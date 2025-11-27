Griselda Siciliani relató qué siente al ponerse en la piel de Moria Casán: “Nunca me pensé a mí misma en este proyecto”

A pocos días de conocerse sus primeras fotos como Moria Casán, Griselda Siciliani contó cómo se siente al ser parte del proyecto (Ángel Responde – Bondi Live)

El entusiasmo en torno a la próxima serie de Moria Casán sigue creciendo y ya se vive como uno de los estrenos más comentados de Netflix en la Argentina. En un momento profesional dorado, el mito de la exvedette y actriz atraviesa generaciones y vuelve a ser noticia: su historia personal y artística se prepara para tomar vida en la pantalla con una producción nacional que despierta curiosidad y emociones en partes iguales. Los primeros adelantos, que mostraron a Sofía Gala Castiglione y, días más tarde, a Griselda Siciliani metiéndose en la piel de Moria, confirmaron que el fenómeno ya es imparable, tanto dentro del elenco como entre los fans y en las redes sociales.

En medio de este torbellino, Griselda, que también protagoniza la exitosa Envidiosa en la misma plataforma, visitó el ciclo Ángel Responde (Bondi Live) y habló con Ángel de Brito sobre cómo recibió la noticia de semejante desafío. “Sí, me sorprendió porque sabía que estaban preparando la serie porque trabajo en Netflix y, además, escuchaba todo el tiempo sobre eso. Pero nunca me pensé a mí misma en ese proyecto”, confesó la actriz, todavía con el asombro fresco.

Contando el detrás de escena de la convocatoria, Siciliani agregó: “Un día me llamó mi representante y me dijo que me querían probar para ver si me interesaría. Yo lo pensé por primera vez y dije: ‘Sabés que sí…’. Pero, primero quiero ver un poco, quiero hacer un acercamiento para ver si me puede salir. No es aceptar cualquier proyecto, sino que es ver si eso que tenés que representar te va a permitir acercarte un poco”. En esa misma sintonía, profundizó sobre la exigencia particular que siente este desafío: “Hay que tomar miles de decisiones con el director, la producción, e incluso la estética de la serie. Para una imitación llamás a un imitador, que lo va a hacer millones de veces mejor que yo, Sofía y Cecilia (Roth), pero esto es otra cosa”.

"Nunca me pensé a mí misma en ese proyecto", aseguró Griselda al referirse a la oportunidad de interpretar a Moria Casán (Instagram/@chenetflix)

Sin querer revelar de más, Griselda fue cautelosa sobre el segmento de la vida de la exvedette que le toca narrar: “Me toca la Moria entre los 45 y los 60 años. No puedo decir mucho, pero hay un montón si pensás en esa época. Hay mucho material”, remarcó ante De Brito, reconociendo la densidad de la vida de Casán y el enorme trabajo de documentación y sensibilidad requerido.

El detrás de escena de la filmación es exigente. “Hoy a la mañana en lo único que me concentraba al hacer estas entrevistas era en no hablar como Moria porque estoy 11 horas, todos los días, interpretando al personaje. Cuando hacía de Zulema Yoma, hablaba todo el día con ella, pero porque uno necesita hacerlo para estar en ese trance…”, relató, evidenciando el nivel de inmersión que significa meterse en la piel de una figura tan icónica y singular para la cultura argentina.

Según adelantó la propia Siciliani, ella se encargará de interpretar a la One de entre 45 y 60 años (Instagram/@chenetflix)

Al ser consultada sobre el vínculo personal que mantiene con la diva original, la actriz fue honesta. “Hablé con la One. Intento no meterla mucho porque entiendo que debe ser loquísimo, además hasta su hija está. Para ella es un mundo…”, señaló Griselda, dejando entrever la mezcla de admiración y respeto con la que encara su labor.

El toque final y la emoción extra que atraviesan la producción surgieron al hablar del encuentro entre las tres Moria de la serie: Siciliani, Sofía y Cecilia. “En camarines nos cruzamos porque, a veces, por las locaciones conviene grabar en el mismo set. Es muy loco”, compartió entre risas, reflexionando sobre lo increíble de ver a tres generaciones, tres actrices y tres miradas componiendo el mismo mito viviente, a veces compartiendo espacio físico y otras simplemente el legado.

En la serie sobre su vida, Moria Casán será representada por su hija Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth (Instagram/@chenetflix)

Así, la expectativa por el estreno de la serie sobre Moria Casán no para de crecer. La unión de tres figuras femeninas de peso, el despliegue de producción y la promesa de ver reflejada la vida, el arte y las reinvenciones de la diva en la pantalla nacional configuran el nuevo suceso pop que cautiva a la audiencia y anticipa el próximo gran boom argentino en Netflix.