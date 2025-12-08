Juana Repetto contó el motivo de su distanciamiento con Reina Reech: “Me preguntan si estamos peleadas”

La actriz contó en sus redes sociales el motivo por el que su madre desapareció de sus redes, mientras transita ella transita su tercer embarazo (Video: Instagram)

Juana Repetto compartió abiertamente el motivo detrás de su distanciamiento temporal con su madre, Reina Reech, durante el último mes, y relató cómo vivió este periodo en medio de su embarazo y los recientes cambios en su vida familiar. A través de historias en sus redes sociales, la actriz e influencer respondió a las inquietudes de sus seguidores, quienes notaron la ausencia de publicaciones junto a su madre y especularon sobre un posible conflicto entre ambas.

“Me venían preguntando si estábamos peleadas y por qué no venía a ayudarme y yo no lo iba a contar porque es algo de ella, pero me dijo ella que había salido en todos lados”, explicó Repetto al inicio de su relato. La actriz detalló que la verdadera razón del distanciamiento fue una cuestión de salud de su madre: “La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran reposo, entonces ella estaba haciendo la rehabilitación en su casa y yo estaba acá en reposo. Apenas pudo se tomó un remís y vino”.

La actriz profundizó en la decisión de la exanimadora infantil de someterse a la cirugía en ese momento: “Decidió operarse la cadera porque quiere estar 0km para el nacimiento del gordo y me dijo ‘yo me voy a operar así cuando nazca el bebé quiero estar perfecta para vos que estás sola con los tres nenes en tu casa’”. La actriz subrayó que no existió ningún conflicto personal y que la distancia se debió exclusivamente a la recuperación de su madre, mientras compartía imágenes de la visita de Reina a su casa jugando con sus hijos.

Reina Reech compartió una tarde de juegos con sus nietos en la casa de Juana Repetto (Instagram)

Hace unos días, la influencer reflexionó sobre su experiencia de maternidad y los temores que enfrenta ante la inminente llegada de su tercer hijo, Timoteo. Al referirse a las críticas que recibió por expresar su miedo a la cesárea, sostuvo: “Si como mujer te sentiste tocada me parece que vale la pena aclararlo, pero por ahí las toca porque les pasa algo con eso y les toca algo interno”. Defendió su postura y aclaró: “Yo estoy convencida de que mi comentario no fue para nada ofensivo y que nada tiene que ver con cómo sos como madre la manera en la que parís”.

La actriz fue enfática al describir sus propios miedos: “Para mí sería un drama, me da pánico a otro nivel la cesárea, me da pánico volver a mi casa con una cirugía y tener que atender a tres pibes, me da miedo, no me gusta”. Además, compartió su entusiasmo por el parto natural: “Me encanta parir, es algo que pensé que no me iba a volver a pasar, es un momento que yo disfruto un montón y me preparo para eso”. Cerró el tema con una reflexión sobre la cesárea: “Yo no juzgo que ninguna madre quiera tener a sus hijos como quiera, pero tampoco romanticemos la cesárea porque es una cirugía que se creó para salvar vidas, no de rutina, no para comodidad de la madre o de los médicos”.

Juana Repetto junto a su madre Reina Reech, uno de sus apoyos más grandes durante el embarazo de su tercer hijo

En medio de estos desafíos personales, Repetto celebró junto a sus hijos Toribio y Belisario el estreno de la piscina en la nueva casa familiar, un hito que marcó el avance en la construcción de su hogar y la consolidación de una nueva etapa. “Y un día, la estrenamos los 4”, compartió la actriz, y sumó la frase de Belisario: “Esto es un sueño”. Repetto confesó la incredulidad que le genera ver a sus hijos disfrutar de la casa: “Todavía miro la casa, los veo a ellos disfrutarla, vivirla y no lo creo. Pero de verdad no caigo, no es un decir”.

La llegada de Timoteo, el bebé que espera con Sebastián Graviotto, su expareja y padre de Belisario, representa para Repetto la oportunidad de crear nuevos recuerdos y objetos propios para el hijo en camino. “Me llegó el carrito de Timo y me di cuenta de que es el primer objeto, lo primero, la primera cosa propia que tiene Timoteo, ¿entienden?”, relató, recordando cómo en su primer embarazo ya tenía todo preparado para Toribio, mientras que ahora la mayoría de los objetos son heredados de sus hermanos.