Maxi López contó cómo ayudó a Wanda Nara a cambiar su imagen al inicio de su relación: “Venía con zapatillas rotas”

Maxi López habló los inicios de su relación con Wanda Nara

Maxi López fue invitado a Los Mernosketti, el ciclo conducido por Mernuel y Bauleti, donde se animó a repasar de manera descontracturada los inicios de su relación con Wanda Nara. Entre risas y anécdotas, la charla abordó las dinámicas de pareja y —puntualmente— la cuestión de quién gastaba más durante el noviazgo y matrimonio.

Todo comenzó cuando uno de los conductores planteó: “Yo pensé que vos gastabas más plata que Wanda mientras fueron pareja”. Maxi, entre risas y sin esquivar el tema, respondió: “Eh, depende de qué, depende de qué. O sea, pará. Bueno, lo que pasa es que fue diferente, porque cuando yo conocí a Wanda, Wanda me llevó unas zapatillas que estaban rotas”. Y siguió: “Entonces dije: ‘Bueno, vení, vamos por acá, es por acá’, le fui enseñando y después me salió como el orto del tiro. Porque después ¿sabés lo que era? Claro. Después no la podía frenar, tenía que meter un scania en las puertas para que no saliera del shopping, boludo. ... Era una locura”.

La anécdota tuvo su contexto geográfico: “Esto en dónde fue?”, preguntaron los conductores. “En Rusia”, aclaró Maxi, dando cuenta de la etapa europea de la pareja. La conversación derivó en el costado fashionista que todos asocian a Wanda y su entorno: “Yo vi, todas muy bien vestidas y todo marca cara. Toda marca cara”, sumó otro de los presentes, a lo que Maxi remató: “Toda a todo trapo”.

No faltaron los guiños cómplices y las referencias al círculo familiar: “De hecho, Zaira le pagó un vodka a él”, recordó uno de los conductores, reforzando el clima de humor y el tono desprejuiciado con el que Maxi López abordó el pasado compartido con la empresaria.

El viernes por la tarde, en medio de la vorágine mediática y su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi fue interceptado en Ezeiza por las cámaras deIntrusos(América TV) mientras realizaba el check-in para embarcarse rumbo a Suiza. Allí lo esperan Daniela Christiansson, quien atraviesa las últimas semanas de su segundo embarazo, y su hija Elle, la primera que tuvo junto a la modelo.

Respecto al reencuentro familiar y la espera del nacimiento, Maxi admitió: “Sí, ya estaba extrañando demasiado. Estiré todo lo que pude, así que ahora me toca estar un poquitito allá y prepararnos para lo que va a ser la llegada del bebé”. Consultado sobre la fecha, fue preciso: “Tiene fecha programada para el 19, 20; así que en principio para esas fechas”. Y resumió la ansiedad de conocer a su nuevo hijo varón: “Claro, quería llegar antes de que salga”.

El tiempo que estuvo al aire de la pantalla de Telefe se convirtió en una de las figuras más queridas del programa y la relación que forjo con sus compañeros también lo ayudó a superar la distancia: “Me llevo un grupo humano increíble, toda la gente que trabaja detrás de cámara, los productores, la gente que está ahí con nosotros día a día, impresionante. Me llevo un grupo de amigos que la verdad en las últimas semanas estuvimos siempre juntos y la verdad que una experiencia nueva, porque era algo que era bastante nuevo para mí, todo nuevo en realidad, y me divertí, la pasé bien, disfruté, me emocioné. Así que nada, me gustó”.

Consultado acerca de que fue lo que cambió para que se muestre tan simpático en la pantalla chica, dijo: “Me relajé… Me relajé y empecé a aprender cosas nuevas, diferentes, que por ahí en otro momento no las evaluaba y ahora la tomo con naturalidad. O sea, mi personaje es ser yo mismo. Porque la verdad soy auténtico y es lo que estoy mostrando de mí. Y nada, la paso bien, me divierto. Trato de disfrutar cada momento”.