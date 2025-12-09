El ida y vuelta entre Mario Pergolini y Fernando Bravo por su rivalidad futbolística: “No maltrates al invitado”

El cruce futbolístico entre Mario Pergolini y Fernando Bravo (Video: Otro día perdido, El Trece)

La noche del lunes dejó en la televisión una de esas postales de genuina complicidad y memoria compartida. Mario Pergolini recibió en Un día perdido a Fernando Bravo y lo llenó de elogios desde un primer momento, reconociéndolo como uno de los precursores de la radio actual y figura ineludible durante más de tres décadas. A pesar del paso del tiempo, Pergolini confesó que aun hoy sigue escuchando a Bravo, como si necesitara ese eco de calidad y oficio que la radio ya no abunda.

“Fernando, la verdad que tenerte acá... Yo lo he dicho muchas veces. Sos un referente y sos una persona muy querida, que ha hecho una gran radio y estoy segurísimo que un montón de profesionales que están en los medios están, en parte, por gente como vos. Y que hayas hecho de la radio lo que hiciste, te juro que, en mí, por lo menos, has inspirado mucho para poder hacer radio y quererla tanto. Así que es un gusto tenerte acá”, afirmó sin vueltas el conductor.

Bravo se apuró a corresponder la admiración: “Me parece que sos un tipo valiosísimo, con literatura propia, con impronta y que has enriquecido todo lo que has tocado en los medios”, sentenció. Y la charla, lejos de ser un trámite, vibró entre recuerdos, anécdotas y, claro, esa levedad imprescindible que es hablar del fútbol. Se podía escuchar el aire cargado de historia cuando Mario lanzó la primera piedra, jugando incluso con la rivalidad futbolera. ¿Qué otra cosa une y separa tanto en esta tierra como los colores de un club?

Fernando Bravo desplegó toda su magia en la charla con Mario Pergolini (Otro día perdido, El Trece)

“Hay un gran error en tu vida, que es claro...”, dijo Pergolini con ese tono mitad provocador, mitad entrañable. “Hay varios, eh”, replicó, veloz, Bravo. Pero la trampa ya estaba tendida. Fue entonces que el conductor del ciclo expresó sin filtro: “Pero creo que vas a coincidir conmigo, es que sos de River”.

La confesión llegó sin reparos: “Sí”, admitió el invitado. El origen de esa filiación abrió la puerta a otra historia, porque la pertenencia muchas veces viene tallada en el árbol genealógico. “Tu papá era de Boca. Quiero que me cuentes... tu papá era de Boca, de hecho te llevó a ver a Boca”, insistió Pergolini, estirando el puente hacia la infancia.

Mario Pegolini entrevistó a Fernando Bravo y divirtió con un ida y vuelta entre ambos por su fanatismo en el fútbol (Un día perdido, El Trece)

Bravo asintió una vez más: “Sí, me llevó a ver a Boca. El primer partido que yo vi fue Boca y Rosario Central en cancha de Rosario Central. Y durante todos los años... Mirá, un cuadro que le regalé a mi nieto, que es de Boca. Un cuadro del año 1936, que le dedicaron los jugadores de Boca a mi viejo. Ese cuadro estuvo toda la vida en mi casa. Y sin embargo, yo por una simple...”

El relato quedó suspendido, pero Pergolini no soltó el hilo. “Porque sos muy de River vos. No es que sos de River, vos sos muy de River”.

“Sí, sí. Qué día para vos hoy, ¿no?”, retrucó Bravo entre risas, aludiendo sin piedad a una nueva derrota de Boca. El clásico cruce de hinchas, llevado con afecto, bordó el diálogo de intimidad compartida. “Ah... ¿y para vos?”, concedió Pergolini, admitiendo el golpe.

No había rencor, solo chicana noble. Bravo aprovechó: “¡Qué día!”. Y Mario, que nunca pierde el humor: “Sí, pero igual te voy a regalar una tele para que veas la Libertadores, porque creo que no la vas... Solo por tele la vas a ver así”. Las risas brotaron en el estudio. Agustín Aristarán intervino: “Mario, no maltrates al invitado”. Fue la síntesis perfecta de una noche en la que dos baluartes de la radio volvieron a ser, simplemente, dos tipos charlando. Con la historia viva y la pasión intacta.