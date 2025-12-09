Maxi López contó qué es lo que más le molesta de Wanda Nara: “¡No lo quiero más!"

Maxi López no aguantó los gritos de Wanda Nara en MasterChef Celebrity y fue lapidario con la conductora

El lunes por la noche, MasterChef Celebrity (Telefe) ofreció una de sus galas más desbordadas de la temporada, en la que el ya temido “muro” —la modalidad que obliga a cocinar en parejas sin verse, solo por voz— desató el caos, las risas y una verdadera batalla de egos y ocurrencias. Maxi López y Susana Roccasalvo formaron una dupla que regaló momentos memorables, con Wanda Nara como conductora, atenta a cada cruce.

La noche comenzó con un ida y vuelta divertido entre la periodista y la conductorar. “Te cuento que nunca le grité tanto a un hombre en los últimos años como a tu ex”, lanzó Roccasalvo, y Wanda replicó sorprendida desde el otro lado del muro: “¿En serio?” La periodista continuó: “Lo tengo pero ¿sabés cómo? Y hacía mucho que no le gritaba a un hombre”. Fiel a su perspicacia, Wanda aconsejó: “Dale órdenes claras. Pero no le des la opción de elegir”. Rápida de reflejos, Susana remató: “No, no, no eligió nada. Él ya conoce eso”. El intercambio de roles fue innegable cuando Wanda preguntó: “¿Elegiste todo vos?”, y Susana, pícara, confirmó: “Sí.”.

Mientras tanto, Maxi, del otro lado de la pared, intervenía desde la cocina respondiendo a la dinámica de la noche. Wanda, curiosa y divertida, pidió: “A ver, decí algo. Quiero escucharlo en vivo”, dijo mientras aporreaba el muro para captar la atención del exdelantero del River Plate. Roccasalvo bromeó: “Maxi, la sueca lo tiene medio sordo”, refiriéndose a la actual pareja de López. Wanda sumó: “No, la sueca habla bajito, esa europea es otra cosa”. Entre risas, la periodista bromeó: “¿Escuchaste ese idioma? No es el mío, ¿no?” A lo que Maxi respondió: “Sí, es un tono muy agudo”. La cadena de chicanas siguió: “El timbre de voz de Wan, ¡es muy agudo!”, insistió Maxi tras una nueva queja.

Maxi López se cansó de los comentarios de Wanda Nara en MasterChef Celebrity

La tensión de la competencia fue creciendo, sobre todo cuando Wanda exigió a viva voz: “¡Las endivias bien finitas! ¡Maxi, dale, metele, que pasa el tiempo!”. El exfutbolista remató, entre carcajadas: “Dale. Muchos años escuchando ese timbre. ¡No lo quiero más!”.

Pero no fue solo la cocina la que unió pasado y presente. Al momento de las devoluciones del jurado, las bromas cruzadas continuaron. Maxi, queriendo cerrar la jornada en paz, dijo: “Nada, es perfecto.” Wanda, rápida, sumó: “Lo bueno de haber estado conmigo es que te dejo preparado para todo lo que venga. Te toca después una Susana y la llevás de taquito”. Maxi respondió sin perder el humor: “¿Puedo presentar una queja? Wanda, en todo el programa”.

La complicidad, el humor y la ironía atravesaron toda la emisión. Lo que comenzó como un desafío culinario, terminó siendo un divertido duelo de chicanas, recuerdos y confianzas, en el que Maxi López, Wanda Nara y Susana Roccasalvo desplegaron química —y viejos códigos de pareja y comunicación— para transformar el desafío de la noche en puro entretenimiento y ese ritmo caótico y entrañable que ya es marca registrada de MasterChef Celebrity.

El divertido baile de Wanda Nara y Maxi López al ritmo de Sebastián Yatra (Video: Instagram)

Desde que inició el programa, las bromas, guiños y referencias al pasado fueron protagonistas indiscutidas del reality. En las redes sociales, Maxi compartió el último episodio de esta química postdivorcio: un video donde él y Wanda bailan y hacen playback del nuevo tema de Sebastián Yatra, “Canción para regresar”.

Al ritmo de la música y con la coreografía improvisada, ambos fueron alternando versos de la canción con irónicos guiños personales. Maxi arrancó: “Dime que es tarde para volver”, a lo que Wanda replicó con gesto enigmático: “Yo no sé cómo regresar”. Siguieron Maxi con “Dime que ya no me quieres más” y Wanda, simulando incomprensión, respondió: “¿Quién a ti te puede entender?”. El exfutbolista continuó con “Di que el pasado se quedó atrás”, mientras que la empresaria remató con franqueza: “Si el pasado fue que dolió”.

El momento, que se volvió rápidamente viral, tuvo además una participación especial. De fondo, tanto Damián Betular —jurado del certamen y amigo cercano de Wanda— como el propio Yatra observaron la escena entre divertidos e incrédulos. En el tramo final del baile, Yatra y Betular se acercaron e intervinieron para “separar” a López y Nara, como si dieran por concluido el acting romántico. Sin perder el humor, Maxi gritó entonces: “Te salvó la vida”, frase que desató carcajadas entre ellos y rubricó el espíritu relajado y festivo del momento.