Marta Fort tajante con la China Suárez: “Es de las que se cuelgan de la pareja”

En medio de un puntaje a diferentes figuras del espectáculo, Marta Fort se sinceró sobre su opinión de la China Suárez y la criticó duramente (Tik Tok)

Desde que era apenas una niña, Marta Fort supo lo que es vivir bajo la lupa pública. Hija de Ricardo Fort, el recordado mediático que marcó una época en la farándula argentina, la joven convivió con las luces del espectáculo desde que nació. Pero lejos de quedarse solo en la herencia familiar, en los últimos años Marta comenzó a buscar su propia identidad: se afianzó como modelo y figura de las redes, apostando a un perfil auténtico. Con esa voz nueva, cada aparición o declaración suya genera debate y esta semana no fue la excepción, cuando se refirió de manera tajante a la China Suárez en un reconocido ciclo de streaming.

Sucedió en el programa All Access (DGO Stream), donde el Tucu López la invitó a jugar un “ping pong” de puntajes con varios nombres del espectáculo local. Entre figuras como Martín Cirio, Marcelo Tinelli y Yanina Latorre, la atención terminó captada por la opinión de Marta sobre la China. Consultada para ponerle una nota a la actriz y cantante, la hija del Comandante fue contundente: “Hay famosos que son famosos por mérito propio y otros por colgarse de las parejas. La China es de las que se cuelga”.

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Marta fue más allá al justificar su evaluación: “Siempre busca a quien está de moda”.

"Hay famosos que son famosos por mérito propio y otros por colgarse de las parejas", expresó Marta sobre la actriz (Instagram)

La declaración fue replicada rápidamente por usuarios, sumando condimento a un debate que cada tanto asoma cuando se cuestiona la naturaleza del éxito o la fama en la era digital. “Ahora soy team Marta”; “Destrozó a la China”; “Sos muy certera”; “Qué genia, Martita”; “Sos lo más Martita”, fueron algunas de las opiniones que se destacaron.

No es la primera vez que Marta se muestra crítica respecto de la China Suárez. En octubre pasado, la joven que intenta distanciarse de los escándalos y hablar de cuestiones más ligadas a su búsqueda profesional sorprendió a todos al analizar el estilo de la ex Casi Ángeles y de Mauro Icardi, su pareja, durante su paso por el programa La Jaula de la Moda (ciudad Magazine). Allí, el Pollo Álvarez quiso saber si le gustaban los looks de la dupla. Marta dudó unos segundos, midió sus palabras y luego respondió con una crítica moderada: “Sí, o sea, se visten bastante básicos los dos, no se visten mal, pero bien, no se visten mal”.

Marta Fort analizó a fondo los outfits de la China Suárez junto a Mauro Icardi (La Jaula de la Moda - Ciudad Magazine)

El conductor del ciclo sumó un comentario aludiendo a la evolución fashionista de la China: “La China cambió, ¿viste? Antes era del buzo oversized, ahora está más lisa”. La acotación generó réplicas desde el panel. Detrás de cámara, alguien sugirió: “Se adapta a su novio ella”. Y Fabián Medina Flores, referente de la moda televisiva, apoyó la teoría: “Sí, yo tengo una amiga que hace lo mismo. Nunca había leído un libro, se puso de novia y se puso hasta anteojos”. Marta prefirió no profundizar sobre esa línea, manteniéndose ajena a la polémica pero transmitiendo, con su silencio, una postura clara.

Todavía en el programa, otro panelista comentó que le cambiaría el peinado tanto a la China como a Icardi. Ante el remate, Fort sostuvo con firmeza su opinión: “No se visten mal, se visten igual que cualquier persona un día normal”. Siguiendo con el análisis, Medina Flores remató: “Ellos, si hay algo que no hacen, a diferencia de todos los futbolistas, es ofrecer moda. Y ella menos, ya está”.

Estas definiciones, lejos de una crítica pasajera, muestran a una Marta que no teme diferenciarse ni generar debate, incluso cuando las figuras en cuestión tienen tanto peso en los medios. Si bien en más de una ocasión intentó correrse del escándalo y apostar a bajo perfil, la hija de Ricardo Fort siente que generar opinión y analizar públicamente a otras celebridades forma parte de la construcción de una figura auténtica.