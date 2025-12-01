Teleshow

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

Las imágenes, que muestran la complicidad de los hermanos al borde del agua cristalina desataron una ola de saludos emotivos

Marcos Ginocchio y Valentina viajaron unos días a Bariloche y disfrutaron de los paisajes paradisíacos al borde del lago (Video: Instagram)

Marcos Ginocchio y su hermana Valentina compartieron unos días de descanso en Bariloche que conmovieron a sus seguidores. Sin dudas las imágenes sorprendieron también, teniendo en cuenta que desde hace tres meses al menos el exganador de Gran Hermano no publicaba contenido en sus reds sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar y llenaron las redes: “¡Lo bellos que son! Los queremos”, escribió un usuario. Otra voz celebró: “Qué lindo verlos juntos, tan bellos. Pero por dentro que es lo importante. Disfruten de estar juntos”. Y no faltó el reconocimiento familiar: “Sus papás deben estar muy orgullosos de ustedes, más allá de la belleza física, ambos son un 10 en educación, inteligencia y valores”. ¿Qué hay detrás de estas palabras de admiración? ¿Qué imágenes despertaron tantas emociones?

La primera fotografía detiene el tiempo a orillas de un lago patagónico. Valentina, sentada sobre una superficie rocosa, mira a la cámara y regala una sonrisa tranquila. Su cabello largo y rizado enmarca su rostro y cae sobre sus hombros. Lleva un conjunto de dos piezas negro, con un top en la parte superior. Con el brazo izquierdo sostiene el teléfono al momento de la selfie, en tanto que sobre su mano derecha se advierte un aro sobre el que cuelga una pluma. Alrededor, las piedras redondeadas cubren el suelo y desaparecen bajo el agua transparente. El lago se extiende al fondo, con una leve ondulación, rodeado de árboles y follaje que filtran una luz suave y cálida. El aire parece fresco, el silencio solo quebrado por el rumor del agua.

Valentina Ginocchio en Bariloche
La siguiente escena captura la complicidad de los hermanos. Marcos aparece sin remera, en short azul oscuro y gorra, abrazando a Valentina por los hombros. Ambos se apoyan sobre las piedras a la orilla del lago, con el horizonte recortado entre el agua y el cielo nublado de la Patagonia. Ella extiende el brazo izquierdo hacia un costado, la mano abierta, la sonrisa amplia; él posa la mano izquierda sobre su cadera y dirige la mirada al horizonte, con el torso firme. La inscripción de Valentina sobre la imagen dice: “Terminando nuestra visita al sur, fugaz pero qué hermosura todo” y refuerza la sensación de un viaje breve pero pleno.

En ambas fotos, la sensación de libertad y armonía es palpable. La belleza de Bariloche envuelve cada gesto, cada sonrisa. Los detalles sencillos —la textura de las piedras, la frescura del lago, la complicidad de dos hermanos— construyen un cuadro íntimo que atrapa a quienes los siguen y los sienten cercanos. ¿No es esa conexión la que hace que cientos de personas les deseen felicidad?

Cabe destacar que cada participación de Marcos en las redes es celebrada por sus seguidores, si se tiene en cuenta lo relatado por él mismo hace un tiempo, cuando se le cuestionaba justamente su alejamiento público.

Marcos y Valentina en una
En ese entonces, el ganador de Gran Hermano explicó: “Últimamente estoy recibiendo muchas preguntas de por qué estoy tan desaparecido de los medios. No es porque esté mal, ni mucho menos. Quería contarles que estuve viviendo momentos hermosos juntos a mi familia, la gente que amo, disfrutando de todo lo que Dios me dio y me da. No siento que me falte mucho más, no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que tener a las personas que más amo a mi lado es suficiente, lo demás para mí siempre es y será todo pasajero”.

Al cierre de su relato destacó: “Lo unico importante es ser feliz, no importa cómo, y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso”.

