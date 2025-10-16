Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa

Griselda Siciliani deslumbró con un look elegante y sensual en su visita a Otro Día Perdido (Video: ODP, Eltrece)

Griselda Siciliani deslumbró en su visita a Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por Eltrece. La actriz apostó a un look elegante pero con guiños sensuales, fiel a su estilo. Lució un traje color amarillo pastel, compuesto por un blazer oversize y un pantalón amplio, de corte sastrero y caída fluida. Debajo llevó un corset escote corazón en tono a juego, que aportó el toque de audacia a su outfit y dio pie al divertido intercambio con Pergolini sobre el plano de cámara y el escote.

Griselda completó el look con sandalias nude, pelo suelto con ondas naturales y un maquillaje fresco que resaltó sus labios en tono coral. Una combinación equilibrada entre sofisticación y desenfado que la actriz defendió con humor y carisma en su reencuentro televisivo con Mario.

Durante la charla, la actriz interrumpió el comienzo de la entrevista para revisar cómo se veía en cámara y, entre risas, comentó que el “plano abierto” era el más difícil por el escote del saco. Pergolini se prendió al juego y le ofreció traerle algo para cubrirse, pero Griselda lo tomó con picardía y aseguró que de frente “garpaba más”. El ida y vuelta fue espontáneo y cómplice, y dejó en evidencia la química entre ambos en una conversación que combinó humor, naturalidad y el estilo relajado que caracteriza al ciclo.

El look que eligió Griselda Siciliani para el programa de Mario Pergolini (Instagram)

Luego, la charla viró hacia el fenómeno internacional de Envidiosa, la serie que consagró a Siciliani ante el público de habla hispana. “Estás en un gran momento. ¿Te esperabas lo de Envidiosa?”, le preguntó Pergolini, sorprendido por el alcance que tuvo la producción. “Tremendo”, respondió ella, entre risas.

El conductor destacó que a la ficción “le fue bien en todo el mundo hispano y hasta fue traducida a otros idiomas”, a lo que Griselda reconoció que no tiene una explicación exacta para semejante éxito: “Supongo que es una combinación de todo. Es un elenco espectacular, o sea, soñado. El guion… creo que es una fórmula medio mágica, que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre”.

Pergolini quiso saber qué la había motivado a aceptar el papel, y la actriz no dudó en bromear: “El personaje. Que es una mier...”, lanzó entre risas. “Claro, es medio una basura de persona”, agregó Mario, divertido. “No, eso, eso. En la segunda temporada es más basura todavía. La tercera siento que es más pollito mojado”, explicó entre carcajadas, mientras Laila Roth acotaba: “Está más sufrida, más telenovelera”.

Griselda Siciliani adelantó la tercera temporada de Envidiosa

Ante la expectativa, Siciliani confirmó que la tercera temporada se estrenará en noviembre, lo que provocó los aplausos del público y la sorpresa de Pergolini: “Ah, ¿ya la grabaste? No sabía”. Fue entonces cuando la actriz aprovechó para adelantar una novedad que nadie esperaba: “¿Puedo decir que está Rada en la tercera temporada?”, reveló, generando vítores en el estudio.

El propio Rada, presente en el piso, confirmó entre risas: “Tengo dos franquicias”, bromeando sobre su apretada agenda laboral. “Hay dos Rada, no hay uno solo”, intervino Roth, divertida. Pergolini quiso saber más y preguntó si podía contar de qué personaje se trataba, pero Griselda fue tajante: “Y no, eso no”.

Rada, en cambio, soltó una pista: “Hay escenas muy divertidas. La pasamos muy bien”. Pero la conversación se volvió más pícara cuando Mario lanzó una pregunta que generó carcajadas generales: “¿Se besan? Mirá lo que se pregunta uno”. “De pedo”, respondió Rada entre risas, y Siciliani confirmó: “De pedo, ¡ah! Es verdad”.

Griselda Siciliani se tomó con humor el escote en el su look para el programa

“Hay besos. Yo doy besos, pero no es con ella... No puedo decir más porque sería demasiado, pero no estaba en el guion. Se entusiasmó la otra parte”, agregó el comediante, dejando a todos intrigados. “Hay una escena en la que hay muchas cosas que no estaban en el guion”, sumó Griselda, divertida. “Creo que la escena no estaba en el guion directamente”, insistió Rada, mientras Pergolini bromeaba: “¿Quieren que los callemos y sigan charlando ustedes?”.

El momento cerró con risas y complicidad entre todos los presentes, en un clima relajado que mostró el costado más espontáneo de Griselda Siciliani, quien atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera, con la tercera temporada de Envidiosa lista para llegar a las pantallas.