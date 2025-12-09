Teleshow

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

El actor, que se encuentra en pareja con Débora Nishimoto, habló sobre su fama de galán y se puso a prueba con las conductoras de Las chicas de la culpa

Destacado por su carisma, sensualidad y tacto, Esteban Lamothe se ha convertido en todo un galán de novela, protagonizando todo tipo de romances en ficción. Así las cosas, cuando el actor fue invitado a Las Chicas de la culpa (Eltrece), las cuatro conductoras del ciclo quisieron ponerlo a prueba con una divertida escena de seducción, la cual ayudó al artista a cumplir una fantasía.

La visita de Lamothe giró en torno a su imagen de galán y a las situaciones románticas que suele interpretar en la ficción. Durante el segmento, se abrió el artista debatió con Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias sobre los besos en la actuación. En ese instante, la novia de Agustín “Rada” Aristarán expresó: “Empezamos a debatir y dijimos que, vos como actor, cuando besás en ficción, es ficción. No va lengua…”. Lamothe, en pareja con Débora Nishimoto, intervino con humor: “A no ser que se acuerde. Hay dos tipos de acuerdos, uno que se habla y otro que es más tácito que yo, hombre, no hago nada, pero si la chica mete la lengua… hay besos orgánicos”.

El intercambio derivó en una conversación distendida sobre los matices de los besos en la pantalla. El actor agregó: “Para mí un poquito de lengua tiene que haber siempre porque se nota, sino, la sopapa. Yo he hecho mucha sopapa y no… sabés lo que es a las 8.30 de la mañana el beso sopapa… Tampoco espadachín. Depende el programa que estés haciendo, el pack de actores, lo que hayan acordado…”.

Actualmente, Esteban Lamothe está en pareja con Débora Nishimoto, actriz de Envidiosa (@deboranishimoto)

La producción propuso entonces un juego inspirado en una fantasía confesada por Lamothe: seducir en un gimnasio. Se instalaron cuatro máquinas de ejercicio en el estudio y, mientras cada conductora simulaba entrenar, el actor se acercó a interpretar una escena de seducción con cada una. Aunque la situación se mantuvo en el terreno de la comedia, el ambiente se tornó aún más distendido cuando, como parte de una recompensa por un juego de paintball que había ganado Metilli, Lamothe y ella se besaron apasionadamente ante las cámaras, acompañados por “Bésame la boca”, la canción de Ricardo Montaner.

El clima de complicidad se intensificó cuando Guinzburg reclamó entre risas: “Quiero decir algo. En realidad gané yo pero hubo injusticia”, y besó al actor de inmediato. Carulias y Ballarini se sumaron a la secuencia, esta última aportando un toque de humor al lamer el rostro de Lamothe, quien respondió de la misma manera, generando risas en el estudio.

El segmento, que combinó juegos, confesiones y bromas sobre la vida sentimental y profesional de los participantes, incluyó también referencias a las parejas de Metilli y Lamothe, Agustín “Rada” Aristarán y Débora Nishimoto, respectivamente. La interacción entre los presentes y la espontaneidad de las conductoras contribuyeron a un ambiente relajado y festivo, en línea con la propuesta del ciclo.

Esteban Lamothe abrió la puerta de la intimidad y dio detalles de su relación con Débora Nishimoto (Crédito: Jaime Olivos)

Al cierre de la secuencia, Lamothe se mostró exhausto por la intensidad del momento, satisfecho por haber cumplido una de sus fantasías en la televisión abierta. Durante la charla, el actor también abrió la puerta de su intimidad y comentó cómo duerme con Nishimoto. “Es la primera pareja que me dice que ronco. Cuando tomo vino y eso. Cuando me voy a dormir, me voy a dormir abrazado. Ella me abraza. Yo le apoyo la cola en la panza a ella”, detalló sobre el momento del descanso.

Por último, Lamothe fue consultado sobre sus años en pareja y las breves épocas en las que estuvo soltero. Al respecto, el invitado comentó: “Sí puedo estar solo, pero me gusta más estar en pareja. Me encanta estar ‘con’, pero puedo estar conmigo mismo estando en pareja también”.

