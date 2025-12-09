El discurso de Griselda Siciliani luego de ganar su Martín Fierro: “A este personaje no lo voy a olvidar más”

Griselda Siciliani recibe el Martín Fierro de Cine y Series 2025 como mejor actriz protagónica por su papel en Envidiosa, la serie argentina más vista en Netflix

Griselda Siciliani fue reconocida como actriz protagónica en los premios Martín Fierro de Cine 2025 por su interpretación de Vicky en Envidiosa, la serie argentina que se ha consolidado como la más vista en Netflix desde su estreno en 2024. La producción, que ya tiene grabada su cuarta y última temporada, se ha convertido en un fenómeno cultural en la región y mantiene en vilo a sus seguidores ante la inminente conclusión de la historia.

El equipo de Envidiosa, que gana el Martín Fierro a mejor serie comedia

El galardón a Siciliani resalta el impacto de “Envidiosa” en la industria audiovisual argentina y en la audiencia hispanohablante. La serie narra la evolución emocional de Vicky a lo largo de tres temporadas, abordando temas como los mandatos sociales, las relaciones sentimentales y la maternidad, lo que ha permitido conectar con millones de espectadores. La interpretación de Siciliani, junto a Esteban Lamothe en el papel de Matías, ha sido fundamental para el éxito sostenido de la ficción, que se posicionó como la más vista de su país en la plataforma de streaming.

Así se anunciaba la tercera temporada de Envidiosa: el video que protagoniza Griselda Siciliani

Siciliani, quien, al recibir el galardón por su papel en Envidiosa, articuló un mensaje que trascendió el agradecimiento personal y se convirtió en un llamado a la apertura de espacios en el cine. Desde el inicio, la actriz dejó ver la intensidad emocional del momento: “Estoy toda descuajeringada ya a esta hora. Bueno, trataré de ser breve. Muchas gracias por este premio, por este personaje que adoro. Con todo mi corazón, creo que no me lo voy a olvidar nunca”, expresó Siciliani ante el público.

La premiación a Griselda Siciliani por Envidiosa refleja el impacto emocional y social de la serie en la industria audiovisual

El reconocimiento, según sus palabras, no solo le pertenece a ella, sino que es compartido con sus colegas y el equipo que hizo posible la serie. “Lo comparto con todas las bestias nominadas, hermosas amigas, todas genias”, afirmó Siciliani, quien también dedicó un agradecimiento especial a Netflix, Adrián Suar, Diego Andrasnik y Mariana Gamboa (todos parte del equipo de ejecutivos de la serie) así como a todo el equipo de producción: “Es el equipo más hermoso del mundo. Trabajamos mucho tiempo para hacer las cuatro temporadas. Así que fue una familia, fue mucho tiempo, muchas horas, muchos madrugones, muchas noches, mucho de todo” explicó emocionada Siciliani.

Griselda Sicialini en una imagen de la tercera temporada de Envidiosa

La actriz subrayó la calidad del elenco y la experiencia colectiva que marcó la realización de la serie: “Al elenco, que es espectacular. Acá hay algunos, el mejor elenco del mundo”, dijo Siciliani, extendiendo su gratitud a su familia, amigos y representante: “Lo quiero compartir con mi familia, con mis amigos, con Javier Bryer, mi representante, hermoso, te quiero. Con la banda espectacular que me acompañó hoy, Lu. Especialmente con mi hija. Te amo, sos el amor de mi vida. Es una fiesta la vida con vos, Margarita”.

En un tono espontáneo y sincero, Siciliani reconoció la posibilidad de olvidar algún agradecimiento, pero no dejó pasar la oportunidad de plantear una demanda colectiva: “Quiero decir que ojalá que haya más espacio y más oportunidades para todas las personas que quieren hacer cine”, manifestó la actriz, abriendo el foco de su discurso hacia la industria en general.

Griselda besando a Luciano Castro cuando anuncian su premio a mejor actriz de serie por Envidiosa

Finalmente, la intérprete dedicó unas palabras al público que acompañó el fenómeno de la serie: “Con la gente que vio Envidiosa, eso quería decir. Con todos los que vieron Envidiosa, con todos los que me encuentro por la calle, los que me escriben. Fue un, es un fenómeno popular, transversal, muy hermoso. Estoy muy agradecida, muy emocionada”, concluyó Siciliani, recibiendo el aplauso y el reconocimiento de la audiencia.

Tráiler de la serie Envidiosa, primera temporada

Desde su debut, la serie marcó récords de visualizaciones y generó una base de seguidores que espera con expectativa novedades sobre el futuro de la trama. Siciliani confirmó que la cuarta temporada ya está completamente grabada y será el cierre definitivo de la historia. Aunque la fecha exacta de estreno no ha sido anunciada, la actriz anticipó que el desenlace será contundente y satisfactorio para los fanáticos. El patrón de lanzamientos previos sugiere que la última entrega podría llegar entre marzo y abril de 2026, manteniendo el ritmo de estrenos que caracterizó a la serie.