Allegra Cubero se cansó de las críticas a su relación con Nicole Neumann y respondió con un divertido video

La respuesta de Allegra Cubero a las críticas por la relación con Nicole Neumann (Video: Tik Tok)

Allegra Cubero, la segunda hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se cansó de los rumores y comentarios que circulan sobre la relación con su madre, especialmente luego de que optara por celebrar su fiesta de 15 con su papá y viajar con su mamá, haciendo dos celebraciones por separado. Las críticas y versiones sobre una supuesta distancia o falta de cariño se multiplicaron en redes y ciertos espacios mediáticos, pero la adolescente decidió responder de manera directa y fresca, compartiendo su verdad en primera persona.

Desde su cuenta de TikTok, Allegra publicó un video junto a Nicole usando el popular tema “Call me maybe” de Carly Rae Jepsen como banda sonora de su descargo. El mensaje apareció bien claro en la parte superior del video: “La gente criticándonos, diciéndome que no quiero a mi mamá y nosotras así”, mientras ambas se mostraron relajadas, sonrientes y cómplices en cada gesto capturado en cámara. En las imágenes se las ve divertidas, abrazadas y haciendo caras ante la cámara, en una sucesión de clips que muestra naturalidad y cercanía. “Te amo”, concluyó Allegra en el pie del posteo, reafirmando su afecto y el lazo cotidiano más allá de lo que los demás digan.

Las fotos del video refuerzan aún más el mensaje: ambas posan con expresiones descontracturadas, jugando con los filtros y entre risas, dejando de lado cualquier seriedad forzada. Tanto en los guiños como en las miradas cargadas de complicidad, madre e hija se muestran unidas y despreocupadas por el qué dirán, desmontando la imagen de malestar que algunos intentaron construir.

"Te amo", Allegra dejó en claro como está la relación con su mamá (Foto: Instagram)

Así, Allegra optó por exponer su propia versión de la familia y demostrar que, a pesar de las elecciones diferentes o los festejos separados, el amor y el vínculo materno permanecen intactos y ajenos a los prejuicios ajenos.

En el momento en el que se conoció la interna familiar, la joven decidió emitir un comunicado para aclarar la situación. “Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos hacia una nena de catorce años, opinando y criticándome a mí sin saber como son las cosas”, comenzó en el posteo que hizo en el mes de abril la adolescente. Y siguió: “La verdad que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo) inclusive diciendo que la cambio por otra persona”.

“Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar). Esta decisión sobre mis 15 la tomé junto a mis papás. Estamos los tres muy contentos. Mi cumpleaños será celebrado por ambas partes, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá”, aseguró Allegra. Luego, cerró con una reflexión sobre el impacto que generaron los mensajes: “Con catorce años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando”.

El contundente comunicado de Allegra Cubero (Foto: Instagram)

Esto hizo que Neumann, al ver las repercusiones, volviera a tocar el tema. En una entrevista con Puro Show (eltrece), la modelo se refirió al impacto que tuvo en su familia la exposición del conflicto, negó haber sido ella quien llevó el tema a los medios y apuntó contra el periodismo por amplificar una situación que, según afirmó, intentó mantener en el ámbito privado.

“No quiero que se hable más de ella, de sus 15, porque si no se hubiera hablado no estaría pasando por esto, que son las acotaciones feas que recibe en redes”, declaró con firmeza. “Pero no voy a hablar más. No sé por qué el tema llegó a los medios y no me interesa seguir con nada que tenga que ver con esto, para proteger a mi hija”, dejó en claro Nicole.