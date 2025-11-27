Nath Aponte, la semifinalista de La Voz Argentina, será telonera de Shakira en Paraguay: así lo anunció

Nath Aponte, ex La Voz Argentina, será la telonera de Shakira en los conciertos de Paraguay de la gira Las Mujeres Ya No Lloran (Video: Instagram)

Nathalie “Nath” Aponte fue una de las voces más destacadas de la última edición de La Voz Argentina, y vivió en las últimas horas uno de los momentos más importantes de su carrera. Resulta ser que Shakira la eligió personalmente para que sea su telonera en los shows que la colombiana dará en Paraguay como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La noticia la confirmó la propia joven en un reel que compartió en Instagram, en el que aparece frente a Shakira sin poder contener las lágrimas. Lo que parecía una entrevista común en Chile —a donde viajó invitada por la marca de perfumes de la colombiana— terminó convirtiéndose en un anuncio inesperado y completamente soñado para la artista.

La escena, registrada por las cámaras, muestra a Nath entre risas nerviosas, emoción y un temblor que no logra disimular mientras se presenta. La confirmación llegó en un mano a mano cargado de emoción entre Nathalie y Shakira, registrado durante la visita de la paraguaya al show de la colombiana en Chile. En el video, que rápidamente se viralizó, se ve a la joven mientras intenta mantener la compostura frente a su ídola. “Mamá, estoy con Shakira… qué locura”, se la escucha decir entre risas nerviosas.

La cantante internacional, sorprendida por el furor que generó su presencia, rompió el hielo con un elogio directo: “Vas a cantar en Paraguay. ¡Qué increíble!”. Aponte no puede contener las lágrimas y apenas logra responder: “Compartirte es muy fuerte… Gracias por tu música y gracias por volver a nuestro país”. La artista colombiana, cálida y celebrando la emoción de la joven, remató la escena con una frase que selló el momento: “Y vas a estar ahí cantando… Eres increíble”. Nath, completamente conmovida, le promete con humor y devoción: “Le prometo que no te voy a defraudar, mamá… mamá somos”, mientras ambas rieron y se tomaron de las manos en un instante que quedará marcado para su carrera.

En su posteo, Nath escribió entre emojis de llanto y corazones: “Lo miro y no paro de llorar. No quiero que pase un segundo más sin que sepan: voy a ser la telonera de Shakira en Paraguay. Se multiplica la emoción porque la madre Shakira me lo confirmó este fin de semana”. La joven también agradeció a quienes hicieron posible su viaje y a quienes, según ella, “le abrieron una puerta que jamás imaginó”. “Gracias por nunca soltarme la mano y gracias por ser mi familia”, escribió, nublada por la emoción.

Nacida en Paraguay, Nath saltó a la popularidad por su participación en La Voz Argentina 2025, donde formó parte del Team Luck Ra y llegó a las semifinales. Su potencia vocal, su estilo pop y su capacidad interpretativa la convirtieron en una de las favoritas del público.

Tras el final del certamen, comenzó a presentarse en radios, festivales y transmisiones en vivo, pero este es, sin dudas, su salto más grande: pararse en el escenario antes de Shakira, frente a miles de personas, en uno de los conciertos más esperados del año. Las fechas confirmadas en Paraguay son el 28 y 29 de noviembre, donde la colombiana continúa con su imponente tour previo a su llegada a Buenos Aires.

Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo para Nath: “Te mereces esto y mucho más, siempre te lo dije. Sos una luz, tenés una bendición, un talento único”, “Eres un sol. Das tanto amor que eso recibes. Te quiero, hermana” y “Todo está listo para que triunfes, baby”, fueron algunos de las expresiones de apoyo que sus seguidores dejaron en los comentarios del video.