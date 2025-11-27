Alfa sorprendió en Cuestión de Peso y realizó un tour por su casa: reliquias y pasión por la música y los autos

A poco tiempo de su ingreso al certamen, Alfa mostró su casa y compartió desde su curiosa colección de autos, sus esculturas y su habilidad con la harmónica (Cuestión de Peso – El Trece)

El carisma y las ocurrencias de Walter Alfa Santiago volvieron a instalarlo en el centro de la escena, esta vez lejos de Gran Hermano y con un nuevo desafío ante las cámaras. Popular, polémico y dueño de una personalidad que no deja indiferente a nadie, Alfa debutó en Cuestión de Peso (El Trece) con el objetivo de bajar diez kilos en un mes. Como era de esperar, su llegada al programa no pasó desapercibida. Entre bromas, confesiones y una recorrida por cada rincón de su casa repleta de recuerdos y objetos únicos, el mediático volvió a demostrar que puede convertir cualquier rutina, hasta la más cotidiana, en un verdadero show.

“Estoy llegando a casa después de todo el primer día de Cuestión de Peso. Ahora voy a seguir, porque mañana tengo que ir a pesarme. Que yo me cuide y coma proteico y coma suave para no subir de peso no significa que yo acate todas las reglas. Vamos a ver, recién empezamos”, lanzó desafiante, mientras recorría el jardín de su propiedad, dejando en claro que, aunque esté dispuesto al cambio, no se dejará “domar” tan fácilmente por el régimen del reality.

Lejos de mostrarse arrepentido por su pasado de costumbres arraigadas, Alfa profundizó: “Pero cuando quieran imponer algo que a mí me limite o no esté con lo que yo quiero, vamos a ver qué pasa. Yo vengo al Tigre desde que tengo ocho años y estoy acá y no lo cambio por nada en el mundo. Vamos a mirar la paz que hay acá, estamos a orillas del río. Si tirás pancitos saltan los peces a comerlos. Sentí el silencio. Esto es inigualable y la paz para vivir es fundamental. A mí me gusta llegar a mi casa, yo amo llegar a mi casa”.

Al momento de abrir las puertas de su casa, se pudo apreciar una gigantografía del rostro de Alfa

Sin embargo, Alfa también admitió tener otro lugar de pertenencia. “Otro lugar que yo considero que es mi lugar en el mundo es Miami, yo estuve 13 años. Tengo cantidad de amigos, tengo lugares extraños, pero este lugar a mí me fascina”, confesó, dejando en evidencia una vida marcada por distintos paisajes y puntos de contacto con el mundo.

Uno de los rituales que compartió de su día a día es el momento al volver al hogar: “Cuando llego me gusta desensillar, tranquilo, ir a mi lugar que es este. Este es mi lugarcito acá, y poner un poquito de música. Y después agarro la armónica, porque yo soy loco de la armónica”, contó en tono personal, sentado en su living, en un sillón curvo y rodeado de recuerdos. A tan solo unos metros, sobresalía una gigantografía de su rostro en blanco y negro, testimonio de la imagen fuerte que supo construir.

La lista de obsesiones no termina ahí: “Soy un loco de los anteojos, los relojes... Y ahí está mi colección de música. Y después la colección de autos. Cada auto de estos significa algo en mi vida. Esta es la Ferrari con la que gané un premio en Miami. Estas son motos que yo tuve, la Goldwyn. Estos son cascos legendarios: el de Juan Manuel Fangio, el de Senna. Y todos esos autos significaron algo en mi vida. El Torino porque el primer auto que manejé fue el Torino y era exactamente igual a este”, explicó mientras recorría, orgulloso, las miniaturas en el estante sobre el televisor.

El excompetidor de Gran Hermano dejó en claro su pasión por las motos y los cascos

Entre sus tesoros, también destacó piezas de arte únicas. “Allá arriba hay esculturas de mi gran amigo Carlos Regazzoni. Están hechas con restos ferroviarios. Son las jirafas que hacía el gordo. Estos son bulones. Y allá la danzarina”, mostró en detalle ante la cámara, dejando en claro que cada rincón de su hogar esconde una historia.

El recorrido continuó por la cocina y sus hábitos. “No tuve tiempo de nada. Entonces, lo único que tengo en la heladera hoy es un montón de pescado, truchas y frutillas congeladas. Y abajo lo único que tengo es huevos, queso. Me quedó un portobello ahí arriba y en el cajón tengo manzanas. Nada más. Arroz, fideos, mate, que no tomo”, enumeró, demostrando que, pese a todos los vicios y tentaciones, la nueva rutina exige orden. “Acá me tengo que cuidar es todo esto. A ver. Mira acá arriba. Está cargado. Hay vinos, pero de lo mejor. Y ahí abajo hay más vinos, mira, y yo no puedo tomar”, admitió entre resignación y picardía.

La amplia colección de CDs que tiene Alfa en el living de su hogar (Cuestión de Peso - El Trece)

La nostalgia también encontró su espacio: “Me había olvidado de verdad. Mirá. Este soy yo, mirá. Una foto a los 22 años con la que era mi novia. Era la secretaria de Leonardo Simons en Finalísima y Sábado de la Bondad. Esta hace un tiempito la encontré y la guardé. Primero porque me gustan las fotos y segundo para que vean que yo uso pañuelos desde los 20 años. No es un personaje que yo hice, sino que yo soy este personaje. Yo soy así. Esta remera es del equipo de rugby de los Estados Unidos. Y esta es otra foto que también amo, porque es con mi papá. Acá tenía 22 años. ¿Cómo se va la vida?”. Alfa cerró su recorrido con reflexión: “Uno de los temas que más quiero en toda mi vida es de mi amigo Moris, que es El Oso, ‘Yo vivía en el bosque muy contento’. Y puede ser también que El Oso refleje mi parte tierna. ¿Quién es bueno acá? Yo soy bueno. El Oso tiene vida. Ojalá que sea lo que digo siempre, que sea un cambio de mentalidad, de rutina, de alimentación. Yo ya empecé a ganar”.

Antes de despedirse, lo dejó en claro, riendo: “Pero bueno, está todo muy lindo, pero yo a las siete de la mañana, tengo que estar en la clínica. Ya quiero irme a dormir. Les pido, por favor, hasta aquí llegué. Se retiran ya inmediatamente”.

Así, entre la promesa de cambiar, la nostalgia y el show, Alfa inauguró su paso por Cuestión de Peso mostrando que detrás del personaje polémico hay también un hombre de rutinas, pasiones y recuerdos entrañables en cada rincón de su casa.