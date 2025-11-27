Teleshow

El increíble parecido de Rocío Pardo con un personaje de ficción que llamó la atención en las redes

La artista causó furor al compartir fotos donde su look recordó a una superheroína de Los 4 Fantásticos, generando comparaciones inesperadas

Rocío Pardo sorprendió en Instagram por su increíble parecido con la Mujer Invisible de Los 4 Fantásticos (Video: Instagram)

Rocío Pardo volvió a encender Instagram con una producción de fotos en las que aparece posando con un corset negro, el pelo suelto en ondas y un make up luminoso. Pero esta vez no fueron solo los halagos habituales los que dominaron la publicación: un detalle en particular se volvió tendencia entre sus seguidores.

Entre los miles de “hermosa”, “diosa” y emojis de fuego, apareció el comentario de un usuario que lanzó la frase: “Es la Mujer Invisible”. Y es que la referencia se entendió a la perfección: la actriz tiene un increíble parecido con Jessica Alba, la actriz que interpretó a Sue Storm en la saga Los 4 Fantásticos.

El look de Rocío Pardo, con corset negro y ondas, genera comparaciones con Jessica Alba en el universo Marvel

La similitud en el peinado, la mirada y la silueta estilizada, recordó de inmediato al icónico personaje del universo Marvel. Aunque Pardo no respondió a los comentarios, el guiño se convirtió en un inesperado crossover entre el mundo del espectáculo local y el universo de superhéroes.

Actualmente, la atención de la artista está centrada en su boda en Córdoba con Nicolás Cabré, para la que quedan solo 10 días. Mientras los preparativos para el gran evento avanzan, el actor decidió aprovechar el fin de semana largo para disfrutar de una escapada a la Costa Atlántica junto a su futura esposa y Rufina, su hija. La niña, que ya participa de los rituales previos al casamiento, como la emocionante prueba de vestido de novia con Rocío, se sumó al viaje para vivir días de playa, juegos y relax.

La encargada de mostrar el álbum más íntimo del viaje fue Rocío, quien volcó en redes sociales una seguidilla de fotos y videos que plasmaron el espíritu relajado y cariñoso del grupo. Pinamar fue el destino elegido: sol, playa, pileta y la oportunidad de pasar tiempo lejos del ritmo acelerado de los preparativos de la boda. Entre las imágenes que compartió la bailarina, se los pudo ver a los tres disfrutando del aire libre y la playa, dejando en claro la armonía y el vínculo afectivo construido entre los tres.

El viaje a Pinamar incluyó juegos de playa, caminatas por el bosque y momentos de relax antes del gran evento (Instagram)

El lugar donde se hospedaron les brindó el escenario ideal para relajarse antes de la recta final hacia el “sí, quiero”. No solo con la presencia de una pileta gigante para refrescarse, sino que también hasta un bosque cercano que invita a las caminatas y a la exploración en familia. Una de las postales más divertidas del viaje tuvo como protagonistas al tejo playero: en un video, Rocío se animó a mostrarse vulnerable y expuso su poca habilidad con el clásico juego de playa, el tejo, mientras que Rufina, en su primer intento, sorprendió a todos demostrando talento y puntería. El momento no solo sumó risas, sino también orgullo para la pequeña, que se llevó los elogios de su papá y la futura esposa de este.

Madre e hija por elección, Rocío y Rufina compartieron también espacios solo para ellas. En otro clip, la actriz mostró su faceta más cómplice y lúdica con la niña. “Hoy hicimos slime y nos atacó una abeja”, escribió, anticipando el giro inesperado en una tarde llena de creatividad, juegos y risas. En el video, se ve a la nena enseñándole a preparar la mezcla, hasta que un insecto interrumpe la paz. El pequeño susto no duró mucho, ya que poco después ambas lograron mostrar el resultado final y celebrar el proyecto compartido.

Las postales familiares del fin de semana largo continuaron: Cabré, relajado, posó junto a Rufina para las cámaras y se animó a disfrutar de las pequeñas cosas. No faltaron las tardes de videojuegos y picada frente a la televisión, el clásico asado argentino, y un toque más emotivo: un dibujo conmovedor hecho por la pequeña para Rocío, que evidenció la conexión estrecha y genuina en la familia ensamblada. Como parte de la rutina, Rocío también encontró un rato para estudiar un guion, detalle que anticipa próximos proyectos laborales tras la boda.

