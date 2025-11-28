Teleshow

El apasionado beso de Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro de Cable

La politóloga y el periodista de policiales protagonizaron un romántico momento en la alfombra roja al mostrar su amor

El romántico momento de Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro de Cable

Después de algunas idas y vueltas, Marina Calabró y Rolando Barbano se muestran más afianzados y juntos que nunca. En ese marco, entre gestos de amor y mensajes en redes, la pareja, que recientemente celebró su aniversario, reflejó el momento que viven con un romántico y apasionado beso en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2025.

El emotivo momento se dio luego de que la pareja posara para los fotógrafos delante de un banner del evento. En ese contexto, el periodista especializado en policiales, quien tenía su mano sobre la cintura de la comunicadora, la miró fijamente y se acercó lentamente hacia ella. En paralelo, Calabró lo miró, sonrió y selló el momento dándole

Marina Calabró llevaba un vestido largo de color negro con lentejuelas y transparencias. El diseño presentaba escote profundo en V y detalles de tul que cubrían los hombros y parte superior de la prenda, creando un efecto de capa. La falda tenía una cola amplia con textura brillante y motivos florales, y se observaba una abertura lateral que dejaba ver transparencias oscuras. La politóloga complementaba su look con el pelo suelto, peinado en ondas, y joyas sutiles.

El look de Marina Calabró
El look de Marina Calabró y Rolando Barbano en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable (RSFotos)

Por su parte, Rolando Barbano optó por un conjunto de pantalón y camisa negros, acompañados por una chaqueta de cuero negra. Llevaba lentes de montura gruesa y oscuras, y un cinturón brillante con hebilla metálica.

A finales de octubre la pareja celebró su aniversario. En aquel momento, ambos periodistas compartieron en redes sociales una serie de imágenes y mensajes que reflejaron la autenticidad de su vínculo, mientras la relación ha dejado una huella positiva en la vida cotidiana de Calabró, quien logró superar una fobia personal gracias al apoyo de Barbano.

La conmemoración se realizó en un ambiente hogareño y relajado, lejos de formalidades y grandes producciones. Las fotografías difundidas mostraban a la pareja en momentos espontáneos: en la primera, se besaban con sus caras muy próximas y desenfocadas, transmitiendo la naturalidad del instante; Barbano, con lentes y barba prolija, sostenía a Calabró, quien sonreía con los ojos cerrados y lo abrazaba con confianza.

La foto del apasionado beso
La foto del apasionado beso entre Rolando Barbano y Marina Calabró en los Martín Fierro (RSFotos)

En otra imagen, el periodista besaba la mejilla de su pareja, que sonreía ampliamente a la cámara, recostada sobre su brazo en un gesto de relajación y felicidad compartida. Una tercera foto los mostraba abrazados y mirando al lente, en una toma borrosa que resumía el dinamismo y la cercanía cotidiana. La última imagen, protagonizada por Calabró en primer plano, la mostraba con una chaqueta negra, el pelo rubio en ondas y una sonrisa radiante, mientras Barbano la sostenía desde atrás, logrando una escena de complicidad genuina. El entorno, un interior luminoso con ventanales, mobiliario de madera y metal y vistas al verde exterior, reforzaba el aire cálido y familiar de la celebración.

El intercambio de mensajes entre ambos sumó calidez y humor a la ocasión. Barbano escribió: “Me salieron borrosas pero al final te chapé. Feliz aniversario, mi reina”, en alusión a la espontaneidad de las fotos. Calabró respondió con el mismo tono lúdico: “¡El chape más lindo del mundo! Feliz aniversario mi amor”. Este diálogo virtual evidenció la complicidad y el afecto que caracteriza a la pareja, quienes optaron por celebrar lo esencial y cotidiano, priorizando los pequeños gestos sobre la exposición mediática.

La dinámica entre ambos se consolidó en una relación de pareja marcada por la alegría, la autenticidad y la decisión de disfrutar juntos los momentos simples. La pareja mostró que la felicidad se construye en los detalles y en la vida compartida puertas adentro, más allá de las exigencias externas.

Uno de los aspectos más significativos de este vínculo ha sido el impacto personal en la vida de Calabró. La periodista relató que, gracias a la contención y el acompañamiento de Barbano, logró superar una fobia que la había condicionado durante años: el miedo a lavarse la cabeza en la ducha. En su programa radial en El Observador y en Lape Club Social (América TV), Calabró compartió que durante mucho tiempo evitó ducharse por completo, optando por lavar su cabello en la bacha de la cocina, lo que complicaba su rutina diaria.

La anécdota surgió en una conversación sobre superación de fobias, donde Calabró también mencionó su dificultad para flotar en el agua. Sin embargo, destacó que al menos uno de sus temores quedó atrás. Ante la curiosidad de su compañero Guido Záffora, precisó que se trataba del miedo a lavarse la cabeza bajo la ducha, una limitación que afectó su día a día durante años.

El papel de Barbano fue determinante en este proceso. Según relató Calabró, él la alentó y le transmitió seguridad con humor: “Me ha alentado... Te superviso, no te vas a ahogar, si hay una emergencia llamo al 911”, contó sobre la contención que recibió durante los primeros intentos. La presencia de Barbano del otro lado de la mampara, vigilando y animándola, permitió que Calabró adoptara finalmente el hábito de ducharse de forma tradicional, aunque reconoció que aún no ha superado su aversión a la sumersión completa.

