Las redes estallaron por el regalo de Icardi a la China Suárez: ¿gesto romántico o copia a Wanda?

Mauro Icardi y la China Suárez cumplieron un año de relación y para marcarlo le obsequió u ramo gifante de rosas y un anillo de diamantes (Instagram)

En el día que cumplieron un año de relación, Mauro Icardi decidió sorprender a la China Suárez con un regalo especial: un círculo gigante confeccionado con rosas rojas y un anillo, que generó rumores de compromiso, imágenes que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. La intención del delantero del Galatasaray era celebrar un año de relación con su pareja bajo el signo del lujo, la intensidad y el simbolismo, reforzando la narrativa pública de su historia de amor. Sin embargo, lo que empezó como una celebración privada terminó por volverse viral y objeto de debate en las redes sociales cuando varios usuarios advirtieron que, años atrás, Icardi le había hecho exactamente el mismo regalo a su entonces esposa, Wanda Nara.

Las imágenes y capturas de años previos circularon velozmente: un usuario ironizó sobre el asunto escribiendo: “Lo mismo que le regalaba a Wanda jajajajajaja mira a Wanda le regaló lo mismo… de manual. ¿Qué gana él con dejarla siempre como la segunda en todo?”. Junto a su mensaje, sumó la foto de la China con el corazón de rosas y el anillo, y una storie antigua de Nara recibiendo el mismo regalo. Cabe recordar que en cada ocasión que podía el delantero le daba un ramo de rosas rojas a la madre de sus dos hijas, cosa que al parecer sigue repitiendo en su nueva relación.

En la misma sintonía, Mariano Costa, productor de i, volvió a resaltar el patrón: “Muy original Mauro... una vez más Wanda tenía razón, ‘todo lo hace, lo hace pensando en Wanda Nara sin que la China se dé cuenta’”, con las dos postales de ambas mujeres posando con el regalo idéntico.

Algunos usuarios no tardaron en notar similitudes en el anillo que eligió el delantero

Las rosas eran un clásico en la relación de Icardi y Wanda

Esta nueva coincidencia fue rápidamente interpretada como una suerte de “reciclaje” de gestos y discursos amorosos por parte de Mauro, lo que abrió el debate sobre la autenticidad y la originalidad en las demostraciones públicas de afecto entre los protagonistas de la novela mediática. Los comentarios de los usuarios se multiplicaron, y mientras algunos tomaban con humor la situación y la señalaban como “de manual”, otros mostraron su apoyo a la China o defendieron el derecho de Icardi a celebrar a cada pareja como mejor le parezca.

Más allá de los memes, ridiculeces y lecturas de segundas intenciones sobre si las flores y el anillo fueron “exclusivos” o “de stock”, la comparación entre los gestos que Icardi tuvo en sus relaciones con Wanda Nara y la China Suárez dejó claro que cada paso de los protagonistas es seguido al detalle y sometido al análisis, el humor y la grieta en las redes. Incluso los momentos íntimos y los ritos de pareja terminan convertidos en escena pública, amplificando la polémica y sumando capítulos a una historia que, desde el escándalo del Wandagate en 2021, nunca dejó de reinventarse.

Esta no es la primera vez que sucede una cosa así. Esta fue la segunda parte del regalo de aniversario, ya que la ansiedad pudo con los dos y a principios de noviembre la actriz de Casi Ángeles, quien en el pasado tenía una postura de no ostentar los lujos de su vida, usó sus historias de Instagram para mostrar el caro obsequio que le hizo su novio para marcar la llegada de un año de relación. No se trató de cualquier cosa, ya que Icardi decidió ir por uno de los clásicos de Hermès, la marca de lujo francesa.

El costoso regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez (Video: Instagram)

En primer plano, Eugenia puso la caja naranja de la marca, y con la voz cargada de emoción fue relatando el minuto a minuto: “Bueno, falta muy poquito para nuestro primer aniversario. Ya lo abrí igual, pero… Miren. No tengo manos, soy mala haciendo un unboxing“.

Tras lograr abrir la caja se encontró con una bolsa de tela con el logo de la empresa y la denominación de origen, lo que le sumó más emoción al relato de Suárez, ya que el futbolista decidió comprarla en Milán, ciudad a la que han viajado en varias ocasiones. “No puedo abrirlo, espera. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Para acá. Ya le puse esto que venía separadito. No puede ser más linda”, dijo al ver la Birkin Bag, uno de los modelos más exclusivos de Hermès.

La Birkin es de color negro, hecho con cuero de becerro, con los herrajes en oro y la actriz la eligió en el tamaño mediano. “Casi un año ya. Te amo Mauro Icardi. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?“, fue todo lo que sumó en el video que compartió con sus seguidores. La respuesta de Mauro no tardó en llegar: ”Ansiosa al 100000%. Faltan unos días todavía para el aniversario pero te perdono“.

Sin embargo, la felicidad fue corta, ya que ese mismo modelo, en ese mismo tamaño, con los mismos detalles, lo tiene Wanda en su inmensa colección de carteras, donde la gran mayoría fueron regalos de Icardi, por lo que la pregunta es ¿Compró la misma cartera para las dos rivales o se olvide que su expareja la tenía?