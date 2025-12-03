Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona con una remera: la foto que compartió Luciano Castro (RSFotos)

El noviazgo de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue consolidándose. La protagonista de Envidiosa y el actor a través de sus redes comparten fotos de su intimidad y mensajes que revelan la química y el humor que comparten. Uno de los amores que los une es a Diego Maradona.

El protagonista de Sos mi hombre y El primero de nosotros fotografió la especial remera que lució su novia con el relato inolvidable de “El Gol del siglo” de Victor Hugo Morales impreso en la parte de atrás de la prenda.

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga. ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme. Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico ¿De qué planeta viniste?“, aparece en la espalda de Siciliani, en un posteo al que Luciano Castro le agregó un emoji derritiéndose.

Luciano Castro mostró la remera futbolera de Griselda Siciliani dedicada a Diego Maradona (Instagram)

En mayo de 2024 Luciano Castro se presentó en Noche al Dente por América TV y evocó, con gran emoción, su amistad con Diego Maradona y Guillermo Coppola. Su relato se detuvo en recuerdos personales y anécdotas de la época en que conoció al ídolo argentino tras un encuentro en las inferiores de Argentinos Juniors.

Entre los momentos narrados, el actor destacó la cercanía y el trato paternal de Maradona: “Me trataba como a un hijo y tenía treinta y seis años el gordo, era un pibe, acababa de llegar de Europa y me dice: ‘che vos, el de la tele’, y el de la tele el único era yo”, rememoró.

Castro también compartió cómo, en sus visitas a la casa de Diego, el ambiente familiar era palpable, especialmente por la hospitalidad de Claudia Villafañe: “Diego me preguntó: ‘¿Te gustan las ranas fritas?’ y le dije ‘me encantan’, pero no comí ni una. Él sabía, vos llegabas a la casa y había otra opción, siempre estaba Claudia que no iba a permitir que te mueras de hambre nunca”.

En medio de las repercusiones por su romance con Griselda Siciliani, el actor recordó su entrañable relación con el Diez y su representante (Video: Noche al Dente/ América)

Al profundizar en su vínculo con Maradona y Coppola, a quienes describió como generosos en la amistad, Castro señaló: “Él quiso que seamos recontra amigos, en eso hay que ser generoso y no darle el lugar solamente a Maradona. Había un montón de gente que quería estar todo el tiempo al lado de él y él estaba con quien quería”.

Durante la entrevista, el actor relató también el momento de distanciamiento con ambos, y la forma en que su círculo lo apoyó: “Cuando nos tuvimos que separar, porque nos separamos como una pareja, él y Coppola fueron los que más me alentaron a que lo hiciera”. Comentó que ambos le aconsejaron: “No hagas cagadas y cuídate”.

La comunicación con Guillermo Coppola se mantiene viva, como quedó reflejado en un episodio que Luciano rememoró ante el conductor: “El otro día hablaba con Guillermo que estaba en Barcelona, y yo estaba con mi hijo que nunca me escuchó hablar con Coppola y me dice: ‘¿es Coppola de verdad?’ y Guillermo me decía en el final del texto: ‘no te olvides nunca lo que te amo’”. El actor detalló la sorpresa de su hijo Fausto al conocer esa faceta de la amistad: “No sabés cómo quedó mi hijo, no lo podía creer”.

Al final, hizo referencia a Ricardo Darín como el único con el temple suficiente para desafiar a Maradona: “El único que se animaba a decirle las cosas a Diego, que nadie se animaba, era Darín. Ricardo, espero que no te enojes, pero también habla bien de vos, por eso lo estoy contando”, cerró Castro, dando cuenta de la hondura de aquellos vínculos relatados en mayo de 2024.