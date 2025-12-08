Teleshow

Los contundentes gestos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en medio de rumores de crisis

Luego de la aparición de versiones que hablaban de un distanciamiento de la cantante y el conductor, sus redes mostraron, a través de interacciones, el feliz momento de la pareja

Viviana Canosa relató que, durante una entrevista, Pedro Rosemblat se mostraba inseguro al hablar de Lali (Video: Carnaval Stream)

En los últimos días, las redes sociales y algunos programas de espectáculos se llenaron de versiones que apuntaban a una posible crisis entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat. El origen de las especulaciones se basó en ausencias, supuestos silencios y lecturas aisladas de entrevistas. Sin embargo, conforme avanzaron las horas, comenzaron a aparecer pruebas contundentes que contradicen los rumores y señalan que el vínculo entre ellos continúa firme.

Las primeras dudas surgieron tras el estreno de “Lali: la que le gana al tiempo”, el documental que repasa la vida y carrera de la cantante y que llegó a Netflix con gran repercusión. Durante un análisis en Puro Show (Eltrece), varios panelistas destacaron que Pedro no aparecía en la producción, a diferencia de familiares y miembros del círculo íntimo de la actriz. La ausencia fue interpretada como un indicio de distancia. A esto se sumó un comentario de Viviana Canosa en su programa de streaming en Carnaval, donde aseguró que había visto al conductor “inseguro” al hablar de su relación.

Otra pieza que avivó el fuego fue una observación de Pochi, de Gossipeame, quien afirmó que Rosemblat no habría asistido a la premiere del documental, citando imágenes que circulaban en redes. Esto abrió la puerta a la especulación: ¿por qué no habría acompañado a Lali en un momento tan importante de su carrera? La pregunta se instaló rápidamente en las redes, que comenzaron a reproducir la hipótesis.

Pedro Rosemblat apareció en un video de redes sociales hablando sobre su novia durante el estreno de su documental (Video: Instagram/atendiendoaldemonio)

Sin embargo, el escenario dio un giro rotundo cuando comenzaron a aparecer evidencias que desmentían punto por punto la teoría de la crisis. La primera prueba llegó de la mano de Ángel de Brito, quien desde su cuenta de X retiwitteó una captura de un video de Pedro en la premiere. En la imagen, Pedro aparece charlando con una periodista, confirmando que sí estuvo presente en el lanzamiento del documental. “Los rumores de Vivi fallando”, escribió el conductor de LAM, dejando en evidencia que la supuesta ausencia había sido una percepción errónea.

A esa prueba se sumó el video completo, que comenzó a circular en redes horas más tarde. En la grabación, realizada durante la alfombra roja del estreno, Pedro aparece hablando distendido sobre Lali, su orgullo por el proyecto y el impacto emocional que tuvo para ella. El material confirma su presencia y muestra un tono amoroso y respetuoso hacia la cantante, completamente alejado de cualquier señal de crisis.

Interacciones en Instagram entre Lali
Interacciones en Instagram entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat refuerzan la solidez de su vínculo sentimental
Las pruebas en redes sociales
Las pruebas en redes sociales desmienten la hipótesis de crisis entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Pero los gestos no terminaron ahí. En Instagram, los movimientos entre ambos también jugaron su papel. Usuarios atentos detectaron que el conductor le dio “me gusta” a publicaciones recientes de Lali, que incluyó imágenes de su show. Ella, por su parte, también interactuó con contenido de él, como un video publicado en la cuenta de Gelatina donde el conductor aparece promocionando un festival.

Otro elemento clave fue el mensaje que la cantante publicó en sus historias, un texto largo de agradecimiento donde repasó lo vivido durante el año y destacó el apoyo de quienes la acompañaron en su trabajo diario. Si bien no mencionó a Pedro de manera explícita, el tono del mensaje apunta a un círculo íntimo y afectivo al que el conductor pertenece desde hace casi dos años.

Lali Espósito agradeció en sus
Lali Espósito agradeció en sus historias de Instagram a su círculo íntimo, destacando el apoyo recibido durante el año

“Este año fue una locura. Gracias a todas las personas que vivieron conmigo cada momento. Fueron TANTAS las cosas que sucedieron que no puedo ni mencionarlas. Ustedes saben. Gracias a quienes trabajan conmigo y ponen el corazón. Gracias por CREER, DESEAR, HACER… Ser creyentes, deseantes y hacedores nos mantiene vivos en este mundo extraño. Gracias a la gente por su amor incondicional. GRACIAS”, escribió la cantante en su historia de Instagram.

