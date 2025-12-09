Justina Bustos reveló el nombre y el sexo de su primera hija: “Ya no falta nada”

Justina Bustos reveló que está esperando una nena y contó el nombre que eligió con su pareja (Video: América TV)

El lunes por la noche, la Usina del Arte se vistió de gala para recibir a lo mejor del cine y las series nacionales en la segunda edición de los Martín Fierro de Cine y Series, una celebración que reunió a actores, actrices, directores y personalidades de la industria. En medio de su embarazo, reencuentros y emociones, Justina Bustos fue una de las figuras más destacadas de la noche: atraviesa la recta final de su embarazo y no solo llegó deslumbrante y nominada, sino que también aprovechó el evento para revelar públicamente el sexo y el nombre de su bebé.

Durante una entrevista en la previa del evento, Guido Záffora la presentó como “Justina Bustos hiper megaembarazada”, a lo que ella respondió, entre risas: “Y... ya estoy en la recta final. No falta nada”. Luego, Záffora indagó sobre el motivo de su presencia: “¿Estás acá acompañando por tu nominación, por tus compañeros? Culpa cero, ¿no?”, ante lo cual Justina confirmó: “Culpa cero, sí, la película de Valeria Bertuccelli. Y, bueno, sí, estaba para venir y dije: ‘¿Por qué no?’”.

Entre el humor y la ansiedad, Záffora profundizó: “Treinta y nueve, treinta y ocho, estamos ahí. Puede parir acá en el Martín Fierro”, bromeó, y Bustos respondió: “No es la idea, pero sí, podría”. En medio de saludos a colegas y reencuentros, Alejandro Awada se sumó al chat con elogios sinceros: “El placer es mío, te agradezco mucho. Estoy muy contento de ver a esta preciosa. Adoro a esta preciosa. La adoro”.

En el ida y vuelta, Justina sumó una broma sobre los encuentros recientes con el actor: “Le estaba diciendo que me lo crucé tres veces embarazada de Ale, así que quizás sea el padrino... No sé por qué no nos vemos nunca y ahora nos vemos mucho”. Záffora, entonces, abordó la pregunta que todos esperaban: “¿Nena, nene? ¿Qué podés contar?” A lo que Justina respondió: “Niña”. Y completó, revelando el nombre: “Luisa, se llama”.

La felicidad se duplicó cuando Luciano Cáceres, el conductor de la ceremonia, anunció a la ganadora de la terna de “Mejor actriz de reparto en cine”: La mejor actriz de reparto en cine... es Justina Bustos, por Culpa cero. Justina Bustos es actriz y productora. Nació en Córdoba y es reconocida por su participación en películas como Voley, Historia de un clan. Estudió Historia del Arte y se formó en actuación con maestros como Augusto Fernández. Trabajó en más de veinte películas”.

Emocionada y con la voz temblorosa agradeció el galardón: “Bueno... Muchas gracias a APTRA por el premio. Felicitaciones a las mujeres con las que estuve ternada. Quiero agradecer a Valeria Bertuccelli, a Mora Elizalde, a las directoras que confiaron en mí para este personaje. Agradecerle a Javier Furgang, mi representante. Gracias, Javi, por estar siempre, por acompañarme. A mi familia, a mi madre y padre, mis hermanos que siempre están, siempre me alientan y por criarme para siempre confiar. Y un beso muy grande a todos que están allá en Córdoba, a mis amigas y a Máximo. Te quiero. Gracias”.

La velada, marcada por la doble felicidad de un nuevo premio y la maternidad inminente, fue para Justina Bustos un fiel reflejo de presentes compartidos, reconocimiento profesional y la alegría de iniciar una nueva etapa con la llegada de su hija Luisa, arropada por el cariño de la familia, colegas y amigos celebrando en la fiesta más grande del espectáculo nacional.