Pedro Rosemblat y Lali Espósito, mimosos y a los besos ante los rumores de separación: “Esta pareja está muerta”

La cantante y el conductor realizaron una desopilante publicación en medio de una versión de que estarían separados (Video: Instagram)

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se tomaron con mucho humor los rumores de separación que aparecieron unos días luego de la presentación del documental de la cantante. En medio de especulaciones sobre una posible crisis, la pareja eligió tomarse de forma divertida las versiones, utilizando la frase “esta pareja está muerta” como parte de una broma.

En el video, difundido en las historias de Instagram del conductor de Gelatina, aparece él junto a la cantante sentados juntos en un sofá, compartiendo un mate. Con tono serio, Pedro inicia el mensaje: “Bueno, quería decirles una cosa. Las versiones periodísticas son ciertas, esta pareja está muerta”. La frase, que en un primer momento parece confirmar los rumores, se transforma en un giro humorístico cuando él mismo aclara. “Muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors, en el estadio Diego Armando Maradona. Quedan las últimas entradas...”, lanzó, en alusión a un evento que realizará su canal de streaming. Durante la escena, la intérprete se suma a la broma, lo besa y ambos se ríen, dejando en evidencia el buen momento entre ellos que viven.

El origen de los rumores se remonta a la ausencia de Rosemblat en la premiere del documental “LALI: la que le gana al tiempo”, estrenado recientemente en Netflix. La falta de imágenes juntos en redes sociales y la no aparición del conductor en la producción alimentaron las conjeturas en programas de espectáculos y cuentas especializadas. Comentarios de periodistas y figuras del ambiente, como Viviana Canosa y Pochi de Gossipeame, sumaron combustible a la especulación, interpretando la distancia como una señal de ruptura. Sin embargo, a través de diferentes posteos, se vio cómo el conductor fue parte del evento e incluso aparecieron sus intercambios en las redes mientras se dudaba sobre la continuidad de la pareja.

Lali se prepara para despedir el año con un show en el estadio de Vélez Sarsfield el 16 de diciembre, sumando así una nueva fecha a una serie de presentaciones exitosas en 2025.

El beso de Lali Espósito a Pedro Rosemblat en su video desmintiendo los rumores de separación (Instagram)

La relación entre Espósito y Rosemblat comenzó en febrero de 2024 y, desde entonces, ambos han mantenido un perfil público que combina la exposición mediática con momentos de privacidad. Esta es la primera vez que enfrentan rumores de separación, y su respuesta conjunta refuerza la percepción de una pareja sólida y cercana, capaz de capitalizar la atención mediática para sus propios proyectos y de conectar con el público a través del humor.

La primera prueba de que no existía llegó de la mano de Ángel de Brito, quien desde su cuenta de X retwitteó una captura de un video de Pedro en la premiere. En la imagen, Pedro aparece charlando con una periodista, confirmando que sí estuvo presente en el lanzamiento del documental. “Los rumores de Vivi fallando”, escribió el conductor de LAM, dejando en evidencia que la supuesta ausencia había sido una percepción errónea.

A esa prueba se sumó el video completo, que comenzó a circular en redes horas más tarde. En la grabación, realizada durante la alfombra roja del estreno, Pedro aparece hablando distendido sobre Lali, su orgullo por el proyecto y el impacto emocional que tuvo para ella. El material confirma su presencia y muestra un tono amoroso y respetuoso hacia la cantante, completamente alejado de cualquier señal de crisis.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito en el Festival de San Sebastián (Instagram)

Pero los gestos no terminaron ahí. En Instagram, los movimientos entre ambos también jugaron su papel. Usuarios atentos detectaron que el conductor le dio “me gusta” a publicaciones recientes de Lali, que incluyó imágenes de su show. Ella, por su parte, también interactuó con contenido de él, como un video publicado en la cuenta de Gelatina donde el conductor aparece promocionando un festival.

Otro elemento clave fue el mensaje que la cantante publicó en sus historias, un texto largo de agradecimiento donde repasó lo vivido durante el año y destacó el apoyo de quienes la acompañaron en su trabajo diario. Si bien no mencionó a Pedro de manera explícita, el tono del mensaje apunta a un círculo íntimo y afectivo al que el conductor pertenece desde hace casi dos años.

“Este año fue una locura. Gracias a todas las personas que vivieron conmigo cada momento. Fueron TANTAS las cosas que sucedieron que no puedo ni mencionarlas. Ustedes saben. Gracias a quienes trabajan conmigo y ponen el corazón. Gracias por CREER, DESEAR, HACER… Ser creyentes, deseantes y hacedores nos mantiene vivos en este mundo extraño. Gracias a la gente por su amor incondicional. GRACIAS”, escribió la cantante en su historia de Instagram.