtha Legrand, decidida a contar su entusiasmo por los desafíos que enfrentará en 2026, pero dispuesta a abrir su corazón por las situaciones que afronta en su carera. Fue así como la actriz se refirió a los prejuicios que debió hacerle frente.

“Guillermo, estás ensayando teatro”, comenzó preguntándole la diva al recibirla en su programa. Con una sonrisa en su cara, Valdés contestó: “Estoy ensayando una obra de teatro de (José María) Muscari y de Mariela Asensio, El divorcio del año”. Entre risas, la Chiqui aprovechó el comentario y dijo: “Ay, qué oportuno”.

Continuando con su relato, Guillermina se refirió al elenco de la obra: “Es muy polémica. Estoy encantada. Es un elenco hermoso, Ernestina Pais, Rochi Igarzábal, Fabián Vena, Juan Palomino. Libro de Muscari y Asensio. Son dos personas que, la verdad, tengo la suerte hoy de conocer, de encontrarme con mucho trabajo. Muscari es una persona increíble, como director es muy quirúrgico”.

“Yo te vi Mar del Plata. Estabas muy bien como actriz, nunca te había visto. Muy bien. Para mí era una sorpresa”, fue el elogio que le hizo la Chiqui. Agradecida con las palabras de Legrand, Guillermina sostuvo: “Muchas gracias. La gente se sorprende porque tiene muchos prejuicios conmigo. Siempre tengo que dar un poco más… Claro. Qué sé yo, del palo que cada uno viene o la historia personal de cada uno muchas veces lleva a la gente a tener un pensamiento sobre una persona de por qué está ahí. Yo siempre tengo que mostrar. Sí, soy ex de… y estuve con…, y siempre fui más trascendental en los medios, no tanto por mi trabajo artístico, sino más bien por mi vida privada”.