El libro que eligió Antonela Roccuzzo para inspirarse antes del Mundial: una historia de superación y perseverancia

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al mostrar su nueva lectura: la biografía de Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills. En un momento en que Lionel Messi se prepara para el Mundial 2026, la empresaria rosarina elige sumergirse en una historia de visión, trabajo y reinvención en la industria de la belleza, una decisión que refleja su propio momento personal y profesional.

El libro que acompaña actualmente a Roccuzzo, “Raising Brows: My Story of Building a Billion-Dollar Beauty Empire”, narra el recorrido de Soare desde sus orígenes como inmigrante rumana en Estados Unidos hasta la creación de una de las marcas más influyentes del maquillaje global. La autora relata cómo, sin contactos ni capital, logró transformar una idea simple —la importancia de la forma de las cejas— en un imperio reconocido internacionalmente. Esta biografía aborda temas de perseverancia, decisiones arriesgadas y la construcción de una marca que cambió la industria, aspectos que resuenan con el presente de Roccuzzo.

La nueva lectura que eligió Antonela Roccuzzo lejos de la literatura fantástica (Instagram)

La elección de este libro no es casual. Mientras Messi intensifica su preparación deportiva, Roccuzzo acompaña desde su propio universo, consolidando su perfil en la moda, el bienestar y el emprendimiento. Su imagen pública, cuidadosamente construida, se apoya en detalles sutiles y elecciones personales que comunican una identidad elegante y consciente. La lectura de la biografía de Soare suma un nuevo capítulo a este camino, reforzando su interés por historias de mujeres líderes y su conexión con el mundo beauty.

Anastasia Beverly Hills, la marca creada por Soare, ya formaba parte del universo de Roccuzzo, quien ha utilizado sus productos en galas, eventos y sesiones fotográficas. Ahora, al elegir la historia de su fundadora, la empresaria argentina demuestra su atención al detrás de escena de la industria y su admiración por quienes transforman tendencias a través de la innovación. Esta lectura, en la previa al Mundial, parece buscar inspiración y motivación, reflejando una etapa de absorción de ideas y relatos que la impulsen en su propio desarrollo.

El recorrido literario de Roccuzzo no se limita a biografías de mujeres influyentes. Durante las vacaciones de verano en Miami, en julio pasado, compartió su entusiasmo por la literatura fantástica, mostrando en redes sociales varios tomos de la saga “Una corte de rosas y espinas” de Sarah J. Maas. Esta serie, que combina romance, acción y mitología, se centra en Feyre, una joven cazadora que se enfrenta a desafíos en un mundo mágico. Roccuzzo optó por ediciones especiales de estos libros, conocidas por su diseño cuidado y detalles de lujo, lo que evidencia su aprecio tanto por el contenido como por la estética.

Antonela Roccuzzo aprovecha su tiempo libre para dedicarle a la lectura: qué libro eligió (Instagram)

Su interés por la literatura fantástica se manifestó también en febrero, cuando celebró la llegada de “Alas de ónix”, la última entrega de la saga “Empireo” de Rebecca Yarros. En esa ocasión, expresó su entusiasmo con un simple “Al fin en mis manos” al mostrar la portada del libro en Instagram, dejando ver un seguimiento atento a cada nuevo lanzamiento de la serie. Desde agosto de 2023, ha compartido contenido relacionado con esta trilogía, que narra la historia de Violet Sorrengail en un universo militarizado y épico.

La pasión de Roccuzzo por este género se remonta aun más atrás, cuando mostró en sus redes una colección de libros firmados por Holly Black, autora de la trilogía “Los Habitantes del Aire”. En su biblioteca personal figuran títulos como “El príncipe cruel”, “El rey malvado” y “La reina de nada”, historias que exploran la fantasía política, relaciones complejas y criaturas sobrenaturales. En todas estas elecciones se observa un patrón: la preferencia por universos con reglas propias, protagonistas femeninas fuertes y relatos de transformación personal.

La lectura ocupa un lugar especial en la rutina de Roccuzzo. Mientras Messi entrena, ella encuentra en los libros una forma de conectar con su esencia y de alimentar su crecimiento personal. Sus publicaciones suelen ser discretas, dejando que las imágenes y los títulos hablen por sí mismos, pero cada elección literaria revela una búsqueda constante de inspiración y autodefinición.

A través de sus lecturas, Roccuzzo construye una identidad que trasciende el rol de acompañante de una figura deportiva. Sus elecciones literarias, que van desde biografías de mujeres emprendedoras hasta sagas de fantasía, transmiten un mensaje de constancia, visión estratégica y deseo de superación. Así, reafirma que la construcción de una figura pública requiere dedicación y una mirada clara sobre el propio camino a seguir.