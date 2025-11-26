Teleshow

Marta Fort recordó a su papá, Ricardo, en un nuevo aniversario de su fallecimiento: “Era un personaje que no existía”

A doce años de la muerte del excéntrico empresario, sus hijos lo recordaron con homenajes íntimos y reflexiones sobre la exposición mediática y el vínculo familiar que marcó sus vidas

Marta Fort homenajeó a Ricardo Fort en el aniversario de su muerte con una emotiva foto familiar en redes sociales (Video: Instagram)

Cada 25 de noviembre tiene un peso particular para Marta y Felipe Fort. Hoy se cumplen doce años de la muerte de Ricardo Fort, una figura que marcó para siempre la cultura argentina y que dejó, además, una huella emocional profunda en sus hijos. Fiel a su estilo reservado pero afectuoso, Marta recurrió a sus redes sociales para homenajearlo con una imagen: una foto vintage donde el empresario posa apoyado en uno de sus autos de lujo mientras los mellizos, recién nacidos, descansan en sus huevitos. Sobre la imagen, ella escribió simplemente “25/11” junto a un emoji de corazón, una fecha que dice mucho sin necesidad de explicaciones.

Ese gesto silencioso coincidió con un momento donde la joven volvió a hablar públicamente del impacto de la figura de su padre. En el documental estrenado en Resumido, Barbano en Hechos Reales, Marta reflexionó sobre la exposición mediática que rodeó su infancia y sobre el desafío personal de crecer bajo la sombra de un ícono tan desbordante. “Yo vengo de un padre súper mediático, súper polémico, que creo que recién ahora, y con suerte, se le empezó como a entender. Pero para ese momento era un personaje que no existía”, recordó con sinceridad. La frase resume la complejidad de convivir con la magnitud del fenómeno Fort, pero también la ternura con la que ella logra mirarlo con distancia, perspectiva y cariño.

Marta Fort reflexionó sobre la compleja relación entre la fama de su padre y la intimidad familiar en un documental reciente

En aquel material, la joven también contó cómo vivió el vínculo entre la figura pública y la paternidad: “Le cayó medio al mismo tiempo el tener que ser padre y formarse como figura pública”. Y agregó que, siendo niña, sufría cada vez que veía a los paparazzi acercarse con cámaras: “Yo sí era medio hater de que la gente lo persiga", recordó. Al instante, apareció un archivo en el que era tan solo una niña y le confesaba a la cámara: "Yo a veces grito: ‘¡no está!’”. La contradicción entre el show y la intimidad familiar fue parte del cotidiano de los mellizos, que crecieron viendo cómo Ricardo se convertía en uno de los personajes más convocantes, excéntricos y explosivos de la televisión argentina.

Felipe también se sumó al homenaje. En sus historias, compartió una foto de su infancia donde aparece abrazado por Ricardo, en una escena llena de ternura y complicidad. El posteo fue acompañado por el tema “Nutshell” de Alice In Chains, una elección melancólica que reforzó el tono emotivo del recuerdo.

Felipe Fort también recordó a Ricardo Fort con una imagen de su infancia y una canción melancólica en redes sociales

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, tras sufrir un paro cardíaco asociado a una hemorragia digestiva masiva mientras estaba internado por una operación de fémur y complicaciones derivadas de sus dolores crónicos. La noticia impactó de lleno en el mundo del espectáculo y convirtió al chocolatero en un mito instantáneo: excéntrico, teatral, excesivo, pero también generoso y entrañable según quienes lo conocieron de cerca.

Doce años después, su nombre sigue vivo. No solo en los homenajes de sus hijos, sino también en el interés renovado por su figura gracias a documentales, archivos y el recuerdo colectivo de un personaje que rompió moldes y se transformó en un fenómeno irrepetible, que en el momento, era difícil de entender, pero con el tiempo, se convirtió en un emblema.

Para Marta, la memoria de Ricardo es un espacio íntimo, cargado de amor y preguntas que no siempre encuentran respuesta. Su homenaje, simple y contundente, condensa esa mezcla de orgullo, nostalgia y ausencia que cada 25 de noviembre vuelve a hacerse presente. Y confirma, una vez más, que el legado de Ricardo Fort no se mide solo en rating, frases inolvidables o autos de lujo, sino en el vínculo profundo que dejó en quienes lo amaron.

