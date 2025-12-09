Teleshow

Una cantante callejera logró cambiar su destino al emocionar en Buenas noches Familia: el premio millonario que logró

Una artista, que también es madre soltera de tres hijas, conmovió con su voz y su relato en el programa conducido por Guido Kaczka

Yanella, cantante callejera y madre soltera, brilló en Buenas noches Familia y se llevó un premio millonario (Video: Buenas Noches familia, El Trece)

El frío y el viento suelen ser testigos mudos de las noches en Puerto Madero y en la avenida Corrientes, donde Yanella se planta con su voz y su fuerza. Cada jornada canta a la gorra, sin garantía de nada, con la esperanza de juntar monedas suficientes para alimentar a sus tres hijas. Pero la noche del lunes, la vida le ofreció algo distinto: cantó para cambiarle la vida a su familia y logró un reconocimiento millonario.

Tiene 38 años y es madre soltera de Valentina (17), Juana (10) y Ema (6). La casa en Florencio Varela que comparten las cuatro está llena de amor, pero también de carencias: el agua caliente es un lujo imposible, el piso debe arreglarse, la pieza de las niñas pide una refacción digna. ¿Quién puede imaginarse criar a tres hijas sin siquiera un calefón? Para muchas familias, eso es normalidad. Para ellas, todavía era solo un anhelo.

Esa noche, la televisión se volvió escenario. Yanella se presentó en Buenas noches Familia, el programa conducido por Guido Kaczka. ¿Qué la llevó ahí? No fueron los flashes ni la fama. Su objetivo era sencillo y absoluto, tan simple como resolver necesidades básicas que toda familia merece tener en su hogar. No buscaba lujos ni sueños grandilocuentes; lo suyo era un pedido casi mínimo, aunque inmenso: darle dignidad y comodidad a sus hijas.

El millonario premio logrado por Yanella

Se plantó frente a las cámaras y, con la serenidad de quien enfrentó públicos infinitamente más difíciles, dijo sin titubeos que para ella cantar en televisión “es un poquito más relajado, hacerlo en vivo en la calle es distinto”. ¿Cómo puede ser, pensará cualquiera? Quizá porque el verdadero juicio, para Yanella, quien dejó el secundario en 3° año siguiendo su pasión por el canto, sucede cada noche, cuando la gente elige o no detenerse, contribuir con unos pesos o seguir de largo.

Esa noche en televisión, su arte brotó limpio, profesional y colmado de pasión. Desde la casa en Florencio Varela, Valentina, Juana y Ema miraban la pantalla, testigos de la esperanza encarnada por su madre. El público, conmovido, acompañó con apoyo genuino. El relato de lucha, y esa voz, no pasaron inadvertidos.

Al hablar sobre el carácter de sus hijas, no dudó en reconocer que “la más chiquita es jodida, salió a mí, obvio; la del medio, Juana, es pisciana, mas sensible, y la más grande es para mí un amor, es re dedicada a las hermanas, las cuida, las ama. Somos cuatro mujeres en la casa”.

El momento en que constataban
El momento en que constataban el millonario premio alcanzado

Pasaron entonces temas como “Otra noche”, “El adivino”, “El amor de mi vida”, “Oncemil”, “Como la flor” y “Cobarde”, que fueron ampliamente agradecidos por el público, teniendo en cuenta la cifra alcanzada.

Al final, el momento llegó. Guido tomó el celular de Yanella y mirando a cámara explicó que iba a dejar en claro cuánto dinero se había juntado. Pero para ello, directamente le dio a la participante el teléfono para que constate con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo: se llevaba un premio de casi 7 millones de pesos. La emoción de la joven resultó indescriptible. Ahora sí sus hijas iban a tener agua caliente, las refacciones del hogar y los pendientes que tenía como un deseo aun inalcanzable. El sueño modesto de una madre es, para muchas, la mayor de las riquezas.

Atrás quedarán las baldosas flojas, la pieza pequeña y fría. Lo que Yanella conquistó con su talento y coraje no fue solo un premio o una exposición en pantalla: fue la posibilidad de cumplir, por fin, lo que parecía imposible, un hogar digno para sus hijas y una nueva página para escribir su historia.

