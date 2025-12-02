Justina Bustos compartió cómo creció su pancita de embarazada previo al nacimiento de su hija: el video

En la recta final de su embarazo, Justina Bustos lució su pancita de embaraza con orgullo mientras espera la llegada de su hija (Instagram) Sección: Teleshow – Argentina

En julio pasado, la actriz Justina Bustos eligió el verdor profundo de Unquillo, Córdoba, y la serenidad de la casa familiar para compartir una de las noticias más felices de su vida: será madre por primera vez junto a su pareja, Máximo Pardo. Si bien siempre mantuvo un perfil discreto respecto a su vida privada, este anuncio lo atravesó de un modo distinto. Rodeada de paisajes que conocen de memoria sus pasos y recuerdos, la protagonista de El viento que arrasa, desde entonces, Bustos navega los desafíos y cambios de la maternidad primeriza con una alegría que contagia.

Las emociones y las experiencias brotan día a día, entre la espera, los controles y los pequeños rituales que toda futura mamá aprende a disfrutar. Esta semana, la actriz volvió a captar la atención de sus fanáticos con una publicación tan sencilla como reveladora: un video dentro de un ascensor donde sostiene el regalo de una planta, mientras deja ver su pancita en crecimiento. Vestida con una remera blanca, lo suficientemente corta como para exhibir su abdomen, mostró con una sonrisa que el embarazo avanza fuerte, compartiendo la evolución de su cuerpo y su felicidad con quienes la siguen en redes sociales.

En octubre, Bustos había presentado oficialmente el nombre de su hija en camino. Lo hizo fiel a su estilo: una fotografía donde mostró su panza y una palabra escrita con ternura: “Luisa”. El posteo cosechó enseguida decenas de miles de likes y comentarios entusiastas de amigos, colegas y seguidores atentos a cada movimiento de la actriz. Si el anuncio ya había generado revuelo, este nuevo gesto íntimo reforzó esa conexión especial entre Justina, su público y la comunidad que la acompaña desde hace años en redes sociales.

El nombre que la actriz eligió para su primera hija (Instagram)

El embarazo, para la actriz, es tan movilizante como el mejor de los papeles. Así lo reconocía en julio, en una entrevista para la revista cultural Ventoux, dentro de la serie “Personajes argentinos en sus hábitats naturales”. En esa charla, Justina eligió mostrar su lado más sincero recorriendo el jardín de su casa de la infancia, entre piedras y ramas que guardan la memoria de su adolescencia y que ahora fueron testigos de la primicia. Con una mezcla de nervios y felicidad auténtica, fue directa: “Ahora estoy...”, dijo, hizo una pausa, respiró y sonrió antes de soltar la noticia. “Ahora estoy embarazada”. Y rápidamente agregó entre risas: “Sí, sí, lo vamos a decir. Es muy loco. Va a ser mujer. Nos enteramos ayer”. Como cierre espontáneo, levantó la camisa y mostró ese primer perfil de maternidad, dejando que el aire de Córdoba acaricie la noticia.

Ese aire de naturalidad es una marca en su manera de transitar este momento. En ese entonces, destacó cómo la maternidad resignificó sus días y le permitió reconectarse, incluso, con la creatividad. “Siempre dije: ‘si en algún momento me llego a embarazar, voy a hacer algo de ropa’”, confesó Bustos, que además de actuar y preparar la llegada de su hija, está trabajando en una cápsula de verano para una marca local. De esa manera no solo dejó en claro su creatividad, un rasgo vital para ella, sino también la ilusión de vestir con sus diseños.

En julio pasado, Justina Bustos dio a conocer que será mamá por primera vez junto a su pareja, Máximo Pardo (Instagram)

Ahora, ya a poco tiempo de convertirse en mamá, Justina vive los días con la honestidad de quien sabe que la vida cambia por completo pero también se potencia. Cada publicación, cada guiño a las mujeres que la siguen, reafirman que en este embarazo hay mucho más que el registro de una panza: hay un viaje vital, creativo y consciente. Un sendero nuevo que sigue brotando, al ritmo de Luisa, en plena primavera cordobesa.