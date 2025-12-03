Rocío Marengo mostró el detrás de escena de la llegada de su bebé: las reacciones de Eduardo y Marta Fort

Rocío Marengo mostró el detrás de escena de la llegada de su bebé

Después de mucha búsqueda, y algunas complicaciones, el día tan ansiado llegó: Rocío Marengo dio a luz a su primer hijo junto a Eduardo Fort. Una vez que el reloj marcó las 10.54 de la mañana, Isidro llegó al mundo. Así las cosas, la modelo compartió el detrás de escena de uno de los momentos más felices de su vida.

“Estamos muy felices. Bienvenido bebito”, comenzó diciendo Marengo en la descripción del video junto a un tierno emoji de un pollito saliendo de un huevo. Acto seguido, la modelo compartió información sobre la llegada del niño: “Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg. Gracias a todos por los mensajitos hermosos”.

En el resto de su posteo, Marengo expresó sus sentimientos por la llegada de su primer hijo junto a Fort y agradeció el apoyo que recibió: “Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico. No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, rey la rompes toda. A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio.. y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo. Son enormes”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort tuvieron su primer hijo en común

En el video que compartió con su millón de seguidores, Marengo comenzó sonriendo en la cama del hospital, al tiempo que se acariciaba la panza. Luego, el clip la muestra en una camilla, dirigiéndose a la sala de parto. Luego, mientras permanecía rodeada de enfermeros y médicos, la modelo ya tenía a su pequeño en brazos.

Como era de esperarse, Eduardo Fort se mantuvo cerca de Rocío en todo momento. Por eso mismo, el empresario aparece sonriendo junto a Marengo luego de la llegada del bebé. Segundos después, el padre tomó a su niño en brazos, mientras los doctores continuaban con los controles de rutina. Para cerrar el tierno momento, la influencer finalizó el video, musicalizado por “Te esperaba” de Carlos Rivera, con la primera foto junto a su niño.

En paralelo, quien reaccionó a este momento a través de sus redes fue Marta Fort, quien compartió el video y escribió: “Por fin llegó mi primito”. La pareja celebró el nacimiento de su primer hijo en común este miércoles 3 de diciembre, tras un parto prematuro. La noticia fue confirmada por César Carozza, abogado de la familia Fort y amigo cercano de la pareja, quien aseguró a Teleshow: “Está perfecto, por suerte. Si bien nació prematuro, están con Rocío muy bien”.

Previo al parto, Rocío Marengo grabó un video para llevar tranquilidad luego de su internación

Para Fort, empresario, este es su cuarto hijo, ya que previamente tuvo a Macarena y a los mellizos Angie y Pietro. Carozza destacó a Teleshow que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud, a pesar de la prematuridad del parto.

La llegada del bebé generó alegría entre familiares y seguidores de la pareja, quienes han seguido de cerca el proceso debido a la historia de superación personal de Marengo. La modelo atravesó un embarazo con complicaciones, lo que hizo que el nacimiento fuera especialmente celebrado por su entorno y el público.

El 29 de noviembre, Marengo fue internada de urgencia para guardar reposo absoluto durante la semana 33 de gestación, con el objetivo de evitar complicaciones. Durante su estadía en el sanatorio, Fort permaneció a su lado cada noche y recibió el apoyo constante de amigos y familiares, quienes se acercaron para acompañarla y ofrecerle muestras de afecto.

Entre quienes se hicieron presentes en el sanatorio estuvieron la abogada Ana Rosenfeld y las influencers Belu y Emily Lucius, quienes llevaron obsequios y palabras de aliento. Además, figuras del espectáculo como Belén Francese, Aníbal Pachano y Daniel Ambrosino enviaron mensajes de apoyo a través de redes sociales, sumándose a los buenos deseos para la familia.

A lo largo del embarazo, la pareja compartió distintos momentos con el público. Mientras Fort mantuvo un perfil más reservado, Marengo se mostró abierta a los medios, como en la fiesta donde revelaron que esperaban un varón. En esa ocasión, expresó a Teleshow: “Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar. Y es muy lindo ver a los chicos de Edu, la familia se ensambló de una manera que este bebé viene a traer alegría y unión”.

Durante el mismo evento, la modelo bromeó sobre una posible boda: “Hoy le dije que era el día para que me pida casamiento, pero le voy a decir que no. Igual, no lo descarto”. Más allá de la broma, Marengo remarcó la importancia de la llegada de su hijo: “Bebito es más que un casamiento porque es la verdadera unión para toda la vida”, afirmó a Teleshow.

El anuncio del embarazo se realizó a mediados de junio en el programa chileno Primer Plano, transmitido por Chilevisión, donde Marengo compartió su alegría y relató el camino recorrido hasta concretar su sueño de ser madre. Posteriormente, utilizó sus redes sociales para mostrar la primera ecografía y agradecer el apoyo recibido: “¡Se nos agranda la familia! ¡Bebit@ te buscamos mucho, mucho, mucho! Estamos tan, pero tan felices... ¡Ya te amamos!”, escribió en Instagram junto a una foto sonriente con Fort. En otro mensaje, agregó: “¡Gracias, gracias, gracias a todos los que fueron parte de este camino!”.

El nacimiento de este hijo marca el inicio de una nueva etapa para Marengo, Fort y toda su familia, quienes celebran la llegada del bebé como un símbolo de unión y alegría compartida.