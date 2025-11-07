Revelan las primeras imágenes de Sofía Gala Castiglione como Moria Casán para la serie sobre su vida

Las primeras imágenes de Sofia Gala como Moria (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

El inconfundible magnetismo de Moria Casán vuelve a encender la pantalla, aunque esta vez, es la mirada de su hija, Sofía Gala Castiglione, la que ofrece el primer destello. Netflix presentó las primeras imágenes oficiales de la serie de ficción inspirada en la vida de “la One”, lo que marca así el inicio de una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma. Las instantáneas no tardaron en circular de forma masiva, lo que generó expectativa y euforia en un público acostumbrado a la polémica y el brillo de la inigualable Casán.

¿Qué sucede cuando una hija se enfrenta al vértigo de personificar a su propia madre, sabiendo que esa madre es un mito viviente? Sofía lo afronta en carne propia, flanqueada por dos figuras de peso: Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes también se encargarán de dar vida en distintas etapas a la diva del espectáculo. El elenco brilla por sí mismo. De hecho, las instantáneas revelan a Marco Antonio Caponi (quien encarnará a Mario Castiglione), Micaela Riera (como Susana Giménez), Hernán Jiménez (en el papel de Jorge Porcel) y Sebastián Rosso (como Alberto Olmedo), nombres que evocan una época, una constelación de estrellas que definió el entretenimiento nacional.

Sofia Gala como Moria, junto con Marco Antonio Caponi (encarnando a Mario Castiglione) (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

La serie, dirigida y escrita por Javier Van de Couter, encuentra su lugar en el sello About Entertainment, productora liderada por Armando Bo. ¿Cómo comprimir dentro de una ficción la desmesurada singularidad de la “Lengua karateka”? Se necesita más que talento: se precisa osadía, memoria y un temple a prueba de comparaciones. La producción retratará la vasta trayectoria de una figura que, durante décadas, desafió los límites del arte y el escándalo en la Argentina.

Las imágenes invaden las redes. En ellas, el rastro de Moria se adivina en los gestos, en la mirada insolente, en el porte. Incluso, la propia Moria se permitió reflexionar en voz alta. Nadie más autorizada que ella para dar un veredicto: “Sofía va a hacer dos partes mías de mi vida muy importantes. ¿Qué puedo decir? Que está impresionante”, aseguró en conversación con el ciclo Puro Show.

La afirmación retumba: el desafío no es menor. No solo debe reconstruir capítulos fundamentales de la historia personal y artística de su madre, sino que lo hará bajo la mirada atenta, a veces feroz, de una audiencia exigente. ¿Qué clase de vínculo se activa entre madre e hija frente a semejante exposición? ¿Puede el arte ser una herencia genética? En palabras de la mismísima Moria: “No la vi ni asistí a ninguna filmación porque no quiero y tampoco se puede demasiado. Eso es realismo puro y ella interpreta mi ADN como nadie”.

Sebastián Rosso (como Alberto Olmedo), Micaela Riera (como Susana Giménez) y Hernán Jiménez (en el papel de Jorge Porcel) también son parte de la ficción (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

La célebre exvedette prefiere el anonimato en esta travesía; opta por la distancia para garantizar la autenticidad. Evita entrometerse en las decisiones creativas, relegando a otros la construcción de un relato que —paradójicamente— es enteramente suyo. “Prefiero mantenerme al margen, que el desarrollo de la trama conserve su espontaneidad”, subraya, defendiendo la libertad del elenco y los creadores.

¿Necesitó Sofía Gala del consejo maternal antes de aceptar el rol? La respuesta resultó tajante: no hizo falta. El lazo es anterior al lenguaje, anterior al propio teatro. “Ella tuvo sus dudas en aceptar cuando se lo propusieron. Y el otro día me mandó una cosa muy hermosa... me dijo ‘mamá, te amo, creo que estaba en tu panza y ahí empecé a actuar y creo que estoy haciendo el mejor papel de mi vida’”, rememoró la actriz, conmovida.

Sofia Gala en un auténtico look Moria Casán (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

La teoría de la génesis artística es tan desbordante como su protagonista. “Me parece que se estaba preparando desde la panza, porque yo me enteré que era una niña cuando estaba haciendo Monumental Moria en El Nueve, así que todo pasó en un escenario”, sentencia. Lo real y lo teatral se entrelazan en una misma anécdota, en una herencia que no admite fronteras.

En breve, tres actrices de alto vuelo vestirán los ropajes de la diosa argentina. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth completan un ritual actoral que busca descifrar a la mujer, a la leyenda y al fenómeno cultural que fue, es y será “la One”.