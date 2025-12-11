Juana Repetto denunció el peligro en su barrio por un foco infeccioso: “Mi hijo tiene una infección tremenda en la piel”

Juana Repetto expuso el estado de la pileta de su vecino, que tiene agua estancada y resulta un peligro para la salud (Video: Instagram)

Juana Repetto denunció públicamente el riesgo sanitario que representa una pileta con agua estancada en una vivienda deshabitada de su barrio privado. Según relató en sus redes sociales, la falta de respuesta de la administración y la persistencia del problema desde octubre derivaron en consecuencias directas para la salud de su hijo Belisario, quien sufrió una infección cutánea tras ser picado por mosquitos.

La situación, expuesta con imágenes y mensajes, generó un intenso debate en redes sociales y puso en el centro de la discusión la responsabilidad de la gestión barrial ante riesgos para la salud pública. Desde el inicio de sus reclamos, la actriz documentó la problemática mostrando fotografías del estado de la pileta y capturas de los mensajes enviados tanto a la administración del barrio como al consorcio.

La actriz subrayó que la vivienda en cuestión permanece vacía y que, pese a sus reiteradas solicitudes de intervención, la acumulación de agua no ha sido resuelta. “En esa casa no vive nadie. El dengue se cría en cualquier agua estancada”, expresó en sus historias de Instagram, donde describió la piscina como “un verdadero criadero de mosquitos”.

Juana Repetto denunció el riesgo sanitario de una pileta con agua estancada en un barrio privado

El estado de la pileta, con agua en putrefacción, fue calificado por la influencer como “un verdadero peligro”. Juana advirtió que la falta de mantenimiento convierte el lugar en un foco de proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Para reforzar la gravedad del caso, compartió una explicación profesional en la que se detalla que “una pileta con agua estancada es un foco de bacterias, virus, hongos y parásitos; y atrae mosquitos que propagan enfermedades graves”. Además, la acumulación de agua puede causar infecciones de piel, otitis, conjuntivitis y problemas gastrointestinales, lo que representa un riesgo para la salud pública.

El impacto en la salud de su hijo Belisario fue uno de los puntos más sensibles de la denuncia. La creadora de contenido relató que el niño atravesó una infección dermatológica severa que comenzó con picaduras de mosquitos. “Belisario viene de una infección tremenda en la piel que empezó con picaduras. Dengue o no dengue, es un criadero de mosquitos”, afirmó la actriz, quien acompañó sus declaraciones con imágenes de las lesiones sufridas por el menor.

La acumulación de agua en la vivienda deshabitada genera un criadero de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de la administración del barrio y de la comunidad vecinal fue, según ella, insuficiente. La actriz manifestó su frustración por la falta de acción: “Hablo con la administración del barrio y la pileta sigue así. Estoy desesperada, cada vez hay más mosquitos”, explicó a través del descargo publicado en su cuenta de Instagram. Además, criticó la actitud de los responsables barriales, señalando: “para cobrarte están al día, pero para esto se lavan las manos”.

La exposición pública del caso generó una amplia repercusión en redes sociales. Los posteos de Juana, quien cuenta con más de un millón y medio de seguidores, recibieron tanto muestras de apoyo como críticas. Mientras algunos usuarios respaldaron su preocupación por la salud pública, otros la acusaron de exagerar la situación. Ante las dudas, la actriz compartió información profesional sobre los riesgos sanitarios asociados a las piletas sucias, buscando concientizar sobre la gravedad del problema. “Usen Google antes de hablar al p...”, escribió.

La actriz aseguró que envió mensajes a todos los responsables pidiendo ayuda y que está dispuesta a utilizar todos los recursos a su alcance para proteger la salud de su familia. “Les mandé mensaje a TODOS pidiendo ayuda. A veces toca hacer ruido para que sucedan las cosas y se trata de la salud de mi familia. Usaré todos los recursos que estén a mi alcance. Tengo TODOS los mensajes desde hace meses”, sentenció.