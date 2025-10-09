La crítica de Marta Fort a la China Suárez y Mauro Icardi por su forma de vestir: “Bastante básicos”

Desde sus pasos en el mundo del modelaje a la alegría de conseguir su propio departamento, Marta Fort vive un año de absoluto crecimiento en su vida. En ese marco, la joven comienza a afianzarse como una figura en el mundo de la moda. Así las cosas, este miércoles, la hija del empresario chocolatero sorprendió al analizar los looks de la China Suárez y Mauro Icardi y criticar su simpleza.

“Te gustan los looks de ellos dos como pareja”, le consultó el Pollo Álvarez a la joven al recibirla en La Jaula de la moda. Tras unos instantes de dudas, Marta respondió: “Sí, o sea, se visten bastantes básicos los dos, no se visten mal, pero bien, no se visten mal”.

Fue entonces cuando el conductor lanzó un comentario sobre los looks de Suárez: “La China cambió, ¿viste? Antes era del buzo oversize, ahora está más lisa”. Como si fuera poco, detrás de cámara alguien comentó: “Se adapta a su novio ella”. En línea con esta opinión, Fabián Medina Flores reafirmó: “Sí, yo tengo una amiga que hace lo mismo. Mi amiga nunca había leído un libro, se puso de novia y se puso hasta anteojos”. Al escuchar a los panelistas, Marta eligió no intervenir, observando la charla desde afuera.

Marta Fort criticó a la China Suárez y Mauro Icardi por sus looks

Sin embargo, segundos después, uno de los integrantes del programa mencionó que le cambiaría el peinado tanto a la China como a Icardi. Sorprendida, Fort reafirmó su postura y lanzó: “No se visten mal, se visten igual que cualquier persona un día normal”. Siguiendo con la crítica, Medina Flores comentó: “Ellos, si hay algo que no hacen, a diferencia de todos los futbolistas, él no ofrece moda nunca. Y ella menos, ya está”.

No contenta con la situación, Marta eligió justificar la elección del delantero del Galatasaray: “Él es más de look futbolista”. Minutos después, el eje de la conversación cambió cuando el Pollo quiso saber detalles de la vida privada de Marta: “¿Vos estás en pareja?¿Te tiran onda por Instagram?¿La gente te encara?¿Algún futbolista?”. Tras unos segundos, la hermana de Felipe Fort expresó: “Yo no estoy en pareja. Sí, hay gente que me encara, pero los futbolistas no son mi palo. Igual, nunca digo nunca”.

Actualmente, la familia Fort atraviesa un momento de felicidad y dulzura en medio del embarazo de Rocío Marengo. En ese sentido, semanas atrás, la pareja realizó el esperado gender reveal en un festejo íntimo. Entre los presentes más entusiastas se destacó Marta Fort, que no solo acompañó de cerca a sus seres queridos, sino que desde el primer momento dejó clara su preferencia por el ansiado varón.

Marta Fort inauguró su nuevo departamento con una cena íntima: sushi, chocolates y vino (Instagram)

Esa postura fue mostrada por Marta a través de sus historias de Instagram, donde subió un breve video coreografiando junto a dos amigos al ritmo de “Shiny” de Easykid. En la publicación, Marta dejó en claro su postura previa a la revelación: “Team nene”, escribió junto a un emoji de corazón celeste, remarcando en tono divertido su predicción sobre el futuro integrante de la familia.

Pero no solo las palabras confirmaron su apuesta. La hija de Ricardo Fort también decidió reflejar su apoyo en el look elegido para la ocasión, apostando todo al celeste. Marta deslumbró con un vestido corto de satén celeste, breteles finos y aberturas en los costados, que realzó su figura y logró un equilibrio perfecto entre elegancia y frescura juvenil. Para complementar y darle un toque veraniego al outfit, sumó una cartera blanca estampada con palmeras azules y detalles dorados en la correa. El estilismo se completó con unas botas claras de caña media y diseño texano, sumando un contraste trendy y canchero que captó todas las miradas. El look se vio rematado por su característico cabello rubio suelto con ondas suaves, cejas bien definidas y labios en tono natural, apostando a la sofisticación y el glamour que la caracteriza.