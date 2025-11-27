De Soledad Silveyra a Julieta Ortega, las figuras que celebraron el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

Nicolás Riera y José María Muscari posan junto a Gloria Carrá y Julieta Ortega ( RS Fotos)

Después de un año cargado de risas, drama y música, las figuras del teatro argentino se preparan para llevar su talento a Mar del Plata. En ese marco, La Feliz ultima detalles para recibir todo tipo de propuestas. Así, con las ansias a flor de piel, este miércoles, los artistas más importantes del país celebraron el lanzamiento de la temporada teatral 2026.

Malena Solda, Alberto Ajaka, Vanesa González y Esteban Meloni, elenco de Made in Lanús

El encuentro contó con la participación de elencos y artistas que protagonizarán los espectáculos del próximo año en los teatros América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata y Neptuno. Además, se anunció la continuidad de la política de precios amigables, que garantiza entradas accesibles para todo el público.

Ricky Pashkus junto a Juan Ingaramo, Florencia Peña y Carlos Rottemberg

Esteban Prol junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez, haciendo la clásica foto con Carlos Rottemberg

El ambiente festivo estuvo marcado por la tradicional foto con los pulgares en alto junto a Carlos Rottemberg, quien celebrará en 2026 su 48ª temporada ininterrumpida en la ciudad. La presencia de referentes como Soledad Silveyra, Julieta Ortega, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Agustín “Rada” Aristarán, Florencia Peña, Juan Ingaramo, Martín Seefeld, Damián de Santo, Gloria Carrá, Nico Riera, José María Muscari, Malena Solda, Vanesa González, Alberto Ajaka, Esteban Meloni, Ernesto Claudio, Diego Pérez, Natacha Córdoba, Gabriela Grinblat y Gabriela Licht subrayó la relevancia de la temporada y anticipó una oferta artística de primer nivel.

Gloria Carrá y Nicolás Riera sonríen ante las cámaras, celebrando el lanzamiento de la temporada teatral 2026

Por primera vez, Soledad Silveyra actuará en Quien es quién con Luis Brandoni

La cartelera de la temporada 2026 incluye una amplia variedad de géneros y propuestas. Entre los musicales, destaca Pretty Woman, encabezado por Florencia Peña y dirigido por Ricky Pashkus, con Juan Ingaramo y un equipo artístico de renombre. El teatro Atlas será escenario de Quién es quién, una comedia que reunirá por primera vez en escena a Luis Brandoni y Soledad Silveyra bajo la dirección de Héctor Díaz. En el teatro Lido, Damián De Santo y Martín Seefeld protagonizarán Una clase especial, una comedia de Daniel Dátola dirigida por Manuel González Gil.

El clásico Toc Toc celebrará sus 15 años en el teatro Bristol, con Lía Jelin, Diego Pérez y Ernesto Claudio en el elenco. El teatro América presentará Sex, la obra, de José María Muscari, con Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera. Agustín “Rada” Aristarán llevará Chanta al teatro Lido, bajo la dirección de Marcelo Caballero y con texto de Mariano Cohn y Gastón Duprat. En el teatro Neptuno, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández protagonizarán La cena de los Tontos, dirigida por Marcos Carnevale. Además, Made in Lanús, estrenada en 1986 por Brandoni, celebrará su 40° aniversario con una nueva puesta en el teatro Atlas, dirigida por el propio actor y con un elenco integrado por Cecilia Dopazo, Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Meloni.

Julieta Ortega junto a José María Muscari en la presentación de la temporada 2026

Soledad Silveyra junto a Carlos Rottemberg

Durante el evento, Rottemberg destacó la importancia de mantener la política de precios amigables, implementada hace tres años y que continuará vigente en 2026. “Vamos a contar con una entrada garantizada hasta el final de la temporada, en un sector de la platea en todos nuestros teatros, de $35.000, válida para todas las formas de pago”, afirmó. El empresario atribuyó el éxito de esta iniciativa tanto al compromiso de los artistas como al rol de la prensa nacional, que permitió informar y dar certezas sobre la propuesta a todo el país.

Con 48 temporadas ininterrumpidas de actividad teatral, Mar del Plata se reafirma como un polo cultural de referencia. La ciudad se prepara para recibir a miles de espectadores que podrán disfrutar de una programación que abarca desde comedias clásicas hasta grandes musicales, en un entorno que privilegia la accesibilidad y la calidad artística.

La próxima temporada teatral en Mar del Plata se anuncia como una de las más variadas y ambiciosas, con propuestas para todos los gustos y una política de precios que busca acercar el teatro a nuevos públicos, consolidando a la ciudad como el principal escenario del espectáculo en Argentina.