Coti Sorokin habló tras su boda con Cande Tinelli y compartió imágenes inéditas del festejo: “Te amo para toda la eternidad”

Coti Sorokin habló tras su casamiento con Cande Tinelli y compartió imágenes inéditas del festejo: “Uno de los días más perfectos en mi vida”

El sábado 24 de febrero Cande Tinelli -la hija menor de Marcelo y Soledad Aquino- y Coti Sorokin se casaron. Con una ceremonia íntima y rodeados de sus seres queridos, la influencer y el cantante dieron el sí pasadas las 19.30 y lo celebraron con una gran fiesta en El Dok, Haras de Exaltación de La Cruz, un lujoso predio donde ya se han comprometido otras personas del ambiente.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli habló tras el sí de Candelaria y Coti Sorokin en el altar: “Cuánta emoción“

Después de unas horas procesando lo ocurrido y ya más tranquilos, los recién casados fueron revelando sus sensaciones respecto a esa jornada inolvidable. Y el músico subió a sus redes un posteo con algunas fotos inéditas del festejo y escribió unas palabras expresando cómo se siente.

El momento del carnaval carioca

“Se me metió una boda en el ojo. Posiblemente uno de los días más perfectos en mi vida”, comenzó diciendo el cantante a través de esta red social donde tiene más de 280 mil seguidores. “En estos tiempos del usar y tirar, tiempos de los egos, tiempos de amores líquidos que se diluyen entre los dedos, tiempos efímeros de palabras frívolas y compromisos leves”, siguió reflexivo.

Te puede interesar: Con un DJ en vivo y cotillón de Bizarrap: la despedida de soltera en familia que Marcelo Tinelli le organizó a su hija Cande

“En estos días nosotros elegimos apostar a lo eterno, creer en lo sólido, pensar en para toda la vida, apostar a lo verdadero, construir lo genuino. En tiempos de tanta virtualidad, nosotros nos amamos de forma real, en cuerpo y alma. Solo el amor alumbra lo que perdura y convierte en milagro el barro. Te amo para toda la eternidad mi flamante esposa @candelariatinelli”, concluyó el artista quien junto a su carta, dejó algunas fotos de la boda.

Los recién casados con sus seres queridos

Por su parte, Candelaria también se expresó en esta misma plataforma y reveló cómo se sintió en este día que, sin duda, quedará en su corazón y en el de todos sus seres queridos. Según detalló la propia empresaria a través de su cuenta de Instagram, con más de 4.6 millones de seguidores, vivió una ceremonia que calificó de extraordinaria y llena de amor, en un ambiente cargado de emociones.

Te puede interesar: La divertida foto de Marcelo Tinelli con Milett y su hijo Lolo en la previa de la boda de Candelaria y Coti Sorokin

“Anoche no fue una noche normal. Algo especial había en el aire. Se respiraba paz, amor, felicidad, y mucha emoción. Todo fue perfecto. Como tenía que ser. Lugar, familia, amigos, mis bebés de cuatro patas. Mi corazón explota de felicidad”, comienza el texto en el que, al igual de que su flamante esposo, contiene la sensibilidad de las palabras con algunas fotos del momento.

Cande y Coti cantaron en su boda

La pareja celebra su amor y lo expresa públicamente

Así, Cande enfatizó su agradecimiento hacia aquellos que trabajaron ardientemente para hacer de su boda un evento inolvidable y destacó la importancia de la familia y amigos en este nuevo capítulo de su vida: “Tuvimos una sobredosis de amor entre todos. Se sentía en el ambiente. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos y todas. Mucha gente trabajó duro para que esto sea así de increíble. Ni de más, ni de menos. Todo era justo. Hermoso”.

“Me llevo a mi almohada una profunda sensación de paz y alegría. En un universo ideal, desearía que todos los días de mi vida sean como anoche. Amo a mi familia con locura. Hoy me costo separarme después de unos días mágicos”, destacó Lelé en el posteo que sumó reacciones y comentarios positivos de sus seguidores.

Además, la it girl se mostró abierta respecto de su relación, al compartir con sus seguidores momentos significativos de su unión y reafirmar el compromiso y el profundo amor que se tienen: “Te amo, mi amor, Coti. Me siento muy muy muy feliz. Soy más feliz a tu lado. Te elijo para que sigamos recorriendo esta vida juntos, con la risa, el respeto, y el amor que nos caracteriza. Solo vos y yo sabemos cuánto atravesamos juntos, para hoy estar donde estamos”. Y cerró con el detalle romántico al que había aludido su padre Marcelo en las horas previas a la ceremonia. “Me queda la luna llena de anoche tatuada en el alma”.