Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de sus tres gatos con Nicolás Vázquez después del divorcio

La actriz explicó en SQP la decisión que tomó con su exmarido sobre las mascotas que comparten y cómo afrontó los cambios en su vida durante el último año

La actriz explicó por qué decidió quedarse con los animales y cómo afrontó los cambios en su vida durante el último año (Video: SQP/ América)

Gimena Accardi abordó recientemente cómo resolvió la tenencia de sus tres gatos tras la separación de Nicolás Vázquez, aclarando que los animales permanecen con ella.

“Sí, nosotros compartíamos tres gatos, pero bueno, es difícil sacar a un gato o dividir los tres gatos. O dividir a los tres gatos, que sería la muerte sacarlos de la casa. Toda la dinámica está compuesta para que ellos entren, salgan, porque todas las puertas están siempre abiertas”, explicó la actriz.

Al reflexionar sobre el cierre del año, la integrante de Olga describió el 2025 como un periodo de transición en su vida. “Un año bisagra en mi vida, pero bien, ya para ahora que estamos en fin de año, en diciembre, ya todo empieza a tener luz de vuelta”, afirmó en una nota con SQP (América). La actriz señaló que, pese a los cambios personales, se siente en un buen momento y con una perspectiva positiva hacia el futuro.

En cuanto a su actividad profesional, Accardi compartió detalles sobre un proyecto audiovisual que desarrolló junto al artista Seven Kayne. “Estamos trabajando en un proyecto que ya terminamos de filmar, que me tiene como codirectora junto a mi socia Agus, como guionistas y todo, porque tuvimos la idea y lo filmamos. Es algo de audiovisual, lleva varios capítulos. Todavía no puedo contar demasiado más”, comentó.

Consultada sobre su ausencia en la tradicional gala de los Personajes del año, Gimena explicó: “No, no voy. No me invitaron, no estaba este año”. Recordó que en años anteriores sí participó, pero este ciclo no la tuvo entre las figuras destacadas. “Siempre voy. Las veces que he sido personaje del año fue por mi laburo como actriz. Y es verdad que este año tal vez no me tuvo tanto por ser actriz o mi lugar de vocación y de profesión. Tal vez sí fui personaje por algo más mediático. Prefiero no ser personaje del año por algo mediático”, sostuvo.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez
Gimena Accardi y Nicolás Vázquez junto a dos de sus gatos (Instagram)

Sobre la relación con su expareja, descartó cualquier incomodidad en los encuentros sociales. “Tenemos mucha gente en común, con lo cual muchas veces nos encontramos en eventos o en lugares comunes y está todo más que bien”, aseguró. Aunque hasta el momento no se han cruzado los tres —en referencia a ella, Vázquez y la actual pareja de él, Dai Fernández—, Accardi consideró que ese encuentro sucederá naturalmente y sin conflictos: “Ya se dará, seguramente. Nos cruzaremos los tres y estará todo bien. Perfecto”.

La actriz también se refirió a la dinámica de comunicación con su exmarido tras la separación. “A medida que pasa el tiempo ya hay bastantes cosas resueltas, que era también lo que nos tenía en comunicación, como terminar de resolver cosas típicas de una separación después de tantos años. Ahora estamos en menos charla, por supuesto”, relató.

Finalmente, Accardi detalló cómo resolvieron la tenencia de las mascotas que compartían. “Sí, nosotros compartíamos tres gatos, pero bueno, es difícil sacar a un gato o dividirlos. Dividirlos a los tres, sacarlos de la casa, es la muerte. Toda la dinámica está compuesta para que ellos entren, salgan, porque todas las puertas están abiertas. Ponele que vayas a un nuevo departamento, tal vez está más difícil esa situación. Ahí están”, explicó.

Al ser consultada sobre si hubo división o si uno de los dos se quedó con los animales, Gimena explicó cómo resolvieron la situación. “No, me los quedé yo a los gatitos”, dijo. Cabe recordar que en noviembre del año pasado la pareja perdió a Umma, su perra labradora de 16 años.

