Teleshow

Luca Martin tuvo que ser internado y bromeó sobre su estado de salud: “Momento de vergüenza eterna”

El joven sorprendió con una foto desde la clínica y relató con humor el episodio inesperado que transitó

Guardar
El joven de 25 dio
El joven de 25 dio detalles sobre el episodio que vivió en las últimas horas (Instagram)

La calma habitual de la familia de Nancy Dupláa y Matías Martin se vio alterada en las últimas horas por una imagen inesperada que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Luca Martin, el hijo de la actriz y el conductor, compartió una foto en la que se lo ve en la cama de una clínica con Pablo Echarri, actual esposo de Dupláa, acompañándolo en el momento de la comida. Pero lejos del hermetismo o el misterio, fue el propio Luca quien eligió contar lo sucedido a través de sus redes.

Sentado en la cama del sanatorio y vestido con el típico camisón hospitalario, junto al actor en el momento de comer, miró a cámara y levantó el pulgar de su mano, en una señal clara de que todo está mejor y que se trató solo de un sobresalto.

Fue en sus historias de Instagram donde el joven explicó con total sinceridad lo ocurrido. “Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda, me quedé sin aire un rato y me asusté… momento vergüenza eterna. Por suerte no pasó nada y estoy bien. Y ahora tengo esta foto épica para siempre. Gracias por preocuparse”, escribió sobre la imagen, sin perder la sonrisa ni el toque humorístico que lo caracteriza. Dejó en claro que se encontraba recuperado y aprovechó para agradecer los mensajes de preocupación y aliento que recibió desde que se conoció la noticia.

Luca fue acompañado por Pablo
Luca fue acompañado por Pablo Echarri en el inesperado susto que derivó a ser internado en la clínica

La aparición de Echarri, presente a su lado en actitud de cuidarlo, volvió a poner sobre la mesa el estrecho vínculo que el actor mantiene con Luca desde hace muchos años. Es sabido en el círculo familiar y mediático que la relación entre ambos trasciende cualquier rótulo formal. En una entrevista en Infobae durante 2024, Luca recordó el recorrido que lo liga a Echarri: “No encontré el diario de mi nacimiento, pero muchos de antes y después, y fotos mías con el plan: ¿Será el hijo de Pablo? Y sí, soy idéntico a Pablo Echarri. Soy re el hijo de Pablo Echarri. Genética, muchachos”.

Lejos de confusiones, el joven se encargó de aclarar las cuestiones de familia en clave de afecto. Sobre el título de “padrastro”, Luca fue claro: “Toda la vida lo dije cariñosamente. Disney distorsionó la palabra ‘padrastro’ y ‘madrastra’ y la aplicó mal. Yo le digo Pablo, Palito, a veces pa. Lo conozco desde que nací. Mi padre genético siempre será mi papá (Matías Martin), me dará más lecciones y estará ahí, pero Pablo siempre estuvo también. Para mí, un padre es quien te ve en tu peor momento, llorando o enojado, y elige acompañarte. Me ayudó con matemática y a andar en bicicleta, igual que mi papá”.

Luca junto a su madre,
Luca junto a su madre, Nancy, y su padrastro, Pablo, en su debut en Sex (Instagram)

La manera en que Luca transformó un susto de salud en una anécdota familiar da cuenta de un estilo frontal y descontracturado que es también un sello del clan Dupláa–Martin. Sin vueltas ni excesos de dramatismo, compartió los momentos detrás de bambalinas de su recuperación y destacó la presencia clave de Echarri en su vida. El retrato, tan real como espontáneo, se suma a la galería de imágenes familiares que marcan hitos, reencuentros y crecimiento, recordando que el amor y la compañía se demuestran en los momentos difíciles.

Así, el episodio terminó sin mayores sobresaltos y con final feliz. La postal quedará para siempre como símbolo de una familia ensamblada que se acompaña, se cuida y se banca en cualquier circunstancia. Porque, como demuestra la historia de Luca, a veces los peores sustos terminan siendo un recordatorio de los lazos que importan de verdad.

Temas Relacionados

Luca MartinPablo EcharriMatías MartinSaludClínicaNancy DupláaInternación

Últimas Noticias

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La conductora reflexionó sobre su alejamiento de Bienvenidos a ganar y resaltó la importancia de la búsqueda de nuevos desafíos

Laurita Fernández habló de la

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

En el tradicional té de los domingos en la casa de la diva, sus amigos evocaron a la emblemática figura de la sociedad argentina que falleció a los 99 años entre recuerdos y una foto compartida en las redes por Teté Coustarot

La emotiva despedida de Mirtha

Eva Bargiela celebró el primer mes de su hijo Faustino: “En mi vida volvió a salir el sol”

La modelo compartió una sentida reflexión sobre la familia que formó junto a Gianluca Simeone. El mensaje de la abuela Carolina Baldini y las postales más tiernas

Eva Bargiela celebró el primer

Vanina Escudero puso en marcha su nueva vida, lejos de los medios y volcada a su profesión: “Perseverancia y amor”

La bailarina desempolvó el título universitario que obtuvo en 2007 y hacia allí enfoca su futuro. El apoyo de su hermana Silvina y su marido, Álvaro Navia

Vanina Escudero puso en marcha

La contundente respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si va a pasar las fiestas con sus hijos

El actor regresó a Buenos Aires después de unos días de descanso con Magnolia y Amancio y compartió su visión sobre los encuentros familiares durante celebraciones de Navidad y Año Nuevo

La contundente respuesta de Benjamín
DEPORTES
La inédita decisión que tomó

La inédita decisión que tomó FIFA para evitar un cruce entre Argentina y España hasta la final del Mundial

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Peñarol rescindió el contrato de Diego García tras la condena a prisión por abusar de una jugadora de hockey en Argentina

Lanús y Tigre definirán el último lugar para los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Laurita Fernández habló de la

Laurita Fernández habló de la polémica por el fin de su programa: “Está bueno renovarse”

La emotiva despedida de Mirtha Legrand a Susana Reta junto a su círculo íntimo: “Fueron 50 años de amistad”

Eva Bargiela celebró el primer mes de su hijo Faustino: “En mi vida volvió a salir el sol”

Vanina Escudero puso en marcha su nueva vida, lejos de los medios y volcada a su profesión: “Perseverancia y amor”

La contundente respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si va a pasar las fiestas con sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

El hombre que arrolló a

El hombre que arrolló a una multitud en celebraciones del Liverpool se declaró culpable

Jair Bolsonaro seguirá preso en la “sala especial” de 12 metros cuadrados que ocupa en la Policía Federal de Brasilia

Más cerca de tu dinero: la nueva realidad de los cajeros en México

La nueva era de la energía geotérmica: cómo esta fuente podría superar a la nuclear

La obra completa de Borges regresa a las librerías