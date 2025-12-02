El cambio de look de la China Suárez que sorprendió a días de comenzar el invierno en Turquía

La China Suárez estreno cambio de look para la temporada de invierno (Video: Instagram)

La China Suárez volvió a captar la atención en redes sociales al compartir el proceso de decoración navideña en la casa que comparte con Mauro Icardi en Turquía. Sin embargo, más allá del espíritu festivo y el despliegue de adornos, el gran protagonista fue su inesperado y radical cambio de look: la actriz dejó atrás el rubio que la acompañó durante buena parte de los últimos meses y apostó por un cabello castaño oscuro, completamente uniforme, a tono con las tendencias del invierno europeo.

En una de las imágenes difundidas por Eugenia, se la ve sentada sobre el suelo junto a un gran árbol de Navidad sin decorar, rodeada de cajas repletas de ornamentos, en un conjunto oscuro de textura satinada. Su nuevo color de pelo, largo y liso, contrasta con la calidez de la escena hogareña y resalta el salto visual respecto de su etapa rubia. La luz ambiental, los detalles clásicos como osos de peluche y las primeras guirnaldas son parte de la atmósfera cálida que se respira en el living.

En otra postal, la actriz aparece de pie y de perfil, mientras sostiene una esfera navideña de gran tamaño cerca del árbol. Viste un pijama oscuro y lleva su melena recolecta en una coleta baja. El tono profundo y oscuro del cabello, sin ningún matiz rubio ni reflejos claros, acentúa aun más la renovación de su estilo y aporta un aire sofisticado y moderno a la postal doméstica.

La sorpresa navideña de la China Suárez en el reencuentro con sus hijos Magnolia y Amancio

La secuencia se completa con una captura de Suárez de espaldas, junto a los dos niños, frente a una puerta doble adornada con guirnaldas y coronas navideñas rojas. Eugenia lleva pantalón y sudadera negros, y una gorra al tono bajo la que se deja ver nuevamente su cabello largo y completamente moreno. El contraste con el color anterior es total y termina de consolidar su apuesta por una estética distinta para estas fiestas.

El espíritu navideño llegó mucho antes de lo esperado a la casa de la China en Turquía, quien este año decidió transformar cada rincón del hogar familiar en un verdadero escenario de película. A través de sus historias de Instagram, la artista mostró cómo el living fue intervenido por completo bajo la inspiración de los clásicos tonos navideños.

“¡Sorpresa! Bienvenidos amores de mi vida“, escribió a modo de presentación. Rojo, verde y blanco dominaron la escena: en el centro, un imponente árbol de Navidad desplegaba su protagonismo, decorado con moños gigantes de terciopelo, esferas brillantes, guirnaldas luminosas y toques dorados que sumaron magia y sofisticación a la instancia cotidiana del hogar.

En la foto que subió del aniversario, que fue el día sábado, estaba rubia (Instagram)

Al pie del árbol, la decoración se completó con una colección de muñecos temáticos: osos de peluche, soldados cascanueces y otros personajes típicos de los relatos invernales. Cada figura fue elegida y dispuesta en el espacio para crear no solo una postal perfecta, sino también un rincón lúdico, pensado para que los chicos exploren y se sumen al ritual navideño de la manera más divertida.

En uno de los videos más celebrados, se ve a los hijos de la China llegando a la puerta principal, que fue adornada con enormes coronas rojas, detalles invernales y una cascada de luces cálidas. Los pequeños, visiblemente emocionados, exploraron cautelosos cada sector y repitieron en voz alta su gratitud. “Gracias, gracias”, se escuchó decir a uno de los nenes, asombrado por la puesta en escena que los rodeaba. La actriz acompañó las imágenes de sus hijos con un mensaje a puro corazón: “Desde que llegaron, no paran de decirnos ‘gracias, gracias’. Mi deseo es que nunca dejen de agradecer, que no den nada por sentado. Voy a dedicar mi vida para hacerlos felices siempre”.