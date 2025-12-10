El romántico gesto entre Ian Lucas y Evangelina Anderson al aire de Masterchef: “Venga mi bebé”

El acercamiento entre Ian Lucas y Evangelina Anderson (Video: Masterchef Celebrity, Telefe)

Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas regalaron al público de MasterChef Celebrity una escena de innegable complicidad que se robó todas las miradas en la emisión de este martes. Cada palabra, cada gesto y cada frase entre la modelo y el joven cimentó ante las cámaras el rumor que circula desde hace semanas: ¿hay algo más que amistad entre ellos?

Frente a los focos de Telefe, la cocina se convirtió en un escenario de confidencias, sonrisas y coqueteo apenas disimulado. La modelo, de delantal gris e impecable, se vio ante el desafío de preparar un plato con morcilla. Como vegetariana, no tenía intención alguna de probar el resultado. “Yo no voy a probar esto. ¡Venga mi bebé. Iancito, mi amor, vení, vení para acá!”, soltó la modelo ante la cámara en su entrevista individual, a la vez que acompañó la invitación con un gesto de manos, casi como si el escenario desapareciera y solo quedaran ellos dos.

Ian Lucas no dudó ni un segundo. El youtuber, mitad pícaro, mitad divertido, recogió el guante. De inmediato respondió a la cámara, con esa mezcla de atrevimiento y simpatía que lo caracteriza. “Eva me da de probar la comida, ¡el sueño de todo el país!. Lo estamos cumpliendo acá”, lanzó, al dejar en claro que el intercambio superaba lo estrictamente culinario.

Y entonces, el momento esperado: Ian se acercó a la estación de Evangelina y, ajenos a la tensión que flotaba en el aire, recibió de su mano la comida en la boca. “Está buenísimo”, afirmó tras probar la preparación, provocando expectativa e incluso cierta ternura en la presencia de la modelo. Pero Evangelina, lejos de quedarse en lo obvio, dio un paso más. “¿Eso solo?, Ian, por favor. Decime algo más. Te estoy dando la papa en la boca”, insistió. Sin dudas ese instante quedó marcado a fuego en las redes, ya que de más está decir que la frase se interpretó como mucho más que una simple devolución. ¿Quién no se preguntaría, ante esa escena, si la frontera entre juego y confesión no había quedado en una delgada línea?

La diferencia de edad, los consejos de Maxi López y la insistencia de la conductora mantienen el misterio sobre el vínculo entre los participantes (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La situación escaló cuando Wanda Nara, conductora del programa y hábil lectora de ese tipo de atmósferas, se acercó a la pareja de cocineros. Sin perder la sonrisa, quiso desentrañar frente a las cámaras lo que muchos ya sospechaban. En el diálogo, Ian Lucas reveló que Maxi López le ofrece consejos amorosos. La respuesta de Wanda fue directa: “Creo que yo como madre te voy a poder dar mejores tips para la vida. Para mí enamorate...”.

Pero eso solo fue el comienzo. Nara interrogó al joven sobre sus preferencias a la hora de estar en una relación sentimental, sacando a la luz su sinceridad. “Para mí una pareja te tiene que potenciar, sumar”, confesó Ian, y fue más allá: especificó que le gustan las mujeres “que sepan”. “De mi edad no me gustan. O para abajo, no”, sentenció, marcando un gusto claro por mujeres con más experiencia.

Cuando Wanda quiso ir más a fondo y saber si alguien del programa ocupaba sus pensamientos, Ian Lucas se mantuvo en el misterio. “Sí”, admitió, pero no dio nombres ni pistas. ¿Acaso será Evangelina? ¿O solo están jugando al borde de una verdad que ambos conocen? Dos palabras, gestos medidos, miradas cómplices y una cita que aún no llega, pero que todo parece anunciar.

Evangelina Anderson, Ian Lucas, Wanda Nara, MasterChef Celebrity y una jornada donde la cocina fue apenas una excusa. “Te estoy dando la papa en la boca”, resumió Evangelina y, mientras las especulaciones se multiplican, nadie duda de que la química entre ellos encendió el set y a toda la audiencia.