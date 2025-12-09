Teleshow

Justina Bustos reveló el nombre y el sexo de su primera hija: “Ya no falta nada”

En la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de Cine y Series, la actriz habló sobre su embarazo, que ya se encuentra en la recta final

Guardar
Justina Bustos reveló que está esperando una nena y contó el nombre que eligió con su pareja (Video: América TV)

El lunes por la noche, la Usina del Arte se vistió de gala para recibir a lo mejor del cine y las series nacionales en la segunda edición de los Martín Fierro de Cine y Series, una celebración que reunió a actores, actrices, directores y personalidades de la industria. En medio de su embarazo, reencuentros y emociones, Justina Bustos fue una de las figuras más destacadas de la noche: atraviesa la recta final de su embarazo y no solo llegó deslumbrante y nominada, sino que también aprovechó el evento para revelar públicamente el sexo y el nombre de su bebé.

Durante una entrevista en la previa del evento, Guido Záffora la presentó como “Justina Bustos hiper megaembarazada”, a lo que ella respondió, entre risas: “Y... ya estoy en la recta final. No falta nada”. Luego, Záffora indagó sobre el motivo de su presencia: “¿Estás acá acompañando por tu nominación, por tus compañeros? Culpa cero, ¿no?”, ante lo cual Justina confirmó: “Culpa cero, sí, la película de Valeria Bertuccelli. Y, bueno, sí, estaba para venir y dije: ‘¿Por qué no?’”.

Entre el humor y la ansiedad, Záffora profundizó: “Treinta y nueve, treinta y ocho, estamos ahí. Puede parir acá en el Martín Fierro”, bromeó, y Bustos respondió: “No es la idea, pero sí, podría”. En medio de saludos a colegas y reencuentros, Alejandro Awada se sumó al chat con elogios sinceros: “El placer es mío, te agradezco mucho. Estoy muy contento de ver a esta preciosa. Adoro a esta preciosa. La adoro”.

Justina reveló que está esperando
Justina reveló que está esperando a una nena y que se llamara Luisa (Prensa América)

En el ida y vuelta, Justina sumó una broma sobre los encuentros recientes con el actor: “Le estaba diciendo que me lo crucé tres veces embarazada de Ale, así que quizás sea el padrino... No sé por qué no nos vemos nunca y ahora nos vemos mucho”. Záffora, entonces, abordó la pregunta que todos esperaban: “¿Nena, nene? ¿Qué podés contar?” A lo que Justina respondió: “Niña”. Y completó, revelando el nombre: “Luisa, se llama”.

La felicidad se duplicó cuando Luciano Cáceres, el conductor de la ceremonia, anunció a la ganadora de la terna de “Mejor actriz de reparto en cine”: La mejor actriz de reparto en cine... es Justina Bustos, por Culpa cero. Justina Bustos es actriz y productora. Nació en Córdoba y es reconocida por su participación en películas como Voley, Historia de un clan. Estudió Historia del Arte y se formó en actuación con maestros como Augusto Fernández. Trabajó en más de veinte películas”.

Emocionada y con la voz temblorosa agradeció el galardón: “Bueno... Muchas gracias a APTRA por el premio. Felicitaciones a las mujeres con las que estuve ternada. Quiero agradecer a Valeria Bertuccelli, a Mora Elizalde, a las directoras que confiaron en mí para este personaje. Agradecerle a Javier Furgang, mi representante. Gracias, Javi, por estar siempre, por acompañarme. A mi familia, a mi madre y padre, mis hermanos que siempre están, siempre me alientan y por criarme para siempre confiar. Y un beso muy grande a todos que están allá en Córdoba, a mis amigas y a Máximo. Te quiero. Gracias”.

Justina Bustos se consagró ganadora de la terna Mejor actriz de reparto en cine (Video: América TV)

La velada, marcada por la doble felicidad de un nuevo premio y la maternidad inminente, fue para Justina Bustos un fiel reflejo de presentes compartidos, reconocimiento profesional y la alegría de iniciar una nueva etapa con la llegada de su hija Luisa, arropada por el cariño de la familia, colegas y amigos celebrando en la fiesta más grande del espectáculo nacional.

Temas Relacionados

Justina BustosMartín Fierro de Cine y SeriesEmbarazoNiñaLuisaNombre del bebéSexo del bebé

Últimas Noticias

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal luego de semanas de rumores

En plena emisión de su programa en Olga, la actriz se sinceró al volver a ser consultada por su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri

Evelyn Botto confirmó su noviazgo

Milenka armó su primer arbolito de Navidad junto a Marley y Mirko: “¡Es todo nuevo!"

El conductor compartió el especial momento en familia, con la pequeña explorando cada adorno y su hermano mayor guiando los preparativos

Milenka armó su primer arbolito

La China Suárez habría hecho un pedido en nombre de Mauro Icardi antes del estreno de la segunda temporada de “En el barro”

Lo aseguró la periodista Paula Varela en Intrusos. La actriz será una de las protagonistas de la segunda temporada, que continuará la historia de la población femenina de la cárcel de la Quebrada

La China Suárez habría hecho

El discurso de Griselda Siciliani luego de ganar su Martín Fierro: “A este personaje no lo voy a olvidar más”

La actriz, galardonada como actriz protagónica por su papel de Vicky en la serie Envidiosa, aprovechó el escenario para agradecer y abogar por mayor inclusión y diversidad en la industria audiovisual, inspirando a colegas y nuevas generaciones

El discurso de Griselda Siciliani

Se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth en el papel de Moria Casán

La actriz fue elegida para representar a la One en el presente, recorriendo los años recientes de la carrera de la diva

Se conocieron las primeras fotos
DEPORTES
Salió de prisión tras una

Salió de prisión tras una condena por tráfico de drogas, jugó con una tobillera electrónica y marcó el gol del campeonato

Los comunicados de Racing y otros tres clubes allanados por la causa Sur Finanzas

La tenista que desafió a los críticos al operarse los senos abrió una cuenta de OnlyFans: “Siempre con estilo”

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

Lionel Messi recibió el premio MVP de la MLS por segundo año consecutivo: el récord que alcanzó y los argentinos que lo ganaron

TELESHOW
Evelyn Botto confirmó su noviazgo

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal luego de semanas de rumores

Milenka armó su primer arbolito de Navidad junto a Marley y Mirko: “¡Es todo nuevo!"

La China Suárez habría hecho un pedido en nombre de Mauro Icardi antes del estreno de la segunda temporada de “En el barro”

El discurso de Griselda Siciliani luego de ganar su Martín Fierro: “A este personaje no lo voy a olvidar más”

Se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth en el papel de Moria Casán

INFOBAE AMÉRICA

A partir de su experiencia,

A partir de su experiencia, Celeste Iannelli saca un libro sobre princesas peladas: cómo concientizar sobre el cáncer infantil

El equipo de María Corina Machado negó que la líder opositora de Venezuela contemple el exilio: “Eso no existe”

La polémica entre el Instituto Cervantes y la RAE se agrava por la sede del próximo Congreso de la Lengua

Zelensky dijo que este miércoles enviará a Estados Unidos una versión actualizada de su plan de paz para Ucrania

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela