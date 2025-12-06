Teleshow

Maxi López dio consejos para conquistar a una mujer en el boliche y su pareja lo mandó al frente: “Aprendiste la lección”

El exdelantero del Barcelona compartió una serie de guías para que los jóvenes salgan y Daniela Christiansson no tardó en reaccionar y exponer su pasado

Maxi López dio sus consejos para tener una buena noche de fiesta (Video: Instagram)

Maxi López fue invitado recientemente al programa de streaming de Bauleti y Mernuel, donde la charla giró entre códigos de conquista, las nuevas reglas de la noche porteña y las diferencias generacionales en el modo de vivir las salidas. En ese marco, las anécdotas de los jóvenes dejaron a Maxi más preocupado de lo esperado, y por eso, apenas terminó el programa, decidió armar un video para sus redes sociales, donde compartió sus propios consejos para encarar una noche “con códigos y actitud”.

En su descargo, Maxi fue directo: “Yo la verdad que me quedé re preocupado cuando me dijeron los pibes ayer. La gente de veinti no sé si está entendiendo los códigos de la joda”. Durante la charla, Bauleti intentó resumir la mirada actual: “Pero es que tenemos boliche y escabeamos (sic).” Maxi, siempre en tono de guía algo paternal pero divertido, retrucó: “No te puedo llevar?” cuando se enteró que su interlocutor no manejaba. “Hay que mejorar un montón de cosas”.

En su video, Maxi López resumió los puntos clave para la noche porteña: “Los drinks no son un gasto, son una inversión. Puedes llegar al boliche y no estar organizado. Llamás: Quiero diez botellitas en la mesa. Llegás perfecto.” Pero resaltó que el consumo tampoco debía ser descuidado, ni distraer a nadie de los buenos modales y la buena compañía: “No te podés emborrachar si tu compañera no se emborracha con vos. Queda mal. El vaso siempre lleno. Uno tiene que ser atento, se tiene que ocupar, se tiene que preocupar por la compañía con la que está. No la podés dejar. Me pongo borracho y voy solo y encaro puesto. Eso no”.

El divertido ida y vuelta
El divertido ida y vuelta de Maxi y Daniela

Para Maxi, la clave está en las actitudes: “Tené buenas actitudes, tenés que ser atento, tenés que ser generoso. No te preocupes en el mañana o lo que… No, no, no. Te preocupás en el hoy y hacés que esa persona la pase de la mejor manera con vos.” Cerró el video dejando uno de sus principios: “Algo que quiero dejar bien en claro y es muy importante: para cualquier aspecto de la vida hay que ser organizados, muchachos, hay que ser precisos, hay que ser correcto”.

El exdelantero de River Plate publicó su video con consejos sobre la noche y los códigos de conquista, Daniela Christiansson, su pareja desde hace 11 años y madre de sus dos hijos, no tardó en sumarse a la conversación y exponerlo públicamente en clave de humor. En los comentarios del post, Daniela escribió: “Muy buen consejo ese de no emborracharse más que tu compañera veo que aprendiste la lección después de París 2014”, haciendo alusión a una divertida anécdota compartida de su pasado.

Maxi no dejó pasar el comentario y replicó, también con complicidad: “Ese día mi compañera tomó más que yo“. Daniela retrucó: “Pero vos terminaste mal”, y la conversación siguió en el mismo tono distendido entre bromas y guiños, mostrando el costado más divertido y cómplice de la pareja.

Maxi López habló los inicios de su relación con Wanda Nara

En ese mismo programa habló de como cambió la imagen de Wanda Nara, su expareja y madre de sus tres hijos varones. Todo comenzó cuando uno de los conductores planteó: “Yo pensé que vos gastabas más plata que Wanda mientras fueron pareja”. Maxi, entre risas y sin esquivar el tema, respondió: “Eh, depende de qué, depende de qué. O sea, pará. Bueno, lo que pasa es que fue diferente, porque cuando yo conocí a Wanda, Wanda me llevó unas zapatillas que estaban rotas”.

Y siguió: “Entonces dije: ‘Bueno, vení, vamos por acá, es por acá’, le fui enseñando y después me salió como el orto del tiro. Porque después ¿sabés lo que era? Claro. Después no la podía frenar, tenía que meter un scania en las puertas para que no saliera del shopping, boludo. ... Era una locura”.

