Mónica Farro contó el motivo por el que renunció a LAM: “Mi último día”

Mónica Farro renunció a LAM para dedicarse al teatro junto a Nito Artaza

La salida de Mónica Farro del panel de LAM representa un nuevo capítulo en la dinámica del reconocido programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito. La panelista, identificada como una de las “angelitas”, confirmó su renuncia y se despidió del ciclo, motivada por compromisos laborales en Mar del Plata. Esta decisión se suma a una serie de cambios recientes en el staff, lo que genera un impacto en el formato y la audiencia del programa.

Farro explicó que su alejamiento responde a una oportunidad profesional en la ciudad costera: “Me voy por trabajo, a Mar del Plata, estrenamos el 27 de diciembre, me tengo que ir a ensayar con Nito Artaza”. El martes, la panelista vivió su último día en el programa y relató que la producción actuó con rapidez tras su decisión: “Ya me eliminaron del grupo de WhatsApp”. El conductor, Ángel de Brito, también se refirió a la situación durante la emisión: “Hoy es el último programa de Farro y tenemos una nueva que va a arrancar en el 2026”.

Mónica Farro revela tras su salida de LAM: "Me voy por trabajo, a Mar del Plata, estrenamos el 27 de diciembre, me tengo que ir a ensayar con Nito Artaza"

La renuncia de la vedette no es un hecho aislado. LAM atraviesa una etapa de cambios, marcada por la inminente salida de Yanina Latorre, otra figura central del panel, quien dejará su lugar a fines de diciembre.

En respuesta a estos cambios, la producción del programa ya inició la búsqueda de una nueva panelista para cubrir el espacio desocupado por Farro. Aunque la identidad de la futura angelita aún no se ha revelado, se anticipa que su llegada será clave para la renovación del ciclo. Durante el cierre de la última edición, se insinuó que la información sobre la nueva integrante podría conocerse en breve.

Pelogate, el conflicto que se desató con Mónica Farro

Mónica Farro expresó su cansancio ante las críticas de sus compañeras sobre su pelo (Instagram)

Uno de los últimos conflictos de Mónica Farro en LAM fue cuando denunció públicamente el acoso verbal que sufrió por parte de sus compañeras Yanina Latorre y Matilda Blanco, a quienes acusó en ese momento de planear burlas en su contra con antelación.

El conflicto entre Farro, Latorre y Blanco generó críticas de la audiencia y abrió el debate sobre el bullying en televisión

El origen del conflicto se remonta a una emisión previa de LAM, donde Latorre y Blanco realizaron comentarios irónicos sobre Farro, insinuando en tono burlón que la uruguaya “no se lavaba el pelo”.

Luego de varios cruces, Yanina Latorre le expresó sus disculpas. “No te quise agredir ni generarte ningún tipo de quilombo. Yo a veces te chicaneo y te divertís porque no te entran las balas”, le dijo la conductora de SQP, dejando en claro que, si bien utiliza la ironía y el humor filoso, no buscaba lastimar a Farro. Pero cuando el ambiente parecía distendido y las panelistas discutían las situaciones habituales del ciclo,la exvedette dio el gran golpe de escena: se quitó el retorno utilizado para escuchar a la producción y sin previo aviso, se levantó de su sillón en absoluto silencio y se dirigió directo hacia la panelista que la había incomodado.

El confuso momento en LAM con Mónica Farro que se volvió viral: qué pasó con Yanina Latorre

¿Qué pasó?”, preguntó Yanina desconcertada, sin entender el desenlace de la situación, ante la atenta mirada de todos sus compañeros. La exvedette se acercó, la miró y simplemente le dijo: “Vení”. En ese momento, sorprendiendo a todos. Farro la abrazó, y dejó en claro con su gesto que el conflicto había quedado atrás. El estudio, incluido Ángel de Brito, respiró aliviado: “Pelotu... dije ‘ahora me pega’”, bromeó Latorre entre risas. El conductor, testigo de todas las peleas posibles, intervino: “Se reconciliaron, qué suerte. En un segundo nos hiciste entrar en pánico a todos. Ninguna se paró nunca acá”.