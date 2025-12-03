Teleshow

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

En su último evento juntos, la empresaria y el exfutbolista mostraron cómo se transformó su amor desde que trabajan juntos en Masterchef Celebrity y ambos decidieron fortalecer el vínculo familiar

Frente a las cámaras, Wanda Nara y Maxi López dejaron en claro su gran vínculo a más de una década de separados (X)

Desde su desembarco en la cocina de Masterchef Celebrity (Telefe), Maxi López volvió a hacerse un lugar en el corazón del público argentino. Su carisma, sentido del humor y esa energía positiva característica frente a las cámaras no solo conquistó a los televidentes y compañeros de certamen, sino que también permitió observar cómo, tras años de distancia e historias escandalosas con Wanda Nara logró reconstruir un fuerte vínculo. Juntos pasaron de los reproches y los desencuentros del pasado a la complicidad natural que quedó en evidencia en su último evento compartido.

La imagen que recorrió las redes y los portales de espectáculos fue elocuente. En el video que captó el instante, Maxi y Wanda aparecen dialogando cerca, entre sonrisas, gestos de confianza y miradas directas. Donde muchos podrían haber esperado tensiones o silencios incómodos por la historia que los une, y de la que forma parte tres hijos en común, lo que se impuso fue una escena distendida y espontánea, un intercambio típico de un equipo que, a base de madurez, logró transformar la dinámica de su relación.

La reacción fue automática: el revuelo de fanáticos, curiosos y usuarios en redes no tardó en multiplicarse. El reencuentro público de Maxi y Wanda ocurrió durante la gala de Personajes del Año de Revista Gente, en un ámbito repleto de figuras, cámaras y periodistas. Ese abrazo y charla íntima entre ellos despertó todo tipo de comentarios, pero la sensación compartida fue una construcción de una convivencia adulta, solidaria y dúctil, donde ambos dejaron en claro que el paso del tiempo y el trabajo conjunto pueden transformar incluso la separación más mediática en un vínculo cordial y cómplice.

La expareja, que tiene tres
La expareja, que tiene tres hijos en común, posó frente a las cámaras en el evento (Captura de video)

“Así de ex están bien. Se llevan bien. Me encanta la pareja de amigos que son”; “Amo que hayan dejado sus diferencias”; “Están mejores ahora que como pareja en el pasado”; “La rompen juntos”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en las últimas horas.

Wanda, dueña de un look impactante, apostó a una renovación de imagen que comenzó temprano con un corte de pelo elegante a la altura de la espalda alta. En cada plano, la empresaria se robó todas las miradas y, uniendo profesionalismo y confianza, se mostró muy próxima a Maxi: ambos compartieron risas, charlas y posaron frente a las cámaras, convirtiéndose en una de las figuras más buscadas y fotografiadas de la noche.

Wanda Nara dio detalles sobre su vínculo con Maxi López y adelantó la posibilidad de que se mude a Argentina (Sálvese Quien Pueda - América)

En paralelo al evento, Wanda había decidido pronunciarse públicamente sobre el vínculo que mantiene con su exmarido. En su visita al programa Sálvese Quien Pueda (América), la empresaria no dudó en poner en palabras el presente de su relación con López. “Está Maxi, funciona muy bien, a la gente le gusta y en tele se ve lo que la gente quiere ver; está muy feliz acá”, reconoció, respondiendo a quienes preguntan si hay posibilidades de un reencuentro o una colaboración más permanente.

Pero las preguntas de los periodistas fueron un paso más allá: ante la posibilidad concreta de que Maxi decida mudarse de manera definitiva a la Argentina junto a su familia actual, Wanda se mostró sincera: “Ojalá, lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá y ahora con el tema del fútbol puede estar más cerca de ellos. Si pudiera venir me parece que está bueno y Maxi sabe que cuenta conmigo, lo voy a ayudar”, subrayó, dejando claro que la prioridad es el bienestar de los hijos y que cualquier especulación mediática queda a un costado frente a los acuerdos familiares que han sabido construir. La frase, lejos de ocultar resentimientos, demostró que en la convivencia madura el verdadero objetivo es la felicidad de los chicos y la armonía cotidiana.

El presente de Maxi y Wanda es la muestra cabal de que, aun después de años de distancia y momentos difíciles, se puede reconstruir una historia diferente entre padres separados. Entre eventos de alto perfil, proyectos laborales compartidos y la tranquilidad de quienes aprendieron a transitar la fama y la vida con nuevos códigos, ambos continúan mostrándose no solo como padres presentes, sino como un verdadero equipo que pone, ante todo, a la familia. El modelo de Maxi y Wanda, para quienes los siguen desde los días de turbulencia y titulares, hoy es sinónimo de complicidad, confianza y el arte de reinventar el cariño con el paso del tiempo.

