Marcela Tauro, muy cerca de sumarse a Gran Hermano Generación Dorada: “Si ingresa mi hijo, entro”

La conductora de Infama se refirió a la posibilidad de ser parte del reality de Telefe. Los otros famosos que se barajan (Video: LAM/ América)

La posibilidad de que Marcela Tauro participe en la próxima edición de Gran Hermano Generación Dorada viene generando una alta expectativa. Consultada por LAM (América) sobre su eventual ingreso al reality show de Telefe junto a su hijo Juan Cruz, la periodista de Intrusos dejó la puerta abierta para su participación.

“No sé qué decir, porque todo puede ser... Santiago del Moro dijo algo en una nota que hizo ayer para Intrusos, pero me parece que todavía no está hablado del todo”, expresó al ciclo de Ángel de Brito dejando en claro que las negociaciones aún no están cerradas. Ante la pregunta sobre si le gustaría participar, la periodista fue tajante: “Mi hijo quiere entrar. A mí no me gustaría... Por mí que entre mi hijo”.

Tauro insistió en que su prioridad es el ingreso de su hijo Juan Cruz: “Si tengo que entrar, entro”, admitió, aunque aclaró que preferiría que él sea quien participe. Consultada sobre cómo manejaría la convivencia dentro de la casa, la periodista reconoció: “Depende. Si se me toca una muy hincha, en dos minutos me saca. Yo estaría limpiando todo el día”. Además, remarcó que, de ingresar, su permanencia sería breve: “Un día, dos. Una semana”.

Marcela Tauro junto a su hijo Juan Cruz hace unos años. Hoy él tiene 19 años, estudia periodismo deportivo y quiere ser parte del reality de Telefe

Sobre la posibilidad de dejar a su hijo en el reality, Tauro fue contundente: “Él, que haga lo que quiera. Yo me voy del país. Así tiene que hacer su camino él, por supuesto”. También se refirió al perfil que tendría dentro de la casa: “Sería sensible, me parece. Yo lloro bastante. Y limpio también”.

Santiago del Moro, conductor del ciclo y compañero de Tauro en la radio, también se refirió a la posibilidad de verla en la casa más famosa del país. “Hay una onda con Marcela Tauro. El tema con la Tauro, yo pensé que tenía problemas con el inodoro, pero parece que no, que tiene un tema con el pelo, porque es muy coqueta. Entonces, hay un mambo con las extensiones y el pelo. Pero nos encantaría que Marcela esté. Es la Jennifer López argentina, compañera mía de la radio. Empezamos como una joda y ahora medio que se prendió, pero no sé qué va a pasar”, afirmó en diálogo con LAM, dejando entrever que la invitación surgió en tono distendido, aunque la posibilidad se mantiene abierta.

Santiago del Moro habló de la posible incorporación de Marcela Tauro a Gran Hermano

Del Moro aprovechó la ocasión para aclarar el espíritu de la próxima edición: “Primero y principal, esto no es GH Famosos. Es Generación Dorada, el programa cumple 25 años y va a haber una mezcla de gente más o menos conocida, pero ahí adentro son todos los mismos”, explicó al ciclo de América. Sobre el proceso de selección, detalló: “Se invitó a alguna gente a participar de la prueba de casting, de prueba de cámara. Y no mucho más que eso”.

El conductor remarcó que el compromiso de los participantes será clave: “No es un programa más, no es un reality más, no es que vos vas a bailar o a cocinar, y te volvés a tu casa. Ahí tenés que ir a convivir, a bancártela con gente que no conocés, que te banca más o menos, que te gusta más o menos. Y son muchos días, es mucho tiempo. Entonces, no es un formato para cualquiera. Para mí es fundamental que la gente que vaya ahí tenga ganas de estar. Lo que no me banco es la gente que va y dice ‘yo quiero estar tanto tiempo o arreglo por tantas semanas’. Eso acá no va a pasar”.

Del Moro también destacó la apertura internacional del casting. “Van a estar seguramente uruguayos, chilenos. Se pueden anotar todos”, concluyó.