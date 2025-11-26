Teleshow

Quién es la diseñadora detrás del look de Griselda Siciliani en la tercera temporada de Envidiosa

El regreso de la serie conquista las pantallas y las redes sociales. Uno de los secretos está impulsado por el estilismo del personaje de Vicky, con la dirección de vestuario de Lorena Díaz y de las prendas estrella diseñadas por Maria Paez

Las prendas de la creadora en la serie de Netflix (Video: Envidiosa/ Netflix)

La tercera temporada de Envidiosa llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma, impulsada por el fenómeno de los looks virales de Vicky, el personaje interpretado por Griselda Siciliani. El vestuario de la protagonista, que incorpora prendas de la diseñadora argentina Maria Paez, ha generado un intenso debate en redes sociales y entre los entusiastas de la moda, consolidando una presencia fuerte del diseño argentino en la ficción.

El impacto de los estilismos de Vicky se percibe tanto en la narrativa de la serie como en el impacto que vienen teniendo las prendas que viste el personaje principal. La evolución del personaje se refleja en una selección de prendas que combinan texturas marcadas, estampas exclusivas y una paleta cromática que abarca desde el rojo profundo hasta el azul marino, pasando por neutros sofisticados.

Griselda Siciliani como Vicky vistiendo
Griselda Siciliani como Vicky vistiendo la chaqueta y falda Audrey de Maria Paez en una escena junto a Pilar Gamboa, Marina Bellati, Violeta Urtizberea y Bárbara Lombardo (Crédito: Alina Schrwarcz / Netflix)

Bajo la dirección de vestuario de Lorena Díaz, cada etapa emocional de la protagonista encuentra un correlato visual, con cambios en las siluetas que alternan entre prendas relajadas y piezas entalladas, subrayando la transformación interna de Vicky y su búsqueda de identidad.

Entre las prendas más destacadas de Maria Paez que aparecen en la comedia, con libros de Carolina Aguirre y la dirección de Daniel Barone, se encuentran el Trench Bardot, una gabardina con mangas de encaje estampado exclusivo; el Chaleco Piaf, confeccionado en tweed premium con un fit oversized y broches peltre; el set de Chaqueta y Falda Audrey, realizado en encaje con estampa exclusiva; el conjunto de Chaqueta y Falda Margaret, en denim de algodón con bolsillos plaqué y lavado liviano; y el Trench Sarah, una pieza de denim 100% algodón con bordado exclusivo en la espalda. Estas prendas aportan un lenguaje visual distintivo y acompañan la intensidad, la vulnerabilidad y la fuerza del personaje a lo largo de la temporada.

Siciliani vestida con el conjunto
Siciliani vestida con el conjunto de chaqueta y falda Margaret de María Paez, en denim de algodón con bolsillos plaqué y lavado liviano
El trench Sarah en una
El trench Sarah en una escena clave de la tercera temporada de Envidiosa

El proceso de selección y diseño del vestuario estuvo a cargo de Lorena Díaz, quien integró las piezas de Maria Paez en el universo visual de Envidiosa. La elección de cada prenda responde a la necesidad de construir una identidad visual coherente con la evolución del personaje principal, utilizando texturas, estampas y calces que reflejan sus estados emocionales. La dirección de vestuario se convierte así en un elemento narrativo fundamental, donde la estética no solo viste al personaje, sino que también cuenta su historia y acompaña sus transformaciones.

Las prendas de la diseña Maria Paez en la comedia (Video: Envidiosa/ Netflix)

La firma argentina redefine el romanticismo desde una perspectiva moderna y femenina. La marca se distingue por sus estampas desarrolladas in-house, el uso de géneros nobles y la atención a los detalles artesanales. Todo el proceso de diseño, moldería, confección y terminaciones se realiza en Argentina, lo que refuerza el compromiso con la producción local y la identidad nacional. El ADN de Maria Paez se expresa en la mezcla de géneros, la presencia de estampas protagonistas y la creación de prendas femeninas con carácter, elementos que dialogan de manera natural con la personalidad de Vicky en la serie.

La actriz protagónica de Envidiosa
La actriz protagónica de Envidiosa vistiendo el trench Bardot de María Paez, una gabardina con mangas de encaje, que fue muy comentado en las redes
Lorena Diaz es la vestuarista
Lorena Diaz es la vestuarista de Envidiosa con una trayectoria de más de veinte años en la industria, incluyendo producciones como Vulnerables, Locas de Amor y Socias

Entre los distintos recursos visuales que dan vida a la pantalla, el armario de Vicky, interpretada por Siciliani, actúa como una ventana directa a la personalidad inquieta y exuberante del personaje. Desde la perspectiva de quienes trabajaron detrás de escena, la elección de cada prenda responde a un propósito concreto: transmitir la esencia de una mujer que busca destacar y desafiar los convencionalismos sin dejar de seguir ciertas reglas sociales.

Griselda Siciliani vistiendo el chaleco
Griselda Siciliani vistiendo el chaleco piaf de la marca argentina

Lorena Diaz, vestuarista con una trayectoria de más de veinte años en la industria —incluyendo producciones como Vulnerables, Locas de Amor, Socias, además de títulos para plataformas como Netflix, Starplus y HBO—, se nutrió de marcas emergentes y reconocidas.

Entre las prendas fundamentales del personaje, la vestuarista eligió stilettos, faldas cortas, saco sastrero, un trench camel blando y llamativos aros conforman el top cinco de los ítems que mejor definen a Vicky en pantalla. Cada una de estas piezas cumple la función de acentuar la teatralidad y confianza del personaje, uniendo colores vibrantes, texturas llamativas y accesorios exagerados para darle un toque lúdico a su estilo, acorde a su personalidad espontánea y dramática.

