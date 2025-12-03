Maxi López palpita su reencuentro con Daniela Christiansson: “Falta poco para estar juntos”

A pocos días de convertirse nuevamente en padres y mientras transitan la distancia entre Argentina y Suiza, Daniela Christiansson volvió a mostrar su apoyo incondicional a Maxi López con un gesto que enterneció a sus seguidores. La modelo, que atraviesa las últimas semanas de embarazo de Lando, compartió una imagen de su marido acompañado de un mensaje que resumió orgullo, amor y acompañamiento a la distancia.

En una storie publicada este miércoles, Daniela subió una foto reciente del exfutbolista luciendo un elegante traje negro y escribió: “Personaje del año @officialmaxilopez Bravo, amor! Y eso que fue en tan solo unos meses”, en alusión al crecimiento mediático que él logró desde su desembarco en la televisión argentina.

El posteo rápidamente llamó la atención por el tono afectuoso y por la manera en la que la modelo sueca celebra el presente profesional de su pareja, aun estando lejos y en la recta final del embarazo. Mientras Maxi continúa en Buenos Aires por sus compromisos laborales —incluida su participación en MasterChef Celebrity—, Daniela permanece en Suiza cuidando a su hija Elle y preparándose para el inminente nacimiento de su segundo hijo juntos.

El crecimiento mediático de Maxi López en la televisión argentina recibió el reconocimiento de su esposa desde Suiza

La foto que ella eligió corresponde a su paso por un evento que reunió a distintas figuras elegidas como Personajes del Año 2025, donde Maxi dijo presente antes de viajar a Europa para acompañarla. Aunque él asistió solo por cuestiones logísticas, ella se encargó de remarcar su orgullo por este reconocimiento público.

El mensaje de Daniela llega en medio de días movilizantes para la pareja. Según contó el propio Maxi en distintas entrevistas, viajará a Suiza para estar con ella en el parto, acompañarla durante la recuperación y reencontrarse con su familia. Después, regresará a Argentina para continuar con las grabaciones del reality culinario y otros proyectos laborales que evalúa para 2026.

La modelo, por su parte, fue blanco de comentarios en redes por estar lejos de su pareja durante el embarazo avanzado, pero decidió responder a su manera: mostrando apoyo, amor y la construcción de un proyecto familiar en equipo, aun a la distancia.

Luego de varias horas, Daniela le respondió a Maxi la historia de su pareja (Instagram)

Maxi también le devolvió el gesto en redes en los últimos días, compartiendo imágenes de Daniela con Elle y escribiendo: “Falta poco para estar todos juntos”, dejando en claro que el reencuentro está cada vez más cerca.

Maxi López comparó a la China Suárez con su mujer: “Mi Daniela es 10 veces más”

El clima en el estudio de América TV cambió de golpe cuando Maxi López soltó una serie de frases duras pero elegantes que dejaron incluso a Yanina Latorre sin palabras durante la transmisión de Sálvese quien pueda. Esa tarde, todo giró alrededor de una sola figura: la controversial China Suárez.

“¿Le das a la China? no me contestaste. ¿Te gusta?”, lanzó la conductora, con su conocido estilo directo, descarnado y sin filtro. La pregunta flotó pesada en el aire del estudio. Al instante, el exfutbolista no esquivó la provocación, pero tampoco se dejó atrapar: “Me gusta cómo bajan la música”, soltó, forzando una sonrisa mientras el ambiente se tensaba y las miradas de complicidad se multiplicaban en el estudio a la espera de su declaración. ¿Fue una evasiva? ¿Un guiño? Los presentes callaron, atentos.

Durante una entrevista con Yanina Latorre, el exfutbolista respondió qué le parece la actriz y dio su opinión sobre la relación con Mauro Icardi. “Son tal para cual”, aseguró (Video: SQP/ América)

Pero Latorre fue más allá, insistente: la imagen de la actriz apareció en pantalla. “¿Le das? Mirá esta bomba”. Fue entonces que Maxi, con una pausa medida, recurrió a un viejo refrán: “A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían que la mujer de un amigo tiene bigotes...”. Silencio. A cada respuesta, el exfutbolista tejía su posición con firmeza, pero también con sutileza, al eludir el sensacionalismo.

Yanina no aflojó: “¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco”. Entonces el exjugador fue tajante: “Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual”. Una frase que sonó a sentencia. Ahí, en ese momento, algo quedó claro: no habría dobleces ni medias tintas.

Daniela Christiansson expresa su apoyo a Maxi López con un emotivo mensaje en redes sociales durante su embarazo

De hecho, instantes antes, sobre la famosa “icardiada” y si era amigo de Mauro Icardi cuando Wanda comenzó a salir con él, explicó su postura. “Tenemos culpa los dos y pasaron cosas de los dos lados. Cuando en una pareja se termina el amor, se termina de amor“, afirmó.

Entró en escena la panelista Majo Martino, quien en busca de forzar la confesión que parecía imposible intentó imaginar un mundo paralelo: “Pero visualmente, la ves a la China y olvidate de la historia. ¿Le das?”. La respuesta de Maxi fue frontal, sin vueltas y con una mirada de complicidad hacia la cámara: “Para mí, mi Daniela es 10 veces más”. Así dejó en claro que el amor por su pareja, Daniela Christiansson, ocupaba el centro de la escena. No había lugar para historias pasadas ni para inventar situaciones imaginarias.