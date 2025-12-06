Teleshow

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi tras consagrarse campeón con el Inter Miami: "La descosiste toda"

El histórico conductor compartió su emoción por el logro del 10 y felicitó a todo el plantel. Las emotivas palabras para Rodrigo De Paul y Javier Mascherano

El mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi tras consagrarse campeón con el Inter Miami: "La descosiste toda"

Después de una extensa y difícil temporada, Lionel Messi logró consagrarse con el Inter Miami en la MLS luego de que su equipo se consagrara por 3 a 1 sobre el Vancouver Whitecaps. La situación provocó la euforia de miles de argentinos que vivieron el encuentro de cerca, entre ellos Marcelo Tinelli. En ese marco, el histórico conductor le envió un emotivo mensaje al capitán de la Selección Argentina felicitándolo por un nuevo título.

Vamos Inter Miami cara...campeón de la MLS. Genio total Messi, la descosiste toda”, comenzó escribiendo la figura de la televisión, junto a emojis de aplausos y trofeos, en su mensaje dirigido al ídolo argentino. Luego, Tinelli continuó: “Vamos Rodrigo De Paul, la rompiste y metiste un golazo. Y vamos Javier Mascherano, qué alegría y qué humildad tenés, por Dios. Felicitaciones campeones”.

Marcelo Tinelli felicita a Messi, De Paul y Mascherano por la histórica consagración del Inter Miami en la Major League Soccer

En su siguiente story de Instagram, Marcelo compartió una story de un amigo cercano, quien se encontraba en la tribuna del Inter Miami, siguiendo de cerca el partido. Ante el mensaje de “Somos campeones”, Tinelli agregó: “Vamos Pastor querido, qué alegría. Vamos el Inter Miami cara...Lo que juega Messi, por Dios, campeones”. Para cerrar la serie de mensajes dirigidos al equipo de Mascherano, el conductor arrobó a su hijo Lolo y a su primo El Tirri: “Lolito, siempre la barra del living presente. Campeón el Inter Miami, te amamos Leo Messi, felicitaciones Rodrigo De Paul, Javier Mascherano y Luis Suárez, y a todos los argentinos que integran el plantel”.

De esta manera, Inter Miami logró su primer título en la Major League Soccer (MLS) al vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Florida. Lionel Messi fue determinante en la final, al aportar dos asistencias en los goles que aseguraron la consagración del equipo estadounidense.

Marcelo Tinelli recordó su último encuentro con Lionel Messi junto a su primo El Tirri

El partido comenzó con un autogol de Édier Ocampo, que puso en ventaja al conjunto dirigido por Javier Mascherano. Ali Ahmed igualó el marcador a los 60 minutos, lo que generó tensión en el desarrollo del encuentro. Vancouver estuvo cerca de revertir el resultado con una jugada de Emmanuel Sabbi que impactó tres veces en los postes. Sin embargo, en la recta final, Messi recuperó el balón y filtró un pase de zurda para que Rodrigo De Paul anotara el 2-1. En tiempo de descuento, el argentino controló de pecho y asistió a Tadeo Allende, quien selló el 3-1 definitivo.

A sus 38 años, Messi cerró la temporada 2025 con 46 goles en 53 partidos y un total de 34 asistencias sumando todas las competiciones y encuentros con la selección argentina. En la MLS, fue el máximo goleador con 29 tantos y el mayor asistente con 19 pases de gol en la fase regular, superando a figuras como Denis Bouanga y Anders Dreyer. En los playoffs, sumó seis goles y nueve asistencias, consolidando su impacto en el equipo.

Años atrás, luego de los títulos obtenidos por Lionel Messi con la Selección Argentina, Tinelli entrevistó al 10 en Miami

Javier Mascherano celebró su primer título oficial como entrenador principal, al frente de un plantel con fuerte presencia argentina. Además de Messi y el propio Mascherano, el equipo contó con los arqueros Rocco Ríos Novo y Oscar Ustari, los defensores Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt, los volantes Baltasar Rodríguez y Rodrigo De Paul, y los delanteros Tadeo Allende y Mateo Silvetti. La emoción del técnico se reflejó tras el tercer gol, cuando ingresó al campo para festejar junto a sus dirigidos y con Jordi Alba, quien disputó su último partido como profesional.

La consagración representa el primer título de la MLS para Inter Miami y el cuarto trofeo de Messi con el club, tras la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024 y el trofeo de la Conferencia Este (este último no oficial). El argentino suma así 47 títulos en su carrera, distribuidos entre Barcelona, PSG, la selección argentina y el conjunto de Florida. La temporada 2025 se ubica entre las más productivas de su trayectoria, solo superada por el récord de 91 goles en 2012.

En el plano internacional, la comparación con Cristiano Ronaldo sigue vigente. El portugués, actual máximo goleador histórico, acumula 954 goles en 1.298 partidos, 58 más que Messi, aunque con 163 encuentros adicionales. Ambos continúan ampliando sus registros en la élite del fútbol mundial.

A lo largo de su carrera profesional, Messi ha construido un legado con 896 goles y 407 asistencias en 1.137 partidos disputados entre Barcelona, PSG, la selección argentina e Inter Miami, consolidándose como uno de los grandes referentes del fútbol contemporáneo.

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó la final a Vancouver Whitecaps y logró su primer título de la MLS

Del estadio "más ruidoso" a otro climatizado con césped sintético: las sedes donde Argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Tras alzar la MLS Cup con el Inter Miami, Messi logró su 47° título y se afianzó como el futbolista más ganador de la historia

La fuerte patada de Cubas a Messi en la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps: el antecedente

El show de Messi para darle el título de la MLS al Inter Miami: asistencia clave para De Paul y un pase genial que enloqueció a Mascherano

