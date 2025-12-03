Valu Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos: risas, accidentes y pura ternura

Valentina Cervantes mostró cómo vivió el armado del árbol navideño junto a sus hijos

Tras su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), Valu Cervantes armó las valijas y regresó a Inglaterra para disfrutar del amor de su familia en una de las etapas más emotivas del año. Con la mente puesta en la Navidad, días atrás, la joven mostró cómo palpita la previa a la navidad en su casa. Así las cosas, hoy llegó el momento de poner manos a la obra y decorar su hogar con la decoración que había comprado.

En las primeras imágenes que la influencer había compartido con sus más de tres millones de seguidores podía apreciarse el vínculo entre los hijos de Valentina. En el clip, Olivia llevaba a Benjamín en un recipiente con ruedas, gritando y recorriendo todo el living. Luego, en su siguiente posteo, Cervantes dejó en claro que contaba con ayuda. “Mis elfos”, escribió en la imagen que mostraba a Lara Pugens y Tomás Cervantes poniendo las luces del árbol.

La emoción de Olivia y Benjamín mientras armaban el arbolito (Instagram)

En su siguiente posteo, el joven compartió una divertida foto en la que Valentina estaba sentada al pie del árbol. “Se cayó un juguete”, escribió el ser querido de la influencer para retratar el momento con un emoji de una cara riendo. Después de un largo trabajo, la pareja de Enzo Fernández compartió el resultado. El árbol se encontraba totalmente decorado con peluches de duendes, ositos y bolas rojas.

Valu Cervantes contó con ayuda para decorar su casa (Instagram)

Sin embargo, la tarea no había terminado ahí. La familia continuó decorando el living de la casa y agregando los detalles faltantes. Para esto, Valentina pidió la ayuda de sus hijos. A través de una story, Cervantes mostró cómo Benjamín tomó un adorno, que simulaba ser un caramelo rojo y blanco a raya, e intentó tirar su teléfono celular. “No, así no se puede armar el árbol contigo. Vamos a armar el árbol”, dijo la joven mientras el niño golpeaba una caja de cartón.

Con la situación más controlada, Cervantes compartió una foto de Olivia y Benjamín subidos a una escalera metálica, listos para agregar los retoques finales al árbol. En la foto, ambos pequeños sonreían ante la cámara, demostrando el momento de felicidad que vivían.

El accidente que tuvo Valu Cervantes mientras armaba el arbolito (Instagram)

Días atrás, Valu Cervantes y Enzo Fernández compartieron en redes sociales imágenes que documentan su reencuentro familiar en Inglaterra en la antesala de la Navidad. Las publicaciones reflejan la intimidad y el ambiente festivo en su hogar, mostrando la cercanía entre la influencer, el futbolista y sus hijos, Olivia y Benjamín, mientras avanzan los preparativos para las fiestas.

Las imágenes difundidas en Instagram retrataban distintos momentos de la vida cotidiana de la familia. Las primeras fotos destacaban la complicidad de la pareja: una selfie en la cama mostraba a Fernández dormido y abrazando a Cervantes, quien sostenía la cámara con una expresión relajada. Otra fotografía los presentaba paseando al aire libre, vestidos con ropa de abrigo, en un entorno de vegetación y hojas caídas, transmitiendo la tranquilidad de su vida en Inglaterra.

Valu Cervantes mostró cómo armó su árbol de navidad junto a sus hijos (Instagram)

Las imágenes también ponen el foco en Olivia y Benjamín. La niña aparecía sentada en el suelo de un comedor iluminado, abrazando a un perro pequeño de color marrón claro, vestida con un conjunto a cuadros y camisa blanca. En otra escena, la niña sostenía una rama de pino y se encontraba rodeada de árboles navideños en una tienda de plantas, anticipando la elección de los arbolitos naturales para la casa.

Benjamín, por su parte, se mostraba sonriente sobre una figura de reno navideño, rodeado de decoraciones típicas de la temporada, como un bastón de caramelo gigante y cajas de regalo. Además, vestía un pijama celeste con dibujos y levanta los brazos en señal de alegría. En otra postal, el menor aparecía abrigado con una manta gris y una campera del club Chelsea, sentado en un cochecito durante un paseo por un sendero cubierto de hojas.

El álbum reveló la participación activa de toda la familia en los preparativos para la Navidad. Las imágenes mostraban desde la elección de los árboles navideños hasta las compras de adornos y regalos. Fernández aparecía en un estacionamiento junto a dos carritos de supermercado llenos de cajas y decoraciones, vestido con un gorro oscuro, buzo blanco con estampado y pantalón claro, lo que evidencia la logística familiar para las fiestas. La decoración del hogar, con detalles luminosos y vegetación, reforzaba el ambiente festivo que predomina en la casa.

El estilo personal de Cervantes también se refleja en las publicaciones. La influencer alterna atuendos deportivos y casuales, como se observa en las selfies frente al espejo, donde luce conjuntos oscuros, lentes de sol y bolsos de mano. En otra imagen, opta por un top blanco y shorts negros, dejando ver su abdomen. También se la ve con un look “total black”, el cabello suelto y el gesto de la paz, en un entorno que resalta la luminosidad y el diseño moderno de la vivienda.

La secuencia de imágenes culmina con una postal de la pareja al aire libre, ambos vestidos con prendas invernales y rodeados de naturaleza, una escena que sintetiza el espíritu de estos días: cercanía, calidez y la construcción de recuerdos en familia en tierras inglesas.