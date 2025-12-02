Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

De cara a cumplir años, Allegra Cubero se mostró en un video con su pareja y causó furor en redes (TikTok)

Con la cuenta regresiva en marcha hacia sus esperados 15 años, una celebración que ya viene generando expectativas y revuelo mediático, Allegra, la segunda hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, atravesó un momento especial: presentó a su novio en las redes sociales. La adolescente, que está próxima a cumplir su sueño de la fiesta, eligió su cuenta de TikTok, donde reúne casi 200 mil seguidores, para mostrar una faceta inédita y compartió un video que confirmó su vínculo sentimental.

Allegra suele mantener un feed colorido y variado en la red social: bailes, momentos junto a amigas, escenas cotidianas y muchas instantáneas familiares pueblan su perfil. No faltan apariciones con sus padres ni con sus hermanos, Indiana, Sienna, Luca -fruto de la relación de su padre con Mica Viciconte- y Cruz -de Nicole y Manu Urcera-, dejando en claro que la dinámica familiar, pese a los rumores y los conflictos, sigue siendo central en su vida.

Sin embargo, esta vez rompió el esquema y sumó a un nuevo integrante a la producción: en un video se la apreció caminando hacia el celular con un look compuesto por jeans holgados y una remera corta estampada, cantando el tema “Palgo”, de De la Rose. Al tomar el teléfono y pasar al modo selfie, apareció acompañada por un joven de su misma edad, que se acercó desde atrás, la abrazó y le dio un beso en la mejilla.

Para despejar cualquier duda sobre lo que insinuaba la imagen, Allegra sumó solo dos hashtags a la publicación, pero uno de ellos, claro y directo, decía: “#novios”. La naturalidad y la comodidad entre ambos no tardó en generar ‘me gusta’ , y la repercusión fue inmediata. Aunque la identidad del joven aún no se hizo pública, la evidencia más firme del vínculo es que ya fue presentado en familia: el fin de semana formó parte de un encuentro de cumpleaños en el círculo íntimo, compartiendo mesa y fotos con Nicole, la tía Geraldine, y los hermanos Cruz, Sienna e Indiana, además de otros miembros de la familia del papá de Gege. Una de las postales más tiernas lo muestra acariciando a un perro y sentado junto a Allegra, con una gran sonrisa, dejando claro que el joven tiene el visto bueno para sumarse a los momentos importantes.

El novio de la adolescente formó parte de un encuentro familiar (Instagram)

El flamante noviazgo llega para Allegra como un refugio dulce en medio de tiempos familiares que no siempre son fáciles. En especial de cara al próximo cumpleaños de 15, una celebración que terminó siendo tema de debate en medios y redes no solo por la magnitud de viajes y de dos fiestas por separado, sino por la batalla judicial y las tensiones entre Neumann y Cubero. Las críticas sobre la relación madre-hija, así como las versiones sobre una supuesta distancia o desencuentro, se multiplicaron a raíz de la decisión de Allegra de organizar su fiesta de 15 junto al papá y luego viajar con su mamá, dejando en claro que cada uno tendrá su celebración acorde a sus propios tiempos.

Lejos de los conflictos y especulaciones, la adolescente optó por responder de manera directa en sus redes. En octubre pasado, Allegra publicó en TikTok un video con Nicole usando la canción “Call me maybe” de Carly Rae Jepsen como fondo musical. El mensaje en el clip no dejó espacio para dudas. “La gente criticándonos, diciéndome que no quiero a mi mamá y nosotras así”, aparecía escrito mientras ambas se mostraban enfrente de cámara, abrazadas, divertidas, jugando y con gestos de cercanía y complicidad. “Te amo”, escribió la adolescente en el pie del posteo, reafirmando su afecto y el vínculo que las une, más allá del qué dirán.

Allegra Cubero se cansó de las críticas por la relación con Nicole Neumann y decidió responder con un divertido video (Tik Tok)

El gesto fue celebrado en redes: seguidores, amigos y hasta cuentas fan remarcaron la madurez de Allegra para plantarse, la naturalidad de mostrarse tal cual es y la frescura de demostrar que, a días de cumplir 15, lo más importante sigue siendo el amor familiar y la libertad de elegir cómo, cuándo y con quién compartir los momentos clave de la vida. La historia, con sus luces y sus sombras, es la de una adolescente que crece, se defiende y, sobre todo, apuesta a un presente real en sus redes, sin dejar lugar a las especulaciones ajenas.