Maxi López explicó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando estuvo en el país: “Con mis chicos estoy yo”

Maxi López contó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando vino al país (Video: SQP, América)

Maxi López, tras salir de una grabación de MasterChef, se detuvo a conversar con los cronistas de SQP sobre su vida familiar, el vínculo con sus hijos y la reciente estadía de Mauro Icardi en el país. El exfutbolista, desde su automóvil, abordó las preguntas sobre la dinámica con sus hijos, su relación con Wanda Nara y la exposición mediática de su entorno, sin eludir el tema de por qué sus hijos no se encontraron con Icardi durante su reciente visita al país.

Al ser consultado sobre la posibilidad de regresar a vivir a Argentina, López explicó: “Son cosas que evalúo. La verdad que ya están charladas hace un tiempo, por comodidad, obviamente. Hace algunos años decidí irme a Suiza porque, cuando nació la nena, Daniela me pidió estar cerca de su familia y lo entendía porque sé que para las mujeres es algo importante tener a su madre y a su familia cerca. Hoy quizás puede ser un momento donde puedo llegar a reunir a todos los chicos y es algo que me gusta, así que es algo que ya charlamos en el pasado", relató a SQP.

La divertida escapada de Maxi López con sus hijos a Cariló: bailes, coreografías y playa (Video: Instagram)

En cuanto a la estadía de la China y Mauro en Buenos Aires fue tajante. “No sabía que se habían ido, ¿ya se fueron?. Me parece que estuvo bueno también que él pase tiempo con las hijas y viceversa. Yo en realidad a Wanda la vi bien, no me dijo nada fuera de lugar, que las chicas pasen un tiempo con el padre esa era la idea”.

Acto seguido, le preguntaron si Icardi había estado con sus hijos. “No, no, porque pasé todo el tiempo yo. Estaba yo y todos los días armando algún plan con ellos, así que con los chicos los sigo yo”, respondió de manera terminante.

El motivo por el cual sus hijos no se encontraron con Icardi durante la estadía de este último en Argentina fue abordado de manera directa. López explicó: “No, ya lo dije en otro lugar también. Yo me acomodo a la vida de mis hijos. Hoy mis hijos tienen fútbol, sus novias, su escuela. Yo me acomodo a lo que ellos tengan y vengo a acompañar como lo hice siempre”, remarcó ante los cronistas, dejando en claro que la agenda de los chicos y sus actividades personales determinaron la situación, sin que existiera una prohibición de su parte.

La China Suárez y Mauro Icardi durante su llegada a Buenos Aires a donde pasaron unos días en el país (Captura TV)

Sobre su regreso a Suiza y la organización familiar, el empresario detalló: “Me gustaría estar un poco antes, son cosas que la estamos charlando con la producción y tratar de combinar, que ellos se organicen. Yo estoy disponible para lo mejor que le sirva al programa y obviamente acomodarme a lo que me sirve a mí también. Mi mayor motivación es tratar de tener a todos los chicos juntos. Ahora, si es en Argentina o en Suiza, para mí es indiferente. Yo quiero estar con ellos y quiero vivir todo lo que no pude vivir los últimos años”, afirmó en diálogo con SQP.

La relación con Wanda Nara y su pareja actual Martín Migueles también fue tema de consulta. López respondió con claridad: “Es la pareja actual de ella y yo la respeto. Los chicos comparten cosas con él también”, sostuvo, dejando en claro que no existen conflictos en ese aspecto.

En el tramo final de la entrevista, al ser interrogado sobre la actitud de Icardi de no ver a las hijas durante su estadía y priorizar otras actividades, López reflexionó ante SQP que cada persona toma sus propias decisiones y que él prefiere enfocarse en su familia y respetar los caminos que eligen los demás.