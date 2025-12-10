Los días de Maxi López y su esposa Daniela Christiansson en un lujoso hotel en los Alpes franceses

La pareja disfruto de dias en un complejo de lujo (video: instagram)

Maxi López y Daniela Christiansson eligieron el exclusivo hotel en Megève, en la región de Ródano-Alpes, Francia, para pasar unos días en familia durante la etapa final del embarazo de la modelo sueca. Junto a su hija Elle y su perra Kika, de raza Akita Inu, la pareja disfrutó de la tranquilidad y el confort de este destino alpino, mientras se preparan para la inminente llegada de su segundo hijo, Lando.

El hotel, construido en madera y piedra y enclavado en la montaña, ofreció una atmósfera cálida y familiar, con vistas panorámicas al pueblo nevado de Megève y a las montañas circundantes. Las habitaciones y suites son amplias y cuentan con cocina moderna, zona de comedor y detalles de lujo como albornoces y artículos de aseo. Entre los servicios destacados se encuentran la piscina cubierta climatizada, la sauna, el hammam (también conocido como baño turco) y la atención especial a las mascotas, lo que convierte al establecimiento en un lugar ideal para familias que viajan con animales de compañía.

Durante su estadía, la familia compartió momentos en el restaurante Chez Jean y el bar Cellier, donde degustaron platos locales y disfrutaron de la gastronomía francesa. Las imágenes que compartió la modelo muestran a la familia en la habitación decorada con motivos navideños, contemplando el paisaje invernal a través de grandes ventanales y paseando por los alrededores del hotel, en un ambiente de calma y unión.

El viaje a Megève se produce en un momento especial para la pareja. Daniela atraviesa la última etapa de su embarazo, y Maxi regresó a Europa tras su participación MasterChef Celebrity para acompañarla en este tramo decisivo. La familia, que viene reparte su vida entre Suiza y Buenos Aires, ha enfrentado distancias y desafíos durante la gestación, lo que otorga un valor añadido a estos días de reencuentro y espera.

En este contexto, la figura de Kika cobra un protagonismo particular. Considerada por la pareja como “nuestro primer bebé”, la perra ha acompañado a la modelo en ambos embarazos, brindando compañía y apoyo emocional, especialmente en los periodos en que exfutbolista se encontraba lejos por compromisos laborales. La modelo ha compartido en redes sociales imágenes de su mascota a su lado durante las meditaciones para conectar con el bebé, destacando la sensibilidad de la mascota: “Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente”, escribió Christiansson, subrayando el papel fundamental de la perra en la dinámica familiar.

La presencia de Kika se ha vuelto aún más relevante en la antesala del nacimiento de Lando. La perra acompaña a Elle en sus juegos y permanece junto a Daniela en los momentos de descanso, consolidándose como un miembro más del núcleo familiar. La pareja no duda en presentarla como la quinta integrante del clan, y su perfil en redes sociales refleja la importancia que le otorgan en su vida cotidiana.

El entorno familiar de López se completa con la relación cordial que viene mantiene con su expareja Wanda Nara, madre de sus tres hijos mayores. Ambos viene mostrado públicamente una convivencia madura y centrada en el bienestar de los niños, dejando atrás antiguos desencuentros y priorizando la armonía familiar, incluso a la distancia y entre compromisos profesionales en distintos países.

En el día del cumpleaños de la conductora del ciclo culinario de Telefe, Maxi eligió saludarla públicamente desde sus historias de Instagram con una original muestra de complicidad: compartió una foto donde ambos intercambian risas en el estudio del reality de cocina, y le dedicó un guiño muy propio de su habitual humor. “¡Feliz cumple, Wanda Solange!”, escribió, sumando en tono jocoso el segundo nombre de la empresaria para sumar un toque de familiaridad al mensaje.