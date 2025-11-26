Luca Martin tuvo que ser internado y bromeó sobre su estado de salud: “Momento de vergüenza eterna”

El joven de 25 dio detalles sobre el episodio que vivió en las últimas horas (Instagram)

La calma habitual de la familia de Nancy Dupláa y Matías Martin se vio alterada en las últimas horas por una imagen inesperada que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Luca Martin, el hijo de la actriz y el conductor, compartió una foto en la que se lo ve en la cama de una clínica con Pablo Echarri, actual esposo de Dupláa, acompañándolo en el momento de la comida. Pero lejos del hermetismo o el misterio, fue el propio Luca quien eligió contar lo sucedido a través de sus redes.

Sentado en la cama del sanatorio y vestido con el típico camisón hospitalario, junto al actor en el momento de comer, miró a cámara y levantó el pulgar de su mano, en una señal clara de que todo está mejor y que se trató solo de un sobresalto.

Fue en sus historias de Instagram donde el joven explicó con total sinceridad lo ocurrido. “Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda, me quedé sin aire un rato y me asusté… momento vergüenza eterna. Por suerte no pasó nada y estoy bien. Y ahora tengo esta foto épica para siempre. Gracias por preocuparse”, escribió sobre la imagen, sin perder la sonrisa ni el toque humorístico que lo caracteriza. Dejó en claro que se encontraba recuperado y aprovechó para agradecer los mensajes de preocupación y aliento que recibió desde que se conoció la noticia.

Luca fue acompañado por Pablo Echarri en el inesperado susto que derivó a ser internado en la clínica

La aparición de Echarri, presente a su lado en actitud de cuidarlo, volvió a poner sobre la mesa el estrecho vínculo que el actor mantiene con Luca desde hace muchos años. Es sabido en el círculo familiar y mediático que la relación entre ambos trasciende cualquier rótulo formal. En una entrevista en Infobae durante 2024, Luca recordó el recorrido que lo liga a Echarri: “No encontré el diario de mi nacimiento, pero muchos de antes y después, y fotos mías con el plan: ¿Será el hijo de Pablo? Y sí, soy idéntico a Pablo Echarri. Soy re el hijo de Pablo Echarri. Genética, muchachos”.

Lejos de confusiones, el joven se encargó de aclarar las cuestiones de familia en clave de afecto. Sobre el título de “padrastro”, Luca fue claro: “Toda la vida lo dije cariñosamente. Disney distorsionó la palabra ‘padrastro’ y ‘madrastra’ y la aplicó mal. Yo le digo Pablo, Palito, a veces pa. Lo conozco desde que nací. Mi padre genético siempre será mi papá (Matías Martin), me dará más lecciones y estará ahí, pero Pablo siempre estuvo también. Para mí, un padre es quien te ve en tu peor momento, llorando o enojado, y elige acompañarte. Me ayudó con matemática y a andar en bicicleta, igual que mi papá”.

Luca junto a su madre, Nancy, y su padrastro, Pablo, en su debut en Sex (Instagram)

La manera en que Luca transformó un susto de salud en una anécdota familiar da cuenta de un estilo frontal y descontracturado que es también un sello del clan Dupláa–Martin. Sin vueltas ni excesos de dramatismo, compartió los momentos detrás de bambalinas de su recuperación y destacó la presencia clave de Echarri en su vida. El retrato, tan real como espontáneo, se suma a la galería de imágenes familiares que marcan hitos, reencuentros y crecimiento, recordando que el amor y la compañía se demuestran en los momentos difíciles.

Así, el episodio terminó sin mayores sobresaltos y con final feliz. La postal quedará para siempre como símbolo de una familia ensamblada que se acompaña, se cuida y se banca en cualquier circunstancia. Porque, como demuestra la historia de Luca, a veces los peores sustos terminan siendo un recordatorio de los lazos que importan de verdad.