Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, debutará como actor en la próxima temporada de Margarita: el adelanto

Benicio Gravier debuta como actor en la segunda temporada de Margarita, la serie juvenil de Cris Morena para Max (Video: Instagram)

Benicio Gravier dio este miércoles 26 de noviembre el paso más importante –y mediático– de su incipiente carrera artística: confirmó su participación en la segunda temporada de Margarita, la serie juvenil de Cris Morena que continúa expandiendo el universo de Floricienta y que se prepara para volver a Max con una doble entrega en 2026.

El anuncio llegó a través de las historias de Instagram del propio Benicio, donde compartió dos posteos producidos por la plataforma. En uno de ellos se lo ve caracterizado, vestido con un traje gris y cadenas, en pleno rodaje y hablando directo a cámara para presentar un adelanto exclusivo. En el otro clip, donde se muestra el tráiler oficial que anticipa la segunda entrega del ciclo, celebró junto a emojis y mayúsculas: “Muy contento de poder contarles todo lo que se viene. QUÉ LOCURAAA”. Con esas breves publicaciones, el modelo que cumplió 20 años en febrero, ratificó algo que ya circulaba en la industria: su desembarco oficial en el universo de Cris Morena.

El hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier se suma al universo de Floricienta con un papel relevante en Margarita

Según se pudo ver en algunas publicaciones de fanáticos y a través de las redes de los propios actores, Benicio tendrá un papel relevante tanto en la segunda como en la tercera temporada. Si bien su personaje se mantiene bajo estricta reserva, la expectativa entre los fans creció desde que surgió la teoría de que podría interpretar a Andrés, el hermano de Margarita y Federico, un rol con peso emocional dentro del relato.

El rodaje se está llevando adelante en Uruguay, donde el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier comparte escenas con Mora Bianchi, Ramiro “Toti” Spangenberg y un elenco joven que incluye a Franco Yan, Mateo Belmonte y Lola Abraldes.

El rodaje de Margarita se realiza en Uruguay y cuenta con un elenco joven encabezado por Benicio Gravier y Mora Bianchi

La segunda temporada de Margarita fue presentada hace pocas horas por Max con un tráiler que revolucionó las redes. La propia plataforma celebró el adelanto con un mensaje que rápidamente se volvió viral: “No niego ni afirmo que voy a ver este adelanto cada día hasta que salga la nueva temporada (mentira, lo afirmo completamente)”.

Durante el upfront de Warner Bros. Discovery, Isabel Macedo –que también forma parte del proyecto– acompañó a los protagonistas para anunciar algo inesperado: no solo habrá una nueva temporada, sino también una tercera, ambas previstas para 2026.

Mariano César, SVP de Contenidos de Entretenimiento General y Estrategia de Programación en Warner Bros. Discovery, Latinoamérica y US Hispanic, expresó su entusiasmo por el regreso de Margarita. César destacó la importancia de esta ficción en su propuesta de contenidos, subrayando cómo la serie amplía audiencias con su historia cautivadora y la fuerza de sus canciones.

Benicio Gravier, modelo desde los 16 años, inicia su carrera actoral en una de las producciones juveniles más influyentes de Latinoamérica

Cris Morena también compartió su alegría por el inicio de esta nueva etapa. Según consignó Max, la creadora expresó: “Estoy muy feliz de por fin poder anunciar oficialmente que estamos trabajando junto a Max en la segunda temporada de esta mágica historia. Una historia que desde el comienzo y en cada paso de su camino, nos hizo sentir que nuestros cuentos valen la pena ser contados y vividos”. Morena resaltó el impacto de la primera temporada, donde la familia se unió para compartir historias llenas de música, amor, amistad y magia.

Benicio Gravier ya había demostrado interés por el mundo artístico a través del modelaje, disciplina en la que trabajó desde los 16 años. Sin embargo, esta es su primera participación actoral en una ficción de gran escala y llega de la mano de una de las productoras más influyentes del entretenimiento juvenil de Latinoamérica.

La apuesta no es menor: Margarita es el proyecto que retoma el legado musical, emocional y estético que marcaron las novelas de Cris Morena en los 2000. Convertirse en parte del elenco significa para Benicio un trampolín directo al mercado internacional del streaming.