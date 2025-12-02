Teleshow

Justina Bustos compartió cómo creció su pancita de embarazada previo al nacimiento de su hija: el video

En medio de la gestación, la actriz se grabó y mostró el progreso de su beba junto a Máximo Pardo

Guardar
En la recta final de su embarazo, Justina Bustos lució su pancita de embaraza con orgullo mientras espera la llegada de su hija (Instagram) Sección: Teleshow – Argentina

En julio pasado, la actriz Justina Bustos eligió el verdor profundo de Unquillo, Córdoba, y la serenidad de la casa familiar para compartir una de las noticias más felices de su vida: será madre por primera vez junto a su pareja, Máximo Pardo. Si bien siempre mantuvo un perfil discreto respecto a su vida privada, este anuncio lo atravesó de un modo distinto. Rodeada de paisajes que conocen de memoria sus pasos y recuerdos, la protagonista de El viento que arrasa, desde entonces, Bustos navega los desafíos y cambios de la maternidad primeriza con una alegría que contagia.

Las emociones y las experiencias brotan día a día, entre la espera, los controles y los pequeños rituales que toda futura mamá aprende a disfrutar. Esta semana, la actriz volvió a captar la atención de sus fanáticos con una publicación tan sencilla como reveladora: un video dentro de un ascensor donde sostiene el regalo de una planta, mientras deja ver su pancita en crecimiento. Vestida con una remera blanca, lo suficientemente corta como para exhibir su abdomen, mostró con una sonrisa que el embarazo avanza fuerte, compartiendo la evolución de su cuerpo y su felicidad con quienes la siguen en redes sociales.

En octubre, Bustos había presentado oficialmente el nombre de su hija en camino. Lo hizo fiel a su estilo: una fotografía donde mostró su panza y una palabra escrita con ternura: “Luisa”. El posteo cosechó enseguida decenas de miles de likes y comentarios entusiastas de amigos, colegas y seguidores atentos a cada movimiento de la actriz. Si el anuncio ya había generado revuelo, este nuevo gesto íntimo reforzó esa conexión especial entre Justina, su público y la comunidad que la acompaña desde hace años en redes sociales.

El nombre que la actriz
El nombre que la actriz eligió para su primera hija (Instagram)

El embarazo, para la actriz, es tan movilizante como el mejor de los papeles. Así lo reconocía en julio, en una entrevista para la revista cultural Ventoux, dentro de la serie “Personajes argentinos en sus hábitats naturales”. En esa charla, Justina eligió mostrar su lado más sincero recorriendo el jardín de su casa de la infancia, entre piedras y ramas que guardan la memoria de su adolescencia y que ahora fueron testigos de la primicia. Con una mezcla de nervios y felicidad auténtica, fue directa: “Ahora estoy...”, dijo, hizo una pausa, respiró y sonrió antes de soltar la noticia. “Ahora estoy embarazada”. Y rápidamente agregó entre risas: “Sí, sí, lo vamos a decir. Es muy loco. Va a ser mujer. Nos enteramos ayer”. Como cierre espontáneo, levantó la camisa y mostró ese primer perfil de maternidad, dejando que el aire de Córdoba acaricie la noticia.

Ese aire de naturalidad es una marca en su manera de transitar este momento. En ese entonces, destacó cómo la maternidad resignificó sus días y le permitió reconectarse, incluso, con la creatividad. “Siempre dije: ‘si en algún momento me llego a embarazar, voy a hacer algo de ropa’”, confesó Bustos, que además de actuar y preparar la llegada de su hija, está trabajando en una cápsula de verano para una marca local. De esa manera no solo dejó en claro su creatividad, un rasgo vital para ella, sino también la ilusión de vestir con sus diseños.

En julio pasado, Justina Bustos dio a conocer que será mamá por primera vez junto a su pareja, Máximo Pardo (Instagram)

Ahora, ya a poco tiempo de convertirse en mamá, Justina vive los días con la honestidad de quien sabe que la vida cambia por completo pero también se potencia. Cada publicación, cada guiño a las mujeres que la siguen, reafirman que en este embarazo hay mucho más que el registro de una panza: hay un viaje vital, creativo y consciente. Un sendero nuevo que sigue brotando, al ritmo de Luisa, en plena primavera cordobesa.

Temas Relacionados

Justina BustosMáximo PardoEmbarazoPancita de embarazadaGestaciónHija

Últimas Noticias

El cambio de look de la China Suárez que sorprendió a días de comenzar el invierno en Turquía

La actriz decidió implementar un nuevo estilo acorde con la temporada de frío que se avecina en Europa

El cambio de look de

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

La adolescente de 14 años compartió un particular posteo y oficializó el romance ante sus seguidores

Allegra, la hija de Nicole

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

En medio del revuelo entre los integrantes del clan por el futuro de la empresa, la modelo habló cómo atraviesa la situación y ahondó sobre el vínculo con su tío Eduardo y su primo Thomas

Marta Fort volvió a sincerarse

Se conoció con quien estuvo en pareja Darío Cvitanich luego de separarse de Chechu Bonelli

Antes de comenzar un vínculo con Ivana Figueiras, el exfutbolista mantuvo una breve relación con una joven, quien decidió contar su versión de la historia en medio del escándalo

Se conoció con quien estuvo

El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

El actor chileno dio el primer paso de un acercamiento con la conductora de Masterchef y ella agradeció en sus redes

El inesperado guiño entre Wanda
DEPORTES
La extraña afección en un

La extraña afección en un ojo que sufre una estrella de la UFC tras recibir un “piquete”

Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

Copa del Mundo de Rugby 2027: cómo será el histórico sorteo con todos los equipos definidos y qué rivales podrían enfrentar Los Pumas

TELESHOW
El cambio de look de

El cambio de look de la China Suárez que sorprendió a días de comenzar el invierno en Turquía

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

Se conoció con quien estuvo en pareja Darío Cvitanich luego de separarse de Chechu Bonelli

El inesperado guiño entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña en pleno conflicto con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

El CNE de Honduras denunció

El CNE de Honduras denunció presiones y boicot de colectivos oficialistas en el reinicio de la divulgación de resultados

Récord mundial para el “Huevo de Invierno” de Fabergé, la joya imperial más sofisticada de la historia

El papa León XIV sugirió mantener la presión económica contra el régimen de Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela

Putin dijo que Rusia está lista si Europa “quiere la guerra” antes de reunirse con enviados de Trump

Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”